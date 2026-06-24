Terrible accidente en las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife: rescatan a una persona atrapada tras volcar

Los servicios de emergencia de Tenerife intervinieron este martes en las Ramblas de Santa Cruz tras el vuelco de un vehículo que dejó a un ocupante sin poder salir por sus propios medios.

Imagen de archivo de un dispositivo de emergencias interviniendo en un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife.

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LO ESENCIAL Un vehículo volcó en las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife en la mañana del 24 de junio de 2026. Al menos una persona quedó atrapada en el interior del coche tras el siniestro. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para proceder al rescate del ocupante. El suceso alteró la circulación en uno de los ejes viarios principales de la capital tinerfeña.

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Un vehículo volcó este martes en las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife y dejó atrapada a una persona en su interior, lo que obligó a movilizar de inmediato a los servicios de emergencia de la capital. El siniestro se produjo en una de las arterias más transitadas del centro de la ciudad y generó una notable alteración del tráfico en la zona durante el tiempo que duró la intervención.

Las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife constituyen uno de los principales ejes de circulación rodada de la capital tinerfeña, un paseo arbolado que conecta el centro histórico con distintos barrios de la ciudad y por el que discurren a diario miles de vehículos. El vuelco de un turismo en ese punto concentró rápidamente la atención de los viandantes y de los conductores que circulaban por el entorno, al tiempo que los equipos de socorro tomaban posiciones para atender a la víctima.

El protocolo activado ante un accidente con persona atrapada implica la intervención coordinada de varios recursos. En casos de este tipo en Tenerife, la respuesta habitual incluye a los Bomberos, responsables de practicar la apertura del vehículo cuando el ocupante no puede salir por sus propios medios, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), encargado de la asistencia sanitaria sobre el terreno, y a la Policía Local, que regula el tráfico y elabora el atestado del siniestro.

Cómo actúan los equipos de emergencia en Tenerife ante un vuelco con atrapados

Cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias recibe una alerta de este tipo, activa simultáneamente a los distintos cuerpos implicados para reducir al mínimo los tiempos de respuesta. Los bomberos emplean herramientas de rescate específicas, conocidas en el ámbito técnico como tools of extrication, para retirar las puertas o el techo del vehículo cuando la situación lo requiere. Mientras tanto, el personal sanitario del SUC evalúa el estado del atrapado y prepara la asistencia médica que precise en cuanto quede liberado.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, corta o regula los carriles afectados para garantizar la seguridad tanto de los equipos de rescate como del resto de conductores. En un eje tan concurrido como las Ramblas, esa gestión del tráfico resulta especialmente relevante para evitar que la acumulación de vehículos dificulte el acceso de las unidades de emergencia.

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El CECOES 112 es el organismo del Gobierno de Canarias que coordina todas las emergencias en el archipiélago. Opera las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y centraliza las llamadas de auxilio para distribuirlas entre los recursos más adecuados en cada caso. Ante cualquier accidente de tráfico en Tenerife o en cualquier otra isla, el número al que hay que llamar es el 112.

Las Ramblas de Santa Cruz, escenario habitual de incidentes de tráfico en Tenerife

Las Ramblas de Santa Cruz forman parte del tejido viario central de la capital y su intensidad de tráfico las convierte en un punto donde los siniestros tienen un impacto visible de forma inmediata. Cualquier incidente que obligue a cortar o reducir carriles en esa vía repercute con rapidez en las calles adyacentes y en el flujo de acceso al centro urbano de Tenerife.

Los accidentes con persona atrapada en Tenerife exigen una coordinación precisa entre los distintos cuerpos de emergencia. La liberación de un ocupante atrapado puede prolongarse varios minutos en función del estado del vehículo y de la posición en que haya quedado tras el vuelco. Durante ese tiempo, los equipos trabajan con extrema cautela para no agravar las posibles lesiones del afectado, especialmente las cervicales o las de columna, que son las más frecuentes en este tipo de siniestros.

El SUC, dependiente del Servicio Canario de Salud, dispone en Tenerife de una red de ambulancias de soporte vital básico y avanzado distribuidas por distintos puntos de la isla para garantizar tiempos de respuesta ajustados. En los accidentes que se producen en zonas urbanas como el centro de Santa Cruz, esa proximidad facilita que la asistencia sanitaria llegue en pocos minutos.

Ante un siniestro de estas características en la vía pública, las autoridades recuerdan que los testigos no deben intentar extraer por sus propios medios a una persona atrapada en un vehículo volcado, salvo que exista un riesgo inminente de incendio o explosión. Mover a la víctima sin los medios adecuados puede agravar lesiones internas que, de otro modo, tendrían mejor pronóstico. La actuación correcta es llamar al 112, señalizar la zona del accidente y esperar la llegada de los equipos profesionales.

A la hora de publicación de esta información, no había datos oficiales confirmados sobre el estado de la persona rescatada ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el vuelco del vehículo en las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife. Los cuerpos de seguridad son los encargados de elaborar el atestado correspondiente para esclarecer las causas del siniestro, un proceso que habitualmente concluye en las horas posteriores al accidente. El 112 Canarias y la Policía Local de Santa Cruz son los organismos que ofrecerán, en su caso, la información oficial sobre el resultado de la intervención.