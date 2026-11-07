Han encontrado sangre «útil» dentro de un hueso de dinosaurio de 115 millones de años

115 millones de años después, el hueso del dinosaurio seguía guardando su sangre

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LO ESENCIAL Ciento quince millones de años. Glóbulos rojos dentro del hueso. Primera confirmación química. Un terópodo brasileño. No es sangre intacta.

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Un equipo internacional ha encontrado glóbulos rojos dentro del hueso de un dinosaurio que murió hace 115 millones de años. Y no solo las estructuras: también las moléculas químicas que había dentro de ellas.

Es la primera vez que se consigue, y rompe con algo que la paleontología daba por imposible.

Qué han encontrado exactamente en el hueso del dinosaurio

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) el 2 de noviembre, está liderado por la profesora Kliti Grice, de la Universidad Curtin.

Los investigadores analizaron los huesos de las patas traseras de Aratasaurus museunacionali, un terópodo celurosaurio que vivió en lo que hoy es el noreste de Brasil durante el Cretácico inferior.

Dentro de los canales vasculares del hueso, esos conductos microscópicos por los que pasan vasos sanguíneos y fibras nerviosas, encontraron abundantes microestructuras ovaladas con aspecto de glóbulos rojos.

Lo decisivo no fue verlas. Fue analizarlas. El equipo detectó hemo B, la molécula central en la función de transporte de oxígeno de la hemoglobina, junto a un derivado químicamente alterado conocido como 3,8-dietil hemo B.

Esa es la clave de todo. Estudios anteriores habían descrito estructuras que parecían glóbulos rojos, pero el parecido visual no demuestra qué contenían. Este es el primer trabajo que detecta el hemo in situ, dentro de las propias estructuras.

Lo que no significa este hallazgo del dinosaurio

Conviene frenar aquí, porque es donde se desvirtúa la noticia.

No ha sobrevivido sangre intacta. Tampoco proteínas de hemoglobina completas. Lo que ha sobrevivido son moléculas derivadas del hemo, mucho más resistentes, y sus restos químicos dentro de células mineralizadas.

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Los propios autores lo subrayan. Y ningún paso de esto acerca a nadie a clonar un dinosaurio, porque el ADN es una molécula mucho más frágil y no es lo que se ha encontrado aquí.

Lo que sí dice el hallazgo, en palabras de Grice, es que los resultados «desafían suposiciones asentadas» sobre que ciertas biomoléculas no pueden sobrevivir a escalas de tiempo profundo.

Por qué se conservó durante 115 millones de años

Aquí está la parte que los investigadores consideran más interesante, y tiene que ver con un mineral.

Los glóbulos rojos aparecían mineralizados con hausmannita, un óxido de manganeso. Al cortar una de esas estructuras ovaladas y examinarla con microscopía electrónica, el equipo encontró ese mineral distribuido junto al material relacionado con el hemo.

La hipótesis es que los minerales de manganeso actuaron como una especie de cápsula protectora, aislando el contenido celular de la degradación.

El otro factor fue la rapidez. El equipo cree que el proceso siguió a un enterramiento rápido poco después de la muerte del animal, lo que redujo el tiempo de exposición a oxígeno y bacterias.

Para reforzar la interpretación, los científicos compararon la química del hueso con la de la matriz sedimentaria que lo rodeaba. Los compuestos derivados del hemo eran claramente más prominentes dentro del hueso, lo que descarta que vinieran de fuera.

Lo que este dinosaurio puede cambiar, incluso fuera de la Tierra

El trabajo combina varias líneas de evidencia a la vez: la ubicación de las estructuras, su aspecto, su composición mineral y las señales químicas asociadas. Es esa suma lo que lo convierte en la prueba más sólida hasta la fecha.

Y abre dos puertas. La primera, para el estudio de la biología de los dinosaurios: si las moléculas sobreviven más de lo que se pensaba, hay muchos más fósiles por reanalizar.

La segunda es más inesperada. Los autores apuntan a que estos hallazgos pueden influir en la búsqueda de vida antigua más allá de la Tierra, porque establecen qué tipo de firmas químicas pueden resistir cientos de millones de años y cómo detectarlas.

Como resumió la propia Grice, la mayor sorpresa fue comprobar cuánta información biológica y química seguía conservada después de 115 millones de años.