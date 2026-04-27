La Victoria de Acentejo impulsa el comercio local con un campaña por el Día de la Madre

La Victoria de Acentejo impulsa el comercio local con una campaña por el Día de la Madre

La Victoria de Acentejo lanza una nueva campaña con motivo del Día de la Madre para dinamizar la actividad comercial en el municipio bajo el lema ‘Haz que sea especial’.

La iniciativa, que se pondrá en marcha el próximo 3 de mayo, busca fomentar las compras en los establecimientos locales y hacer partícipe a la población del fortalecimiento de la economía local.

El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García, subraya que “desde el Ayuntamiento seguimos impulsando actuaciones que contribuyan a reforzar el tejido empresarial del municipio, especialmente, en aquellos pequeños y medianos comercios que necesitan el apoyo de los vecinos y vecinas en estas fechas destacadas”.

García resalta el compromiso del Consistorio con el comercio de proximidad, generando oportunidades para el sector y promoviendo el consumo responsable entre la población.

Las personas que realicen compras esta semana en los comercios locales podrán participar de forma automática en el sorteo de dos gafas de sol de Óptica Acentejo y una caja con diferentes artículos de la librería La Plaza.

Esta iniciativa municipal, que se lleva desarrollando durante varias temporadas, vuelve a contar con el respaldo de la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife.

La campaña se difundirá y promocionará a través de los diferentes perfiles del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Para más información se puede consultar la web oficial www.lavictoriadeacentejo.es.