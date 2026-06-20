El cánido más alto del mundo, cazado en cámara en las praderas de Brasil

El biólogo Forrest Galante avistó un lobo de crin en las densas praderas brasileñas. El animal, con patas comparables a las de una jirafa, es el cánido más alto del planeta.

Un lobo de crin avanzando entre la vegetación de las praderas brasileñas, el cánido más alto del mundo según los biólogos.

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LO ESENCIAL El lobo de crin es el cánido más alto del mundo, según describió el biólogo Forrest Galante. El animal fue avistado en las praderas de Brasil durante una búsqueda en la maleza. El especialista Tiago Jácomo señaló que el lobo de crin vive en zonas de hierba alta donde caza armadillos, conejos y pájaros. Galante describió al animal como «un lobo con patas de jirafa» tras el encuentro en vídeo.

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Una expedición por las densas praderas de Brasil terminó con el avistamiento de uno de los animales más esquivos del continente: el lobo de crin, el cánido más alto del mundo. El biólogo especializado en vida silvestre Forrest Galante capturó el momento en vídeo y lo compartió en Instagram, donde el encuentro se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.

Galante se encontraba adentrándose en la maleza cuando pronunció la frase que abriría el clip: «Aquí se encuentra uno de los depredadores más grandes de Brasil, y estamos tratando de localizarlo». Instantes después, entre la vegetación, apareció el animal. «¡Oh, es un lobo de crin!», exclamó el biólogo, que lo definió como «literalmente el cánido más alto del mundo entero». En las imágenes se aprecia una criatura de pelaje naranja moviéndose con sigilo entre los pastos altos.

La comparación que Galante eligió para describir al animal resultó tan gráfica como precisa: «Se parece a un lobo con patas de jirafa». Esas extremidades desproporcionadamente largas son, precisamente, la característica anatómica que distingue al lobo de crin del resto de cánidos y le permite desplazarse con eficacia por las praderas abiertas donde habita.

Un cazador de armadillos y conejos adaptado a los pastizales altos

El compañero de rastreo de Galante, Tiago Jácomo, investigador vinculado al seguimiento de fauna silvestre en Brasil, aportó el contexto ecológico del encuentro. Jácomo explicó que el lobo de crin vive en «lugares de hierba alta» y que su dieta incluye armadillos, conejos y pájaros pequeños. Esa dependencia de los pastizales intactos no es un detalle menor: sin esos ecosistemas, la especie pierde tanto su refugio como su fuente de alimento.

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El propio Galante subrayó la naturaleza escurridiza del animal al señalar que podría «esconderse en cualquier lugar» dentro de esa vegetación. Sin embargo, ese mismo camuflaje que lo protege también lo convierte en un animal difícil de estudiar y monitorear. Los encuentros documentados como este tienen, por tanto, un valor científico y divulgativo que va más allá de la anécdota viral.

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Según Jácomo, la actividad humana influye cada vez más en los momentos y las condiciones en que se producen los encuentros con fauna salvaje. Esa presión puede dificultar la protección de especies esquivas, aunque en ocasiones también facilita que los humanos las localicen. Cuando los depredadores disponen de espacio y alimento suficientes, los ecosistemas tienden a mantenerse más equilibrados, lo que beneficia tanto a las especies como a las comunidades que conviven con ellas.

Un animal que necesita praderas intactas para sobrevivir

El lobo de crin (Chrysocyon brachyurus) es el cánido más alto del planeta, una distinción que comparte con un cuerpo esbelto y unas patas largas que le permiten ver por encima de la vegetación de las praderas sudamericanas. Su hábitat principal son los cerrados y los pastizales abiertos de Brasil, Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina, ecosistemas que han sufrido una presión creciente por la expansión agrícola y ganadera en las últimas décadas.

A diferencia de otros grandes predadores, el lobo de crin lleva una vida mayoritariamente solitaria y es omnívoro: además de pequeños mamíferos y aves, consume frutos silvestres, tubérculos y otros vegetales. Esa flexibilidad dietética le ha permitido adaptarse a territorios fragmentados, aunque no puede compensar indefinidamente la pérdida de praderas extensas. El avistamiento de Galante y Jácomo, en plena maleza brasileña, ilustra la realidad de una especie que aún existe, pero cuya visibilidad pública es escasa en comparación con la de otros grandes carnívoros del continente.

El vídeo publicado por Galante en Instagram generó una cascada de reacciones entre sus seguidores. «Uno de los animales más geniales», escribió un usuario que recordó haber visto uno en el zoológico de Houston. «¡Qué animal tan hermoso!», añadió otro. La combinación de una búsqueda en tiempo real, la exclamación genuina del biólogo y la aparición del animal entre los pastos creó una secuencia que los algoritmos de las redes sociales amplificaron con rapidez.

«Aquí se encuentra uno de los depredadores más grandes de Brasil, y estamos tratando de localizarlo.» Forrest Galante·Biólogo especializado en vida silvestre

Forrest Galante es un biólogo de vida silvestre conocido por sus expediciones de campo en busca de especies poco documentadas o consideradas extintas. Su cuenta de Instagram, con una comunidad consolidada de seguidores, se ha convertido en una plataforma habitual para difundir encuentros como este, que combinan la emoción del descubrimiento en campo abierto con un mensaje implícito sobre la conservación de los ecosistemas.

El avistamiento del lobo de crin en las praderas de Brasil pone de relieve la vigencia de estos ecosistemas como refugio para grandes depredadores que, pese a su tamaño y su condición de cánido más alto del mundo, siguen pasando desapercibidos para la mayoría de la población. La expedición de Galante y Jácomo, y el vídeo que dejó, son un recordatorio de que las praderas brasileñas albergan una biodiversidad que todavía depara sorpresas.