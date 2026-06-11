Histórico: el Papa León XIV aterriza en Canarias y cumple así el sueño que dejó pendiente Francisco antes de morir

El Papa León XIV ya está en Canarias. El Pontífice ha aterrizado este jueves a las 10:39 horas en la Base Aérea de Gran Canaria, en un vuelo procedente de Barcelona, para iniciar una visita marcadamente humanitaria para ver al Papa centrada en la realidad migratoria del Atlántico. Es la primera vez en la historia que un Papa en ejercicio pisa el archipiélago canario, un hito que durante años quedó como deseo pendiente del anterior pontífice, Francisco, fallecido el año pasado y que no llegó a poder completar el viaje que tenía planificado.

Robert Francis Prevost, primer Papa estadounidense de la historia y elegido hace poco más de un año, cumple con esta visita uno de los legados directos de su antecesor. Francisco había anunciado su intención de viajar a las islas para estar cerca de los inmigrantes que cruzan el Atlántico en cayuco rumbo a Europa y de los equipos de salvamento y acogida que trabajan en el archipiélago, profundamente conmovido por las miles de personas que han perdido la vida en esa travesía durante los últimos años.

Una bienvenida con todas las autoridades del Estado

León XIV ha sido recibido a pie de pista por una nutrida delegación institucional encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. También se han desplazado a la Base Aérea de Gran Canaria los ministros Félix Bolaños (Presidencia), Margarita Robles (Defensa) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), además del obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

A la bienvenida al Papa se han sumado la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; y los alcaldes de Telde y de Ingenio, Juan Antonio Peña y Vanesa Martín, ya que la Base Aérea se ubica entre ambos municipios grancanarios. La imagen de la pista del aeropuerto militar concentrando a la práctica totalidad de las primeras autoridades del Estado y del archipiélago dimensiona el carácter institucional excepcional de la visita.

Es la primera vez en la historia que un Pontífice en ejercicio se desplaza hasta el archipiélago canario, cumpliendo así un proyecto que ya tenía planificado el Papa Francisco antes de su fallecimiento.

Arguineguín, primera parada y eje simbólico para la visita del Papa

En apenas una hora desde el aterrizaje, el Pontífice se desplazará al muelle de Arguineguín, en el municipio sureño de Mogán. Es el escenario que mejor concentra el sentido humanitario de la visita: durante años, Arguineguín fue la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en Gran Canaria y el epicentro del grueso de los rescates a personas migrantes en aguas del Atlántico, hasta que en 2023 la mayoría de los cayucos comenzaron a dirigirse directamente hacia la isla de El Hierro.

Acompañado por Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, el Papa escuchará en el puerto los testimonios de personas que han sobrevivido a travesías de varios días en cayuco, de sus rescatadores profesionales y de voluntarios de las organizaciones humanitarias que colaboran en la acogida. En uno de los momentos más simbólicos previstos para toda la visita, se espera que León XIV deposite unas flores en el mar en memoria de los miles de personas que han fallecido en la Ruta Canaria sin llegar nunca a Europa.

Catedral, misa multitudinaria y noche en el Palacio Episcopal

La visita del Papa continuará después en Las Palmas de Gran Canaria. A las 13:15 horas, el Pontífice mantendrá un encuentro con la comunidad religiosa del archipiélago en la Catedral de Santa Ana, en el barrio histórico de Vegueta. Por la tarde, a las 18:30 horas, oficiará una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, principal recinto deportivo de la isla, que se ha adaptado de forma extraordinaria para acoger a miles de fieles.

El Papa León XIV pernoctará esta noche en el Palacio Episcopal de Las Palmas, situado a apenas unos metros de la Catedral de Santa Ana, en pleno casco antiguo de Vegueta. Es el único alojamiento previsto en suelo canario para todo el viaje.

Mañana viernes, vuelo a Tenerife

El viernes 12 de junio, el Papa tomará un vuelo a las 8:40 horas con destino a Tenerife, donde completará los últimos actos programados de su visita a España. Allí está previsto que acuda al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en La Laguna, y que oficie una misa al mediodía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de regresar al Vaticano. Será una jornada que volverá a poner en el foco internacional la realidad migratoria del Atlántico y el papel de las islas Canarias como frontera sur de Europa.