La letra pequeña del seguro del coche que te deja sin cobertura en Canarias

Tu seguro del coche no cubre el volcán y aun así te pagan: así funciona en Canarias

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LO ESENCIAL Tu aseguradora no cubre los riesgos extraordinarios. El Consorcio solo paga si hay póliza en vigor. Hay siete días de carencia desde la contratación. El seguro a terceros también da derecho. Un recibo impagado deja el contrato suspendido.

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Lo primero que hay que entender sobre el seguro del coche en Canarias es algo que suena contradictorio: tu compañía no cubre las erupciones volcánicas. Ni los terremotos, ni los maremotos, ni las inundaciones extraordinarias. Ninguna póliza privada lo hace, y no existe en el mercado español un seguro de erupción volcánica.

Y aun así, los afectados por el volcán de La Palma que tenían el coche asegurado cobraron. La clave está en un organismo del que mucha gente no ha oído hablar hasta que lo necesita: el Consorcio de Compensación de Seguros.

Qué es el Consorcio y por qué tu seguro es la llave en Canarias

El Consorcio es una entidad pública creada en 1941 y adscrita al Ministerio de Economía que funciona, en la práctica, como el seguro de los seguros. Se ocupa de los llamados riesgos extraordinarios, aquellos fenómenos de tal magnitud que ninguna aseguradora privada podría asumirlos.

Su catálogo es una lista cerrada recogida en el Estatuto Legal del Consorcio e incluye terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas y caída de cuerpos siderales, además de ciertos hechos de terrorismo o tumulto popular.

Aquí está el mecanismo que hay que grabarse: no se contrata, pero no es gratis ni automático. Cada póliza de coche, hogar o negocio lleva incorporado un recargo obligatorio que se destina al Consorcio. Es decir, ya lo estás pagando. Pero sin póliza en vigor, no hay a quién reclamar.

Quien no tenga asegurado el bien afectado no puede reclamar su valor al Consorcio. Si la lava se lleva un coche sin seguro, nadie paga ese coche.

Y hay una buena noticia que casi nadie conoce: no hace falta tener un todo riesgo. Un seguro a terceros, el obligatorio, también da acceso al Consorcio. En caso de pérdida total por un riesgo extraordinario, la indemnización se calcula sobre el valor venal del vehículo.

La letra pequeña que deja sin cobertura en Canarias

Aquí viene lo que de verdad importa, porque son supuestos en los que hay seguro y aun así no se cobra.

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El primero y más grave es el impago. Si el contrato está suspendido o extinguido por un recibo devuelto cuando ocurre el siniestro, el Consorcio no paga. En el episodio de La Palma se documentó expresamente: no hay efectos del contrato hasta que se abona la prima, y por tanto no hay indemnización por los daños de la erupción. Un recibo que rebotó el mes anterior puede costar el valor íntegro del coche.

El segundo es el periodo de carencia. Existe un plazo, de siete días desde la contratación, durante el cual el Consorcio no responde. Está pensado para evitar que alguien asegure a toda prisa cuando ya hay señales de un fenómeno en curso. En un archipiélago donde los episodios volcánicos van precedidos de semanas de sismicidad, ese detalle tiene una relevancia particular.

El tercero son las exclusiones por tipo de daño. No se cubren los daños causados exclusivamente por lluvia directa, por ejemplo. Una cosa es una inundación extraordinaria y otra que llueva mucho y se moje el interior del coche: lo segundo, si acaso, es asunto de la póliza privada.

Y hay una cuarta que en Canarias conviene tener presente: la calima no es un riesgo extraordinario. El polvo sahariano no figura en esa lista cerrada. Los daños estéticos en la pintura o la entrada de partículas en los filtros no los asume el Consorcio, y si tu compañía los cubre dependerá de lo que tengas contratado.

Qué hacer si pasa en Canarias

La reclamación no se presenta en tu aseguradora, se presenta directamente al Consorcio, que asume el papel de la compañía y gestiona el pago con sus propios medios. En el caso de La Palma, el organismo lo anunció así en su primera nota informativa.

Conviene tener preparada la documentación que pedirá el perito: la póliza, el recibo pagado y las facturas o presupuestos de reparación. Las fotografías del estado del vehículo antes de cualquier retirada ayudan mucho.

Sobre franquicias, hay un matiz favorable en Canarias: la franquicia general que el Consorcio aplica a ciertos bienes no se aplica a los daños directos en vehículos, ni en viviendas, ni en seguros de personas.

La conclusión práctica para quien vive en Canarias es sencilla y no cuesta dinero: comprobar que el seguro está en vigor y que no hay ningún recibo devuelto. En un territorio con vigilancia volcánica permanente, dos mil seísmos al año y episodios recurrentes de lluvias torrenciales, es la diferencia entre cobrar y no cobrar.

Esta información tiene carácter general en Canarias. Cada póliza tiene sus condiciones particulares, y ante un caso concreto conviene consultar con la aseguradora o directamente con el Consorcio.