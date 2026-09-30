Hay una provincia de Canarias donde comprar casa cuesta 11,3 años de sueldo entero

Ciento veintidós meses sin gastar un euro: lo que cuesta comprar una casa en Canarias

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LO ESENCIAL Son 122 meses de salario bruto íntegro. La media nacional se queda en 101 meses. Santa Cruz de Tenerife exige 11,3 años. Las Palmas se queda en 8,4 años. En Jaén bastan tres años de sueldo.

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Imagina no gastar ni un euro durante 122 meses en Canarias. Ni comida, ni luz, ni transporte. Todo el sueldo bruto, íntegro, guardado. Eso es exactamente lo que necesita hoy un residente en Canarias para comprar una vivienda de 80 metros cuadrados: 10,1 años de salario completo, según el último estudio sobre la relación entre sueldos y compra de vivienda.

La media nacional se sitúa en 101 meses, es decir, 8,4 años. El archipiélago está, por tanto, casi dos años por encima del conjunto de España. Y la brecha se ha ensanchado: los canarios necesitan ahora once meses más de salario que hace un año para comprar exactamente la misma casa.

Las dos Canarias que revela el estudio

El dato agregado esconde una diferencia enorme entre provincias. En Santa Cruz de Tenerife hacen falta 11,3 años de sueldo bruto íntegro, una cifra que convierte a la provincia en la segunda de toda España donde más cuesta comprar, solo por detrás de Baleares y por delante de Barcelona, que se queda en 10,2. En Las Palmas, en cambio, el esfuerzo baja hasta los 8,4 años, justo en la media nacional.

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Casi tres años de diferencia entre una provincia y otra del mismo archipiélago. Y en el extremo opuesto del país está Jaén, donde bastan tres años de salario íntegro, 36 meses, para adquirir la misma vivienda tipo. Un jienense compra una casa en el tiempo que un tinerfeño tarda en reunir poco más de una cuarta parte.

Por qué se ha disparado el esfuerzo en Canarias

La razón principal no está en los sueldos, sino en el precio. La vivienda en venta en el archipiélago cerró con un incremento anual del 21,3%, situando el coste medio del metro cuadrado en 3.319 euros. En el conjunto de España el precio subió un 20,5% hasta los 2.879 euros por metro cuadrado, con un salario bruto medio anual de 27.336 euros.

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Cuando el precio sube un 21% y el salario no se mueve en esa proporción, el resultado matemático es inevitable. Los analistas del sector sitúan en diez años la barrera que marca la ruptura del equilibrio históricamente recomendable en un mercado residencial. Canarias la ha superado ampliamente.

El fenómeno no es exclusivo del archipiélago. El esfuerzo para comprar vivienda aumentó en quince comunidades autónomas, se mantuvo estable en dos y no descendió en ninguna. El caso más extremo es Baleares, con 15,1 años, y el mayor deterioro se dio en la Comunidad de Madrid, donde el esfuerzo creció en 34 meses y pasó de 12,2 a 15 años.

Hay además una barrera previa que rara vez aparece en los titulares: la entrada. Un análisis independiente calcula que un trabajador medio en Canarias que ahorre el 20% de su sueldo, unos 493 euros al mes, tardaría alrededor de once años solo en reunir el capital inicial de la hipoteca, tomando como referencia una vivienda tipo de 90 metros.

El contexto lo completa el otro dato que arrastra el archipiélago: el salario medio canario es el más bajo de España, con 2.016 euros netos mensuales según el INE, mientras el alquiler medio ronda los 1.154 euros. Comprar exige diez años de sueldo íntegro y alquilar se lleva más de la mitad de la nómina cada mes. Esas son hoy las dos únicas puertas de entrada a una vivienda en Canarias, y las dos están igual de cerradas.