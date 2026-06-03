La DANA mantendrá en vilo a Canarias toda la semana: la AEMET prevé vientos de hasta 80 km/h el jueves

La DANA mantendrá en vilo a Canarias durante toda la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el frente de bajas presiones que ha cambiado el tiempo en el archipiélago se prolongue hasta el próximo lunes, con un episodio sostenido de alisio del nordeste de intensidad moderada a fuerte, rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora el jueves y nubosidad en el norte de las islas más montañosas con lloviznas ocasionales en medianías.

El miércoles, jornada en la que el mal tiempo ya ha obligado a desviar cinco vuelos en el Aeropuerto de Tenerife Norte, será uno de los días más intensos del episodio. Pero el cuadro general previsto por la AEMET señala que la inestabilidad y el viento intenso continuarán hasta el viernes, con un descenso térmico que se notará especialmente en las zonas de interior y un ambiente más cercano al de finales de abril que al de la primera semana de junio.

Para este miércoles 3 de junio, la AEMET prevé en el norte de las islas predominio de cielos nubosos, con una baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías durante las primeras horas. En el resto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en las zonas de interior de las islas montañosas.

El viento según la AEMET soplará del nordeste con intensidad moderada a fuerte, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve. La AEMET destaca la probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera, sin descartar que también puedan producirse en otras zonas expuestas al alisio.

La inestabilidad asociada a la DANA y al frente de bajas presiones se prolongará hasta el próximo lunes en el archipiélago canario, según la previsión actualizada de la AEMET.

Previsión por islas para hoy miércoles en Canarias por la AEMET

Provincia de Las Palmas

Lanzarote: nuboso durante la madrugada. Poco nuboso el resto del día, salvo en el norte y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior y sin descartar alguna racha muy fuerte, especialmente en el sureste. Arrecife, entre 19 y 24 grados.

Fuerteventura: nuboso durante la madrugada. Poco nuboso el resto del día. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas de interior, en la vertiente oeste y en Jandía, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Puerto del Rosario, entre 18 y 24 grados.

Gran Canaria: nuboso en el norte por debajo de los 800-1.000 metros con baja probabilidad de llovizna ocasional. En el resto, poco nuboso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en medianías del sureste. Viento moderado del nordeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste. Las Palmas, entre 19 y 22 grados.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: intervalos nubosos en el norte por debajo de los 800-1.000 metros, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna débil. Rachas ocasionalmente muy fuertes en medianías de la vertiente sur de Anaga. Santa Cruz, entre 20 y 24 grados.

La Gomera: nuboso en el norte con baja probabilidad de llovizna ocasional. Viento del nordeste con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en horas centrales. San Sebastián, entre 20 y 23 grados.

La Palma: cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900-1.100 metros con baja probabilidad de llovizna ocasional. Rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste. Santa Cruz de la Palma, entre 19 y 23 grados.

El Hierro: intervalos nubosos durante el día, nuboso de madrugada y a últimas horas con baja probabilidad de llovizna ocasional. Valverde, entre 14 y 18 grados.

El jueves, día clave: rachas que pueden superar los 80 km/h

La jornada del jueves 4 de junio traerá un repunte significativo del viento por la DANA en Canarias. La AEMET prevé probables rachas muy fuertes en Lanzarote y en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, con la posibilidad de que se superen puntualmente los 80 kilómetros por hora en zonas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Los cielos seguirán nubosos en el norte de las islas montañosas, con lloviznas ocasionales en medianías al final del día. Las máximas subirán de forma ligera a moderada en la mayoría de las islas, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde apenas variarán.

El viernes 5 de junio, los cielos nubosos seguirán en el norte de las islas montañosas, con probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías especialmente a primeras y últimas horas. Las temperaturas máximas tenderán a descender de forma generalizada, mientras que las mínimas apenas variarán. El viento del nordeste continuará moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. La AEMET no descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en las zonas más expuestas al alisio antes de que el episodio empiece a remitir el fin de semana.