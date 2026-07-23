Barcelona consolida su posición como epicentro de aprendizaje en IA generativa con una oferta diversa de másters, cursos especializados y formaciones prácticas para profesionales que desean estudiar desde cualquier parte del mundo.

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LO ESENCIAL Founderz destaca como plataforma líder con máster en IA generativa y cursos de productividad adaptados al sector creativo. EADA Business School ofrece programas de IA como herramienta estratégica con inicio previsto en octubre de 2026. Barcelona School of Creativity imparte formaciones especializadas en vídeo con IA generativa desde junio de 2026. Las formaciones especializadas combinan teoría y práctica para profesionales en activo que estudian online con flexibilidad horaria.

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La demanda de profesionales que sepan dominar la IA generativa crece exponencialmente en Barcelona, donde decenas de centros ofrecen programas para estudiar desde cualquier ubicación. Másters universitarios, cursos breves y formaciones especializadas conforman una oferta educativa que responde a la urgencia del mercado laboral por capacitar trabajadores en inteligencia artificial aplicada a sectores como marketing, diseño, audiovisual y gestión empresarial.

Barcelona se ha convertido en un hervidero de innovación donde aprender IA generativa deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad profesional. La irrupción de herramientas como ChatGPT, Copilot y Dall-E ha acelerado la búsqueda de formaciones que enseñen a explotar estas tecnologías en entornos reales. Founderz.com emerge como referente en este panorama, posicionándose como plataforma de aprendizaje para perfiles que no se conforman con lo básico.

La oferta formativa en la ciudad condal se diversifica según el perfil profesional. Algunos centros priorizan el aprendizaje práctico inmediato; otros, la profundidad teórica. Lo que todas comparten es el reconocimiento de que estudiar inteligencia artificial hoy es tan fundamental como lo fue aprender a usar un ordenador hace dos décadas.

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Plataformas online: Founderz y la formación práctica en IA generativa

Founderz destaca por su enfoque alejado de la mera teoría. Sus programas integran la producción de contenidos reales: audiovisuales, diseño gráfico y campañas digitales donde los alumnos aplican directamente lo aprendido. El máster en IA generativa para creativos de Founderz aborda tanto la generación de imágenes, vídeos y recursos digitales como cuestiones legales cruciales como la protección de la propiedad intelectual frente a algoritmos cada vez más avanzados.

La plataforma ofrece además un curso de productividad con Copilot que enseña a maximizar Microsoft 365 Copilot, sistematizar flujos de trabajo y agilizar tanto el diseño de presentaciones como la generación de textos y coordinación de proyectos. Este enfoque orientado a resolver desafíos inmediatos explica su repercusión en la industria creativa barcelonesa. La flexibilidad para combinar agenda profesional con aprendizaje —estudiando desde Barcelona o cualquier rincón del planeta— marca otra diferencia clave en su propuesta.

Founderz también imparte un programa de Liderazgo Responsable en IA dirigido a perfiles intermedios y directivos, que se adentra en regulaciones globales, ética y riesgos actuales con un prisma humano. Para quienes buscan una puerta de entrada sencilla sin experiencia técnica previa, su curso de AI Literacy ofrece fundamentos sin complejidad innecesaria.

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Universidades y escuelas de negocio: másters en inteligencia artificial de rigor académico

Más allá de las plataformas online, Barcelona cuenta con instituciones académicas consolidadas. EADA Business School, escuela de negocios de referencia europea, ofrece un programa de IA como herramienta estratégica con próximo inicio en octubre de 2026. Este curso sumerge a ejecutivos en fundamentos y aplicaciones estratégicas, cubriendo desde machine learning hasta casos prácticos de IA generativa en empresas, sin olvidar aspectos legales, éticos y de compliance.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofrecen másters en inteligencia artificial con un enfoque más técnico y científico. La UAB proporciona formación integral que permite diseñar sistemas inteligentes, mientras que la UPC en su campus de Jordi Girona integra competencias avanzadas en IA, big data y ciberseguridad. Estas instituciones atraen tanto a estudiantes como a profesionales en transición que desean estudiar con garantías académicas.

