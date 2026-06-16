La cascada de nubes que está diviendo la isla de Tenerife tiene una explicación científica que pocos conocen

En Tenerife una cascada de nubes ha vuelto a dejar una de las imágenes más características de Tenerife. Una masa blanca avanza sobre el relieve de la isla, se desborda por las laderas y cubre parcialmente los barrancos en un movimiento que, visto desde fuera, parece casi líquido y que explica un estudio. Aunque el efecto puede llegar a confundir con una pintura digital, se trata de un fenómeno atmosférico muy real y muy habitual en el archipiélago canario, estrechamente ligado a tres ingredientes que coinciden con frecuencia en estas islas: los vientos alisios, la humedad del Atlántico y la presencia de una inversión térmica en altura y que registra la AEMET.

La escena se aprecia desde dos perspectivas igualmente espectaculares. Desde el espacio, las imágenes satelitales muestran a Tenerife dividida en dos ambientes muy distintos: una vertiente norte y nordeste cubierta por nubosidad baja, y un sur mucho más despejado y seco. A pie de terreno, en los vídeos grabados desde miradores y carreteras, la diferencia se entiende todavía mejor: la nube parece avanzar sobre la montaña como si rebasara una barrera natural antes de derramarse al otro lado.

El origen del fenómeno está en los vientos alisios, una corriente persistente que sopla desde el nordeste y que llega al archipiélago cargada de humedad tras recorrer cientos de kilómetros sobre el océano Atlántico. Cuando esa masa de aire húmedo se encuentra con el relieve abrupto de Tenerife, se ve obligada a ascender por las laderas orientadas a barlovento (la cara expuesta al viento).

Durante el ascenso, el aire se enfría. Al bajar la temperatura, el vapor de agua que contiene empieza a condensarse y forma nubes bajas, generalmente del tipo estratocúmulos. Es lo que en Canarias se conoce popularmente como «mar de nubes», uno de los rasgos meteorológicos más reconocibles del archipiélago y uno de los grandes atractivos visuales del Parque Nacional del Teide, especialmente al atardecer.

Por qué el norte es verde y el sur, árido

La orografía tinerfeña funciona como una auténtica barrera natural. Las montañas centrales de la isla retienen la humedad en la vertiente de barlovento, mientras que al otro lado (hacia el sur y el suroeste) el aire desciende ya seco y, en su descenso, se calienta. Esa diferencia explica el contraste tan marcado que se aprecia en apenas unos kilómetros: norte nuboso y verde, sur despejado y más árido.

Es el mismo principio físico que en otras regiones del mundo produce desiertos de sotavento junto a vertientes muy húmedas: la masa de aire descarga su humedad al ascender y llega seca al otro lado de la cordillera. En Tenerife, ese efecto se da en apenas treinta o cuarenta kilómetros de distancia lineal entre Los Realejos y Adeje, lo que convierte a la isla en un laboratorio natural de microclimas para climatólogos y geógrafos de todo el mundo.

La combinación del alisio del nordeste, la humedad del Atlántico, el relieve abrupto y la inversión térmica explica por qué Tenerife presenta contrastes climáticos tan acusados entre el norte y el sur de la isla en apenas unos kilómetros de distancia.

La inversión térmica, la «tapa» que da forma a la cascada en Tenerife

Pero lo que realmente da a este fenómeno su aspecto tan definido (esa estética de cascada que parece desbordarse sobre las laderas) es un cuarto ingrediente clave: la inversión térmica. En Canarias es frecuente que exista una capa de aire más cálido y seco por encima de la nubosidad. Esa capa actúa como una especie de «tapa atmosférica» e impide que las nubes crezcan demasiado en vertical.

Resultado: la nubosidad queda comprimida en una altura concreta (habitualmente entre los 800 y los 1.500 metros, según la época del año) y se extiende de forma horizontal en lugar de hacia arriba. Cuando encuentra un paso sobre el relieve (un puerto de montaña, una dorsal, un valle bajo) puede desbordarse y deslizarse parcialmente por las laderas, generando esa imagen tan reconocible de nube derramándose sobre los barrancos.

Un fenómeno vistoso pero rutinario

Por espectacular que pueda parecer, este comportamiento forma parte de la dinámica meteorológica habitual de Tenerife y de otras islas montañosas del archipiélago, especialmente Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Cualquier isla con relieve suficiente y exposición a los alisios reproduce, con matices, el mismo patrón. Lo que cambia es la frecuencia, la intensidad y la visibilidad del fenómeno según la estación del año, las condiciones de presión atmosférica y la fuerza del propio alisio.

Más allá del espectáculo visual, esta dinámica nubosa tiene una importancia ambiental enorme. La nubosidad asociada al alisio aporta humedad a las medianías incluso en ausencia de lluvia, gracias a un fenómeno conocido como «lluvia horizontal»: las gotas microscópicas de agua de las nubes se depositan sobre la vegetación, especialmente sobre los pinares y las laurisilvas. Es uno de los mecanismos que explica por qué las vertientes norte de las islas canarias presentan paisajes mucho más verdes y biodiversos que las vertientes sur, pese a que los registros pluviométricos no siempre lo justifican por sí solos.

En definitiva, lo que las imágenes satelitales y los vídeos a pie de terreno muestran es una de las identidades meteorológicas más singulares del Atlántico subtropical. Tenerife (como el resto del archipiélago canario) no solo recibe las nubes que llegan del océano: las canaliza, las frena, las hace rebosar sobre sus montañas y, en el proceso, configura los contrastes climáticos, paisajísticos y biológicos que hacen de las islas un territorio único en el mundo.