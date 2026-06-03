La DANA pasa factura a Canarias: cinco vuelos desviados por meteorología adversa

Los vuelos desviados en Canarias en el Aeropuerto de Tenerife Norte por mal tiempo en Canarias alteran la operativa este miércoles. La meteorología adversa que afecta al entorno de Los Rodeos ha obligado a redirigir cinco aeronaves que tenían previsto aterrizar en la terminal de Ciudad de La Laguna y que han acabado operando en el Aeropuerto de Tenerife Sur, Canarias, según ha confirmado Aena. Los desvíos se producen en plena influencia indirecta de la DANA que mantiene en aviso amarillo a buena parte del archipiélago.

Los vuelos afectados en Canarias corresponden a conexiones procedentes de Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria. En todos los casos, las aerolíneas han optado por activar sus protocolos de seguridad y dirigirse al aeropuerto alternativo del sur de la isla, donde las condiciones meteorológicas que según la AEMET permiten operar con normalidad. Los pasajeros de estos vuelos están siendo trasladados por carretera entre ambos aeropuertos por las propias compañías.

Por qué Los Rodeos sufre tanto con el mal tiempo

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, conocido popularmente como Los Rodeos, se sitúa a 633 metros de altitud, en una zona donde la nubosidad baja, la lluvia y la niebla densa son fenómenos habituales cuando soplan los alisios cargados de humedad o se aproximan sistemas de bajas presiones como el actual. La combinación de viento variable, baja visibilidad y techos de nube reducidos puede comprometer las maniobras de aterrizaje con seguridad.

En episodios como el de hoy en Canarias, las tripulaciones realizan en algunos casos maniobras de aproximación frustrada (go-around) al no poder completar el aterrizaje en el primer intento. Cuando la situación se prolonga, el control de tráfico aéreo activa circuitos de espera para organizar el flujo de aeronaves sobre el espacio aéreo de la isla. Si las condiciones no mejoran, los aviones se dirigen a sus aeropuertos alternativos, principalmente Tenerife Sur o Gran Canaria, para garantizar el desembarque del pasaje en condiciones seguras.

Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas o a través de los canales oficiales antes de desplazarse al aeropuerto.

La DANA, factor de fondo en Canarias

La incidencia en Canarias se produce en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas que viene anunciando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde hace días. El archipiélago se encuentra bajo la influencia indirecta de una depresión aislada en niveles altos que ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros y rachas de viento en varias islas. La inestabilidad atmosférica, con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y nubosidad baja persistente, dificulta especialmente la operativa en aeropuertos con condiciones topográficas como las de Los Rodeos.

Las recomendaciones de AENA

Ante la situación, Aena ha pedido a los pasajeros que mantengan una vigilancia activa del estado de sus vuelos. Las recomendaciones oficiales son sencillas pero clave en jornadas como esta:

Consultar el estado del vuelo con la aerolínea operadora antes de salir hacia el aeropuerto.

con la aerolínea operadora antes de salir hacia el aeropuerto. Revisar los canales oficiales de Aena, especialmente la app y la web aena.es.

En caso de desvío al Aeropuerto de Tenerife Sur, no abandonar la terminal sin recibir indicaciones de la aerolínea sobre el traslado por carretera o el alojamiento, si procede.

Llegar con tiempo suficiente al aeropuerto si el vuelo está confirmado, dado que las condiciones meteorológicas pueden cambiar con rapidez.

La aerolínea Binter de Canarias, que concentra buena parte de las rutas interinsulares y peninsulares desde Los Rodeos, también suele advertir en sus canales oficiales de posibles retrasos, desvíos o cancelaciones asociados a las condiciones meteorológicas. Su web y app permiten consultar en tiempo real la situación de cada vuelo y gestionar cambios sin coste cuando la incidencia es atribuible a causas climatológicas.

Los desvíos en el Aeropuerto de Tenerife Norte por mal tiempo no son un fenómeno aislado. Solo en los primeros meses de 2026, episodios similares han obligado a redirigir vuelos en repetidas ocasiones: el pasado mes de enero, una densa niebla provocó once vuelos desviados y diecisiete cancelaciones en una sola jornada. En marzo, la borrasca Regina dejó dos desvíos. Y en abril, una nueva ola de inestabilidad obligó a maniobras de aproximación frustradas. La operativa de Los Rodeos sigue siendo una de las más sensibles del sistema aeroportuario español ante los fenómenos meteorológicos adversos en Canarias.