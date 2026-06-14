La AEMET avisa de alisio intenso y temperaturas en descenso en Canarias con este pronóstico

Canarias según la AEMET arranca la semana con una jornada marcada por el alisio fuerte en las islas más expuestas y por temperaturas estables o en ligero descenso en zonas del interior. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes cielos nubosos en el norte de las islas montañosas hasta unos 900-1.200 metros de altitud, con apertura de claros amplios al mediodía, y un episodio de viento intenso en Gran Canaria que podría dejar rachas localmente muy fuertes superiores a los 70 kilómetros por hora en el oeste y sureste de la isla. Es la primera jornada de la semana tras el cierre del episodio meteorológico que ha mantenido al archipiélago en aviso amarillo durante varios días.

El protagonista atmosférico del día vuelve a ser el alisio del nordeste según la AEMET en Canarias, que soplará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas con mayor relieve. En el mar, las costas abiertas al norte y los canales entre islas registrarán mar combinada con oleaje en torno a uno y uno y medio metros. En las costas más resguardadas del sur, las olas no superarán habitualmente el metro de altura.

Previsión por islas para este lunes de la AEMET

Lanzarote

Intervalos nubosos según la AEMET en el norte y oeste que tenderán a poco nuboso a lo largo del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Alisio moderado que se acelerará en el interior por la tarde. Temperaturas en Arrecife entre 19 y 25 grados.

La Graciosa

Cielos nubosos al inicio de la jornada con apertura de claros al mediodía. Alisio moderado durante toda la jornada. Temperaturas en Caleta de Sebo entre 19 y 23 grados.

Fuerteventura

Nuboso a primeras y últimas horas en el norte y litoral, con tendencia a poco nuboso al mediodía. En el resto, cielos despejados. Alisio moderado más intenso en la península de Jandía. Temperaturas que oscilarán entre 19 y 25 grados.

Gran Canaria

«Panza de burro» en el norte y noreste por debajo de los 900-1.000 metros, con apertura de claros al mediodía. En el resto de la isla, cielos despejados. Alisio moderado, intenso en el sureste y oeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas podrían alcanzar puntualmente los 30 grados en medianías del sureste. Las Palmas de Gran Canaria, entre 20 y 23 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos según la AEMET por debajo de los 1.100-1.200 metros en el norte y noreste con apertura de claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife, entre 19 y 26 grados.

La Gomera

Nubosidad más compacta en el norte a primeras y últimas horas de la jornada. En el resto de zonas, cielos despejados. Alisio moderado, más intenso en la capital. San Sebastián de La Gomera, entre 19 y 25 grados.

La Palma

Cielos nubosos en el norte y noreste por debajo de los 1.200 metros, con apertura de claros al mediodía. En el resto, cielos despejados. Alisio moderado acelerándose en el noroeste y sureste. Santa Cruz de la Palma, entre 18 y 23 grados.

El Hierro

Cielos nubosos en el norte y noreste que tenderán a abrir intervalos en las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sureste. Temperaturas sin grandes cambios en Valverde.

Las rachas localmente muy fuertes del alisio podrían superar los 70 kilómetros por hora en el oeste y sureste de Gran Canaria durante las horas centrales y la segunda mitad de este lunes.

El mar este lunes

El estado del mar acompaña la previsión terrestre. Habrá mar combinada del norte en las costas abiertas al norte y en los canales entre islas, con oleaje en torno a uno y uno y medio metros. En las costas más resguardadas del sur de las islas montañosas, las olas difícilmente superarán el metro de altura. Es un escenario marítimo más calmado que el de la semana pasada, cuando la AEMET llegó a activar avisos amarillos por fenómenos costeros en varios puntos del archipiélago según la AEMET.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el episodio de viento previsto en Gran Canaria según la AEMET, las autoridades recuerdan las consignas habituales para estos casos: sujetar bien los objetos sueltos en balcones y terrazas, extremar la precaución al circular por carreteras de cumbres y zonas expuestas al alisio, evitar zonas costeras con oleaje intenso y mantener una buena hidratación durante la jornada. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.