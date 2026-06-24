119 personas llegan a El Hierro en un cayuco tras ocho días en el Atlántico con 4 menores

La embarcación, con siete mujeres y cuatro menores a bordo, fue avistada a menos de una milla de la isla y escoltada hasta el puerto de La Restinga por Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo escolta el cayuco con 119 ocupantes hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro.

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LO ESENCIAL Un cayuco con 119 migrantes arribó al puerto de La Restinga, en El Hierro. Entre los ocupantes viajaban cuatro menores y siete mujeres. La embarcación fue avistada a menos de una milla de la costa herreña. Los ocupantes relataron ocho días de travesía antes de alcanzar El Hierro.

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Un cayuco con 119 personas a bordo llegó este martes por la tarde al puerto de La Restinga, en El Hierro, escoltado por Salvamento Marítimo tras ser avistado cuando navegaba a menos de una milla de la isla. Entre los ocupantes se encontraban siete mujeres y cuatro menores. Algunos de los migrantes relataron, tras desembarcar, que la embarcación llevaba unos ocho días en el mar antes de alcanzar la costa herreña.

La embarcación fue localizada en las inmediaciones de El Hierro y los servicios de Salvamento Marítimo la escoltaron hasta el muelle de La Restinga, perteneciente al municipio de El Pinar. Se trata del punto de llegada habitual para las embarcaciones que arriban a El Hierro procedentes de las costas africanas, una localidad costera en el extremo sur de la isla que concentra gran parte de los desembarcos registrados en el archipiélago.

Tras atracar en el muelle, los 119 ocupantes fueron atendidos por los equipos de emergencias desplegados en el puerto herreño. El protocolo habitual ante este tipo de llegadas moviliza al Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, al Servicio de Urgencias Canarias (SUC), al servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Todos ellos participan en la recepción, identificación y atención sanitaria inicial de las personas que desembarcan.

El Hierro, primera escala de la ruta atlántica

El Hierro ocupa una posición geográfica que la convierte en el primer punto de tierra española al que pueden acceder las embarcaciones que parten desde el litoral africano en dirección al archipiélago. La isla, la más occidental de las ocho habitadas del archipiélago canario, recibe de forma recurrente cayucos que completan travesías de varios días por el océano Atlántico. El puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, funciona como muelle de llegada en la mayoría de estos episodios.

La presencia de menores a bordo activa protocolos específicos de protección. Los cuatro menores detectados en esta embarcación quedan bajo la tutela de las autoridades competentes desde el momento del desembarco, con independencia del proceso administrativo que afecta al resto de los ocupantes adultos.

Una vez completada la atención inicial en el muelle, los migrantes son trasladados habitualmente al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el pueblo de San Andrés, en el municipio herreño de Valverde. Allí permanecen bajo custodia policial y son atendidos por miembros de la ONG Corazón naranja – Ebrima Sonko, hasta que se produce su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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Ocho días en el mar: lo que cuentan los propios migrantes

El relato de los ocupantes del cayuco, recogido tras el desembarco en El Hierro, sitúa la duración de la travesía en torno a ocho días. No es un dato menor: una navegación de esa duración en una embarcación precaria, expuesta a las condiciones del Atlántico, implica un nivel de riesgo elevado para todas las personas a bordo, con especial vulnerabilidad para los menores de edad.

El cayuco es el tipo de embarcación más común en los desembarcos que se registran en El Hierro. Se trata, por lo general, de barcazas de madera o fibra de gran tamaño, construidas artesanalmente y sin equipamiento de seguridad homologado, diseñadas para transportar mercancías o personas en travesías costeras de corto alcance y adaptadas de forma precaria para cruzar cientos de millas de océano abierto.

Salvamento Marítimo es el organismo del Estado español responsable de la coordinación y ejecución de los rescates marítimos en aguas de soberanía o responsabilidad española. Depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y opera a través de una red de centros de coordinación y medios náuticos y aéreos distribuidos por todo el litoral. En El Hierro, la embarcación de guardia habitual es la Salvamar Diphda, que cubre el área de responsabilidad asignada a la isla.

La llegada de este cayuco con 119 personas a El Hierro se produce en un contexto en el que la isla sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de la denominada ruta canaria, que conecta las costas de África occidental con el archipiélago español. Los datos de llegadas a El Hierro a lo largo de 2026 reflejan una actividad sostenida en este corredor atlántico, con embarcaciones que parten desde distintos puntos del litoral subsahariano y mauritano.

Los menores no acompañados que arriban a El Hierro son derivados al sistema de protección de la infancia, bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Su situación queda regulada por la normativa española de extranjería y por los convenios internacionales de protección de la infancia, que obligan a garantizar su atención independientemente de su situación administrativa. La isla ha gestionado en los últimos años un volumen notable de llegadas que incluyen menores, lo que ha exigido una coordinación permanente entre los servicios sociales insulares, la administración autonómica y las organizaciones humanitarias presentes en el territorio.

La atención en el CATE de San Andrés constituye la primera fase de un proceso que incluye la identificación, el registro y la evaluación del estado de salud de cada persona. Desde allí, y en un plazo que no suele superar las 72 horas, los migrantes son derivados a otros recursos de acogida fuera de El Hierro, aliviando así la presión sobre los dispositivos insulares y permitiendo continuar con la atención a nuevas llegadas.