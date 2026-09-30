Un piso de 70 metros de alquiler en Canarias ya cuesta esto de media

El alquiler en Canarias se come más de la mitad de la nómina media

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LO ESENCIAL El metro cuadrado se paga a 15,6 euros en Canarias. Un piso de 70 metros supera los 1.090 euros mensuales. La subida interanual dobla la inflación. Solo Madrid, Baleares y Cataluña son más caras. El salario medio canario es de 2.016 euros netos.

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El alquiler en Canarias ha vuelto a batir su récord histórico. El precio medio se situó en 15,6 euros por metro cuadrado al cierre del primer trimestre de 2026, un 8,8% más que doce meses antes, según los datos del portal Idealista. Traducido al bolsillo: un piso tipo de 70 metros cuadrados que hace un año rondaba los 1.000 euros mensuales cuesta hoy 1.090 euros o más, según la zona.

Noventa euros al mes de diferencia. Más de mil al año por la misma vivienda. Y la subida dobla la inflación, en un archipiélago donde el salario medio es el más bajo de España: 2.016 euros netos al mes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Dónde se sitúa el alquiler en Canarias frente al resto de España

El archipiélago es la cuarta comunidad más cara del país para alquilar. Por delante solo están Madrid, con 21,3 euros el metro cuadrado, Baleares, con 19,7, y Cataluña, con 17,7. La media nacional se situó en 15 euros, de modo que Canarias está por encima del conjunto de España pese a tener los peores sueldos.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.500 pts −2,37%

Esa combinación es la que explica la tensión social de las últimas semanas. Con un alquiler medio en torno a los 1.154 euros y una nómina media de 2.016, más de la mitad del salario se va en pagar el techo. Los expertos sitúan en el 30% el umbral razonable de esfuerzo. Canarias lo dobla.

Por qué sube y qué se está haciendo

Las causas que señalan los analistas son tres y se refuerzan entre sí. La primera es un parque de vivienda pública muy reducido. La segunda, una obra nueva que no sigue el ritmo de la demanda. Y la tercera, la vivienda vacacional, que se ha comido porciones enteras del mercado residencial en determinadas zonas del archipiélago.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −5,71% 4.226 $/oz Plata −7,16% 61,48 $/oz Petróleo Brent +9,22% 98,83 $/bbl EUR / USD −1,99% 1,1358 EUR / GBP −0,11% 0,8549

Sobre esa tercera pata ya hay norma. La Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas fija un techo del 10% para uso vacacional, que sube al 20% en las islas verdes, y establece una moratoria de diez años para las viviendas de nueva construcción. Pero sus efectos reales sobre el precio tardarán meses, cuando no años, en apreciarse.

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha anunciado un presupuesto de 197,5 millones de euros para el Instituto Canario de la Vivienda en 2026 y ha activado el Bono Alquiler Joven, con 250 euros mensuales durante un máximo de dos años, hasta 6.000 euros por beneficiario.

Ahí está el debate. Una ayuda de 250 euros al mes es un alivio real para quien la recibe, pero si la renta sigue esta trayectoria acaba funcionando como una subvención indirecta al propietario, porque el dinero público absorbe la subida en lugar de frenarla.

El contexto económico añade otra paradoja. El BBVA prevé que Canarias crezca un 2,5% en 2026 y genere 35.000 empleos en dos años, y el archipiélago ha liderado el crecimiento del PIB español con un récord de 18,4 millones de visitantes en 2025. Si ese crecimiento no va acompañado de una política de vivienda que funcione, el empleo nuevo servirá para pagar alquileres que suben más deprisa que los salarios.

El alquiler en Canarias lleva encadenando subidas trimestre tras trimestre sin que ninguna medida haya conseguido invertir la tendencia, con un acumulado que en cinco años supera el 40% en muchas zonas. Y cada punto porcentual, en la práctica, lo paga alguien que gana menos que la media del país.