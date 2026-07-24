Información del avance del incendio en Gran Canaria: el fuego ya “no avanza”

Los equipos de extinción logran aplacar el fuego declarado en Gran Canaria entre Telde y Valsequillo que afectó a entre 8 y 10 hectáreas. Continúan trabajando para extinguir los focos activos con medios aéreos incorporados al amanecer.

Helicópteros del Cabildo de Gran Canaria trabajando en la extinción del incendio declarado en la cumbre de Telde.

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LO ESENCIAL Aproximadamente 50 operarios trabajaron durante la noche para controlar el incendio en Gran Canaria. El fuego afectó a entre 8 y 10 hectáreas en las medianías de Telde y Valsequillo. Se registraron siete focos dispersos en línea recta bajo un tendido eléctrico. Hasta seis medios aéreos participaron en las labores de extinción desde el primer momento.

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Los medios de extinción en Gran Canaria han logrado aplacar el avance del incendio declarado en la cumbre de Gran Canaria este jueves por la tarde, aunque continúan trabajando para apagar los focos aún activos en la Reserva Natural Especial de Los Marteles. Medio centenar de operarios se desplazó durante la noche hacia la zona de La Breña y Cazadores, entre los municipios de Telde y Valsequillo, para contener un fuego que afectó a entre ocho y diez hectáreas.

El aviso del incendio se recibió pasadas las 17:08 horas del jueves. Los equipos de extinción identificaron rápidamente una característica inusual: no se trataba de un fuego tradicional con cabecera y cola, sino de siete focos dispersos en línea recta, todos localizados bajo un tendido eléctrico. Esta distribución particular obligó a los bomberos a atacar cada punto de ignición como si fuera un incendio independiente para evitar que las llamas terminaran uniéndose.

El Cabildo de Gran Canaria ha atribuido el origen del fuego a una posible incidencia relacionada con la infraestructura eléctrica, descartando por el momento que fuera intencionado. Las primeras hipótesis apuntan a que la caída de los cables eléctricos fue lo que inició el fuego.

Rápida respuesta y movilización de recursos en Gran Canaria

El operativo desplegado fue amplio desde el primer momento. Participaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, efectivos de los parques de Telde y Arinaga, la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (UOFF), agentes de Medio Ambiente, Policía Local de Telde, Protección Civil y personal del Servicio de Emergencias de Gran Canaria. Los medios aéreos fueron determinantes: dos helicópteros con capacidad de descarga de agua actuaron durante las horas de luz, junto con seis medios aéreos adicionales que operaron desde el inicio de las llamas hasta el ocaso.

A las 19:15 horas del jueves, el Cabildo dio por estabilizado el incendio después de dos horas de intenso trabajo. Sin embargo, advirtió de que persistía «un alto riesgo» debido a la geografía complicada de la zona en Gran Canaria. El consejero de Medio Ambiente, Raúl García, explicó que el terreno presenta numerosos barrancos con vegetación densa, lo que generaba el riesgo de que las llamas bajaran por ellos y alcanzaran cotas con mayor continuidad de combustible. Desde el Ayuntamiento de Telde se señaló que las primeras horas eran determinantes para evitar que los focos confluyeran y avanzaran hacia esos barrancos, especialmente el barranco de Guayadeque.

Los medios aéreos resultaron fundamentales durante el día, pero al retirarse al caer la noche, los equipos terrestres continuaron trabajando sin descanso para garantizar que el fuego no reabriera. Al amanecer del viernes, con las primeras luces, se incorporaron nuevamente medios aéreos que facilitaron el avance hacia el control total del incendio.

Cierre de carreteras y precaución en Gran Canaria

La carretera GC-130, que conecta Cazadores con la cumbre de la isla en Gran Canaria, fue cortada al tráfico desde el inicio de la emergencia. El Cabildo mantuvo vigilancia constante sobre los posibles núcleos situados en la línea de avance, aunque finalmente no fue necesario llevar a cabo desalojos en ninguna localidad. Sí se desplegó un operativo preventivo en La Solana y Cazadores, y se aconsejó a la población cercana mantenerse en sus domicilios. Un grupo de vecinos de la zona de Cazadores tuvo que ser escoltado por la Policía Local desde el punto de corte de la carretera hasta sus domicilios, tras permanecer tres horas a la espera.

El humo fue visible desde buena parte de la vertiente este de Gran Canaria, por lo que el Cabildo pidió precaución a la población cercana a la zona afectada. También se advirtió sobre posibles cortes de suministro eléctrico en localidades próximas.

A primera hora del viernes, 24 de julio, el Cabildo informó de que los focos que permanecían activos se encontraban dentro del perímetro en el que se trabajaba, sin que el incendio avanzara. El operativo continuaba empleándose a fondo en el agotamiento de los últimos focos, con la expectativa de cerrar la emergencia en las próximas horas. La carretera GC-130 permanecería cerrada hasta que desapareciera por completo el riesgo de reactivación.