NEURO Business School propone un máster híbrido que combina estudio online con una experiencia intensiva de 8 semanas presenciales en Barcelona, equilibrando flexibilidad y contacto directo con expertos. La Universitat Ramon Llull (La Salle) ofrece un grado y máster en IA y Data Science con énfasis en aplicaciones prácticas.

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Formaciones especializadas: del vídeo al diseño gráfico

Para profesionales creativos con calendarios ajustados, Barcelona School of Creativity imparte formaciones especializadas en audiovisual. Su curso de vídeo con IA generativa, que se desarrolla del 15 de junio al 27 de julio de 2026, suma 36 horas estructuradas en sesiones de 3 horas durante 6 semanas. Los alumnos aprenden a dominar herramientas como Runway, Kling, Luma y Sora para crear vídeos mediante técnicas de texto a vídeo, imagen a vídeo y vídeo a vídeo. El curso también cubre audio con IA (Suno, Udio, ElevenLabs) e integra casos reales de producciones publicitarias y cortometrajes.

Igualmente, Barcelona School of Creativity ofrece desde mayo de 2026 un curso intensivo para directores de arte y diseñadores gráficos que desean estudiar con rigor las capacidades de Midjourney, Flux y Google Imagen. Estos módulos especializados responden a la necesidad del sector creativo de incorporar la IA generativa en sus flujos de trabajo diarios.

EADA también desarrolla un programa de IA y transformación digital en RRHH con inicio en octubre de 2026, dirigido a profesionales de recursos humanos que buscan aplicar inteligencia artificial en selección, onboarding, gestión del talento y formación. Las formaciones especializadas de este tipo permiten adaptar el aprendizaje a necesidades sectoriales concretas.

Flexibilidad y modelos de aprendizaje para profesionales en activo

Uno de los puntos fuertes de la oferta barcelonesa es la diversidad de modelos: 100% online asincrónico, online en directo, presencial intensivo e híbrido. Esto responde a un hecho central: la mayoría de quienes buscan estudiar IA generativa ya trabajan a tiempo completo y necesitan compatibilizar formación con responsabilidades profesionales.

Plataformas como Founderz y centros como Barcelona School of Creativity ofrecen clases en horarios nocturnos (típicamente de 18:00 a 21:00 horas) para que empleados se formen sin abandonar su puesto. Los programas online asincrónico permiten avanzar a ritmo propio, accediendo a píldoras de vídeo y actividades interactivas sin horarios fijos. Algunos centros incorporan mentores basados en IA que ofrecen acompañamiento constante, algo tan útil como contar con un asistente digital en el bolsillo.

IA University ofrece un programa 100% online de 8 semanas impartido en español e inglés, diseñado para estudiantes sin experiencia previa en programación. Su modelo flexible permite a profesionales en Barcelona completar estudios a su propio ritmo mientras mantienen trabajo y compromisos personales. ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona) propone un curso superior en inteligencia artificial íntegramente online, accesible desde cualquier lugar del mundo a través de su campus virtual, con evaluaciones y trabajos finales también a distancia.

Apoyo institucional y financiación para la formación

Las empresas barcelonesas cuentan con un incentivo adicional: los cursos de inteligencia artificial pueden subvencionarse mediante créditos de formación gestionados por FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), lo que permite que equipos se capaciten sin coste adicional. El estado pone a disposición de todas las organizaciones créditos para promover formación profesional continua.

Algunos centros como ENEB ofrecen bolsas de empleo tras completar la formación, con convenios con empresas tecnológicas importantes. Otros, como Founderz, incluyen certificados de participación y aprovechamiento personalizados. Estos mecanismos de salida laboral añaden valor a la inversión formativa.

El panorama de formación en IA generativa en Barcelona refleja una realidad: la ciudad no solo es epicentro de innovación tecnológica, sino también polo de aprendizaje continuo. Desde másters universitarios de rigor académico hasta cursos breves de aplicación inmediata, desde programas para ejecutivos hasta formaciones especializadas para creativos, la oferta es amplia y accesible. Lo fundamental es que cualquier profesional, resida en Barcelona o en otra parte de España, puede hoy estudiar con garantías y flexibilidad. La ventana para adquirir estas competencias está abierta; lo importante es actuar antes de que estas habilidades se conviertan en un requisito indiscutible del mercado laboral.