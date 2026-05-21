Gabriel Mato reclama en la Eurocámara una exención para Canarias en el sistema de comercio de emisiones “más allá de 2030”

El eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, defendió en el Parlamento Europeo la necesidad de que Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas (RUP) queden excluidas “más allá del año 2030” del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), al considerar que la aplicación de esta normativa supone un grave perjuicio para unos territorios cuya conectividad depende exclusivamente del transporte aéreo y marítimo.

Durante su intervención ante la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, Gabriel Mato advirtió de que, en Canarias, “sabemos perfectamente lo que significa depender del transporte para vivir y no podemos convertirnos en la víctima colateral de una transición climática diseñada sin comprender la realidad de las regiones ultraperiféricas”.

El eurodiputado recordó que en Canarias “no existe alternativa al avión ni al transporte marítimo” y subrayó que hablar del ETS “no es una cuestión abstracta”, sino que afecta directamente “al precio de la cesta de la compra de las familias”.

En este sentido, denunció el trato desigual que actualmente contempla el sistema europeo de emisiones para el transporte marítimo. “Mientras un barco entre Canarias y Europa paga el 100% de sus emisiones, rutas con puertos no europeos solo pagan el 50%. Esto es incomprensible e inaceptable”, afirmó.

Mato insistió en que Canarias “no necesita que su situación simplemente se analice”, sino que requiere que la futura propuesta legislativa de la Comisión Europea “que refleje claramente la continuidad de la exención más allá de 2030”, algo que, recordó, “ampara el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Asimismo, alertó de que los fletes marítimos en Canarias “ya han aumentado cerca de un 30%”, mientras la ampliación del ETS puede seguir encareciendo “el transporte, el combustible y la conectividad de las regiones ultraperiféricas”.

“La transición ecológica es necesaria, sí. Pero no puede hacerse castigando a quienes viven más lejos y dependen más de esa conectividad”, señaló el eurodiputado, quien concluyó afirmando que “Europa no será verdaderamente justa si trata igual a territorios con realidades completamente distintas”.

Recordó que en su momento ya se consiguió la exención temporal hasta 2030 para las regiones ultraperiféricas. No obstante, explicó que el trabajo continúa para conseguir una exoneración total de los derechos de emisión, tanto en el transporte marítimo como en el aéreo.

“Esta es una negociación larga en la que ya se han conseguido avances importantes gracias al trabajo realizado por el Grupo Popular Europeo”, dijo. Entre ellos, destacó la exención de Canarias y del resto de RUP del Reglamento sobre el uso de combustibles alternativos en el transporte aéreo, una decisión respaldada por el Parlamento Europeo a través de las enmiendas impulsadas por el PPE para proteger a unos territorios cuya movilidad depende completamente de la aviación.