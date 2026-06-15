La AEMET adelanta el tiempo Canarias con algunas sorprensas y rachas muy fuertes de viento

Según datos de la AEMET, la tarde de este lunes estará marcada por la apertura generalizada de claros en Canarias, según la previsión actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma persistirán las nubes bajas en el norte de las islas, aunque tenderán a romperse durante las horas centrales y vespertinas, especialmente fuera de las zonas de litoral. Las temperaturas alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se moverán en torno a los 24 grados. El viento del nordeste seguirá siendo el protagonista atmosférico de la jornada.

En el resto de áreas según la AEMET dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas estables. El alisio del nordeste soplará moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste de las islas con mayor relieve, y no se descartan algunas rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo oeste y sureste de Gran Canaria durante las horas centrales y vespertinas.

Previsión por islas para la tarde de este lunes de la AEMET

Lanzarote

Cielos nubosos según la AEMET en general que tenderán a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin grandes cambios. Viento moderado del nordeste durante toda la jornada. Arrecife, entre 18 y 25 grados.

Fuerteventura

Cielos nubosos en general que tenderán a poco nuboso a partir de las primeras horas en la mitad sur y desde el mediodía en el resto de la isla. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en la península de Jandía durante la tarde. Puerto del Rosario, entre 20 y 24 grados.

Gran Canaria

Nuboso en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con apertura de amplios claros durante las horas centrales salvo en el litoral norte. En el resto de la isla, cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sureste, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Las Palmas de Gran Canaria, entre 20 y 24 grados.

Tenerife

Nuboso en el norte según la AEMET por debajo de los 1.100-1.300 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sureste. En altas cumbres, viento flojo del noroeste. Santa Cruz de Tenerife, entre 19 y 28 grados.

La Gomera

Nuboso en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con tendencia a abrir amplios claros durante las horas centrales. En el resto, despejado en general. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y este. San Sebastián de La Gomera, entre 20 y 24 grados.

La Palma

Nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 1.100-1.300 metros, con tendencia a abrir amplios claros durante el día, salvo en zonas del litoral. En el resto, despejado con algún intervalo en el oeste. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste. Santa Cruz de la Palma, entre 20 y 23 grados.

El Hierro

Nuboso en el norte por debajo de los 900-1.100 metros a primeras y últimas horas, con tendencia a poco nuboso el resto del día. Temperaturas sin grandes cambios. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste. Valverde, entre 14 y 17 grados.

Las temperaturas alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife según la AEMET durante las horas centrales de la tarde, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se mantendrán en torno a los 24 grados.

Ante el episodio de viento intenso previsto por la AEMET en el extremo oeste y sureste de Gran Canaria, las autoridades recuerdan las consignas habituales: sujetar bien los objetos sueltos en balcones y terrazas, extremar la precaución al circular por carreteras de zonas expuestas al alisio y mantener una buena hidratación durante las horas más cálidas, especialmente en Santa Cruz de Tenerife y otras capitales con valores cercanos a los 28 grados. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.