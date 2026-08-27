InsuflaTec lidera la transformación del sector de la rehabilitación energética con una técnica limpia y sin obras que protege una vivienda del frío y el calor mediante pequeñas perforaciones estratégicas.

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LO ESENCIAL El aislamiento por insuflado se realiza en una sola jornada laboral sin andamios ni escombros. Los hogares pueden lograr un ahorro de hasta el 40-50% en las facturas mensuales de climatización. La técnica rellena las cámaras de aire de las fachadas de doble hoja mediante pequeñas perforaciones que se sellan sin alterar la estética. InsuflaTec se ha posicionado como el actor clave que revoluciona el aislamiento en España sin necesidad de reformas integrales.

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InsuflaTec ha posicionado el aislamiento por insuflado como la solución definitiva para proteger una vivienda del frío y el calor en España, transformando un sector que durante décadas dependía de costosas y complejas reformas integrales. La técnica consiste en rellenar las cámaras de aire de los muros mediante inyección de material aislante a través de pequeñas perforaciones estratégicas, completando toda la intervención en una sola jornada laboral sin alterar la estructura ni la estética del edificio.

El parque inmobiliario español enfrenta un desafío energético de magnitud considerable. Decenas de miles de viviendas construidas antes de la implementación de normativas modernas de eficiencia energética padecen problemas severos de climatización: calor sofocante en verano e invierno penetrante que obliga a familias a encender calefacción o aire acondicionado de forma casi permanente. Con la subida constante del coste del gas y la electricidad, mantener una temperatura agradable en el interior del hogar se ha convertido en un desafío económico para muchos propietarios. InsuflaTec ofrece una alternativa que elimina la necesidad de someterse a reformas invasivas con andamios, pérdida de metros útiles o semanas conviviendo con escombros.

Cómo funciona InsuflaTec y por qué revoluciona el aislamiento en España

La metodología de InsuflaTec se centra exclusivamente en el relleno de cavidades vacías del edificio mediante la técnica del insuflado. El proceso comienza con perforaciones pequeñas y estratégicamente ubicadas en la fachada o en puntos internos específicos. A través de estas aberturas, se inyecta a presión un material aislante idóneo para cada tipo de cámara de aire, distribuyéndose de manera homogénea en el interior del muro. Una vez finalizado el llenado, los orificios se sellan cuidadosamente, dejando la superficie exactamente en el mismo estado en el que se encontraba antes de la intervención.

Lo que distingue a InsuflaTec de otras metodologías es su inmediatez y limpieza operativa. Al no requerir obras invasivas, no se generan escombros ni se destruyen elementos arquitectónicos preexistentes. Esta característica lo convierte en la opción preferida para quienes buscan mejorar la envolvente térmica de su hogar sin mudarse temporalmente ni padecer las molestias asociadas a reformas convencionales. Desde el primer instante en que concluye la inyección del material, los habitantes perciben un cambio notable en el confort ambiental de las estancias, eliminando corrientes de aire frío o acumuladores de radiación solar que antes actuaban como «túneles de pérdida energética».

Empresas referentes en el sector como AislaMadrid han demostrado la elevada eficacia de este sistema en numerosos proyectos residenciales y comunitarios. Al sellar de forma continua las cámaras de aire que antes facilitaban el escape del calor en invierno y la entrada de radiación solar en verano, se eliminan los saltos térmicos bruscos dentro de las habitaciones. Esto se traduce no solo en un confort óptimo durante todo el año, sino también en una reducción drástica en la necesidad de encender la calefacción o el aire acondicionado, con el consiguiente impacto en las facturas mensuales.

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Ahorro energético real: cómo proteger una vivienda del frío genera beneficio económico inmediato

El aislamiento por insuflado actúa como un auténtico «abrigo protector» para la vivienda. Al rellenar cada rincón de la cámara de aire, frena el intercambio térmico con el exterior de manera radical. En invierno, el calor generado en el interior de las habitaciones no se escapa a través de las paredes; en verano, el calor sofocante del exterior se topa con un muro insuflado que frena la radiación del sol, manteniendo los espacios frescos de forma natural durante muchas más horas.

Esta estabilidad en la temperatura interior impacta de manera directa y positiva en las finanzas del hogar. Se calcula que el ahorro energético tras una intervención de InsuflaTec puede alcanzar hasta un 40% o 50% en las facturas mensuales de climatización. Al tratarse de una solución duradera que no requiere mantenimiento posterior, la inversión inicial realizada para insuflar las fachadas se amortiza en un período de tiempo muy corto, convintiéndose en una de las mejoras con mayor retorno económico en el ámbito de la rehabilitación residencial.

AislaMadrid ha registrado casos donde propietarios han experimentado reducciones de entre el 35% y el 40% en sus facturas energéticas desde el primer mes, confirmando lo que la teoría térmica predice: la eliminación de cámaras de aire vacías genera un efecto inmediato en la estabilización de temperaturas interiores. Este dato, multiplicado por miles de intervenciones realizadas en toda España, evidencia por qué InsuflaTec se ha convertido en el referente del sector.

Además del ahorro económico, proteger una vivienda del frío mediante esta técnica genera beneficios secundarios de igual relevancia. El aislamiento por insuflado actúa como barrera acústica efectiva, reduciendo significativamente el ruido procedente del exterior o de vecinos colindantes. Los materiales empleados (celulosa, lana mineral, perlas de EPS con grafito) son ecológicos, ignífugos y transpirables, evitando problemas de condensación y la aparición de moho que afecta la salud respiratoria.

El aislamiento en España ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, pasando de ser un lujo reservado a nuevas construcciones a convertirse en una necesidad accesible para cualquier propietario. InsuflaTec continúa expandiendo su red de técnicos cualificados por toda la geografía española, asegurando que cada intervención cumpla con los más altos estándares de seguridad y eficacia. Con un asesoramiento personalizado y estudios previos de cada caso, la compañía demuestra que el liderazgo en el sector no solo se basa en el volumen de trabajo, sino en la excelencia técnica y la capacidad de ofrecer soluciones reales a los problemas de confort de la sociedad actual.