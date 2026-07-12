Una aparatosa colisión de dos vehículos con vuelco en Gran Canaria deja siete afectados

Un choque entre dos vehículos en la autovía del sur de Gran Canaria dejó siete afectados. Cinco fueron hospitalizados con lesiones moderadas y dos con dolencias leves.

Bomberos y equipos de emergencia aseguran los vehículos tras la colisión en la GC-1 de Agüimes.

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LO ESENCIAL Accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de Agüimes este domingo. Siete personas afectadas: cinco con lesiones moderadas y dos con dolencias leves. Uno de los vehículos sufrió un vuelco lateral durante la colisión. Alerta recibida a las 11:18 horas según el Centro Coordinador de Emergencias 112.

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Un accidente de tráfico de considerable gravedad en la GC-1, sentido sur, a la altura del municipio de Agüimes en Gran Canaria, dejó siete afectados de diversa consideración este domingo. El choque entre dos vehículos derivó en el vuelco lateral de uno de ellos, activando de inmediato un amplio dispositivo de emergencias que llegó a la zona poco después de las 11:18 horas, momento en que se produjo el siniestro.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta minutos después de las once de la mañana, reportando una colisión en la vía GC-1 con ocupantes que precisaban asistencia inmediata. El dispositivo de emergencias respondió con celeridad: los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron los dos vehículos implicados y colaboraron en las tareas de estabilización de la zona. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) evaluó a todos los afectados en el lugar del accidente.

Estado de los heridos y traslados hospitalarios en Gran Canaria

Según los datos facilitados por el CECOES, de las siete personas afectadas, cinco sufrieron lesiones de carácter moderado y las otras dos presentaban dolencias de menor entidad. Las cinco personas con traumatismos moderados fueron trasladadas en sendas ambulancias al Hospital ICOD Ciudad de Telde, donde recibieron atención médica especializada. Las dos personas con heridas de carácter leve fueron derivadas al Centro Médico Arnao, también en la localidad de Telde.

El dispositivo de respuesta activado por el CECOES incluyó una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, permitiendo la atención simultánea de los afectados sin demoras. Además de los equipos sanitarios, intervinieron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y la Guardia Civil, que se encargó de regular el tráfico en una de las vías más transitadas de la isla y de instruir el atestado correspondiente, paso obligado en todo accidente de esta envergadura.

En este caso, la intervención fue ágil: la Guardia Civil gestionó el tráfico mientras que el personal del Servicio de Carreteras señalizó adecuadamente el accidente y procedió a la limpieza del asfalto para restablecer la normalidad en la vía.

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En este caso, aunque no se reportaron personas atrapadas en los vehículos, el vuelco lateral de uno de los coches justificó una respuesta robusta de recursos. La coordinación entre bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y personal de carreteras es fundamental para estos operativos, donde cada minuto cuenta para la estabilidad de los heridos y la fluidez del tráfico.

Los accidentes graves en este tramo generan impactos significativos en la circulación y demandan una respuesta coordinada de múltiples servicios de emergencia.

El CECOES 112 es el centro coordinador responsable de gestionar todas las emergencias que se producen en Gran Canaria y el resto del Archipiélago canario. Funciona como un órgano multisectorial donde convergen especialistas del Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil, Policía Local, bomberos y otros servicios de rescate. Cuando se recibe una llamada de emergencia, el sistema automático transfiere la información a los terminales de los técnicos sectoriales correspondientes, que supervisan el caso y coordinan los recursos disponibles para garantizar una respuesta rápida e integral.

Sistema de coordinación de emergencias en Gran Canaria

El centro, operativo las 24 horas del año, atiende una media de más de 5.000 llamadas diarias. Su estructura de funcionamiento asegura que accidentes como el registrado en Agüimes activen de inmediato todos los recursos necesarios sin demoras administrativas. La coordinación multisectorial es especialmente crítica en vías de alto tráfico como la GC-1, donde la confluencia de bomberos, sanitarios, fuerzas de seguridad y personal de carreteras determina la efectividad de la respuesta y la minimización del impacto en la circulación general.

El accidente de este domingo refuerza la importancia de extremar precauciones en las autovías insulares, especialmente en tramos de mayor densidad de circulación. La investigación de las causas del siniestro corresponde a la Guardia Civil, que ha abierto diligencias para determinar los factores que provocaron la colisión. Mientras tanto, los afectados reciben atención médica en los centros hospitalarios designados, y las autoridades continúan monitorizando el estado de la vía para asegurar que la circulación se desarrolla con normalidad en este sector crítico de Gran Canaria.