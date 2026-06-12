La AEMET despeja dudas sobre el tiempo en Canarias: mucho calor en el interior y viento muy fuerte

Según la AEMET, el tiempo recibe al Papa León XIV en Tenerife con condiciones especialmente favorables. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes 12 de junio una jornada estable, con predominio de los cielos despejados en buena parte de la isla, temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en zonas del interior orientadas al sur y viento del norte entre flojo y moderado, salvo en las cumbres del Teide, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes. La meteorología, en definitiva, acompaña al Pontífice en una jornada histórica para el archipiélago canario.

En Santa Cruz de Tenerife, donde se concentrarán los principales actos del Papa durante la jornada (incluida la misa multitudinaria en el puerto al mediodía), los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 27 grados de máxima. La capital tinerfeña afrontará una jornada cálida pero llevadera, con los valores más altos esperados en las zonas de medianías e interior.

Cielos despejados y nubes residuales solo en el norte según la AEMET

La previsión meteorológica de la AEMET para Tenerife además del fuerte calor, apunta a cielos nubosos en el norte durante las primeras horas del día, especialmente por debajo de los 500 a 700 metros de altitud. Esa nubosidad tenderá a abrir amplios claros a partir de la mañana, dejando un cielo prácticamente despejado durante las horas centrales. En el resto de la isla dominarán los cielos limpios, aunque la AEMET no descarta algún intervalo ocasional de nubosidad en el sur durante la madrugada.

A partir del mediodía podrían aparecer intervalos de nubosidad media y alta en zonas del interior. En ese contexto, los expertos no descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en áreas interiores durante la tarde, sin que se prevea afectación a los actos papales programados en el puerto de Santa Cruz.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé hasta 30 grados en zonas del interior sur de Tenerife este viernes 12 de junio, jornada de la visita del Papa León XIV a la isla.

Rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide

El protagonista según la AEMET del viento del día estará en las cumbres. La AEMET prevé que en las cotas altas expuestas del Teide el viento sople moderado del suroeste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes. Es un dato relevante para quienes hayan planificado visitas al Parque Nacional durante la jornada, aunque no afecta a los recintos en los que el Papa desarrollará su agenda (Las Raíces en La Laguna y el puerto de Santa Cruz).

En el conjunto del archipiélago, los vientos fuertes de las jornadas anteriores tenderán a amainar progresivamente, marcando el cierre del episodio meteorológico que ha mantenido a Canarias en aviso amarillo durante toda la semana. Pueden registrarse aún intervalos de viento fuerte en algunos puntos durante la madrugada y la tarde, pero ya como rescoldo del frente que ahora se aleja.

Recomendaciones para los asistentes a los actos papales

Ante las condiciones previstas según la AEMET, conviene que las personas que acudan a los actos al aire libre extremen la atención. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ya activó esta semana el aviso de riesgo extremo de radiación UV, una alerta que sigue plenamente vigente este viernes. Las recomendaciones básicas son:

Llevar agua y mantener la hidratación , especialmente durante las largas esperas previas a los actos.

, especialmente durante las largas esperas previas a los actos. Usar protección solar de factor 50 o superior, sombrero de ala ancha y gafas de sol con filtro adecuado.

de factor 50 o superior, sombrero de ala ancha y gafas de sol con filtro adecuado. Vestir prendas ligeras de colores claros y de manga larga si se va a permanecer al aire libre durante varias horas.

y de manga larga si se va a permanecer al aire libre durante varias horas. Prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con patologías crónicas, que son los perfiles más vulnerables ante el calor y la radiación.

El resto del archipiélago, también con tiempo estable

El resto del archipiélago canario según la AEMET disfrutará de una jornada similar, con tiempo estable y temperaturas que tienden a subir en el interior. En Gran Canaria podrían alcanzarse entre 30 y 32 grados en medianías y cumbres orientadas al sur, con Las Palmas de Gran Canaria entre 19 y 23 grados. Fuerteventura también rozará los 30 grados en el interior sureste, mientras que Lanzarote mantendrá cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada.

La Gomera y La Palma tendrán intervalos nubosos en zonas bajas del norte al inicio del día, con apertura de claros durante las horas centrales. La AEMET no descarta alguna precipitación débil y aislada en zonas de interior de La Palma durante la tarde. En El Hierro, también dominarán los intervalos de nubes bajas en el norte y el régimen de brisas en el suroeste, con cielos poco nubosos en el resto de la isla.

En aguas de Canarias según la AEMET se esperan vientos del norte o nordeste con fuerza entre 3 y 5, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de uno a dos metros de altura, en una jornada en la que el mar también modera su intensidad respecto a las condiciones registradas a lo largo de toda la semana.