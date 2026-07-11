Las multas más habituales en las playas de Canarias que casi nadie conoce

De la música alta a llevar el perro: las multas en playas canarias que muchos ignoran y que están sancionando cada verano

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LO ESENCIAL Cada municipio canario aplica sus propias ordenanzas de playa, con multas que oscilan entre 30 y 3.000 euros según la infracción. Fumar en playas declaradas sin humo, poner música alta y utilizar altavoces son las infracciones más frecuentes del verano. Llevar el perro a playas no habilitadas puede acarrear sanciones de hasta 750 euros según el municipio. El uso de tablas de surf o kitesurf fuera de zonas señalizadas también está multado, incluso en playas turísticas. Recoger arena, piedras o conchas puede ser sancionado con multas de hasta 3.000 euros según la Ley de Costas.

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Cada verano, las policías locales de los municipios costeros de Canarias y la Guardia Civil intensifican los controles en las playas del archipiélago para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Y aunque la mayoría de bañistas conoce alguna de las reglas más básicas, hay muchas infracciones habituales que sanciona la Policía Local cada temporada y que sorprenden a los sancionados porque desconocían que estuvieran prohibidas. Multas que oscilan entre los 30 euros y los 3.000 euros según la gravedad, el municipio y la ordenanza aplicable.

Estas son las multas más habituales en las playas canarias este verano de 2026, con sus rangos económicos aproximados según las principales ordenanzas del archipiélago. Recomendamos consultar en cada caso la normativa concreta del municipio en el que se vaya a disfrutar del día de playa, ya que los importes exactos pueden variar.

Fumar en playas de Canarias declaradas sin humo

La declaración de playas sin humo se ha extendido en los últimos años por todo el archipiélago canario. Municipios como Adeje, Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, Puerto del Rosario, Yaiza o Teguise han declarado varias de sus playas como espacios libres de humo, con señalización visible en los accesos. Fumar en esas playas concretas puede ser sancionado con multas de entre 30 y 750 euros, aunque en la práctica lo habitual es que las sanciones se sitúen en el tramo bajo del arco. La razón principal es sanitaria y ambiental: las colillas contaminan gravemente la arena y son una de las principales fuentes de residuos plásticos en la costa de Canarias.

Poner música alta o utilizar altavoces

El uso de altavoces bluetooth o cadenas de música en playas de Canarias es una de las prácticas más denunciadas por otros bañistas y una de las más multadas por la Policía Local durante el verano. Casi todos los municipios costeros canarios prohíben específicamente el uso de aparatos que emitan sonido a un volumen molesto para el resto de usuarios. Las sanciones oscilan entre los 50 y los 750 euros según la reincidencia y el municipio.

Llevar el perro a playas no habilitadas

Aunque cada vez hay más playas caninas habilitadas en el archipiélago (Almeda en Fuerteventura, El Cabrón en Gran Canaria, algunas playas específicas de Lanzarote y Tenerife), llevar mascotas a playas no autorizadas está prohibido en todos los municipios canarios. Las multas oscilan entre los 90 y los 750 euros según la ordenanza local. Fuera de las playas habilitadas, no se puede llevar al perro ni suelto ni con correa, ni siquiera durante horas nocturnas salvo excepciones específicas.

Recoger arena, piedras, conchas o material vegetal

Es probablemente en Canarias una de las multas menos conocidas y más severas. La Ley de Costas y la normativa autonómica prohíben expresamente extraer arena, piedras, conchas o material vegetal de las playas y del entorno natural costero. Las sanciones pueden ir desde los 150 euros por infracciones leves hasta los 3.000 euros o más cuando la playa está integrada en un espacio natural protegido, como muchas playas canarias.

Usar tabla de surf, paddle surf o kite fuera de zona

El uso de tablas de surf, paddle surf, kite surf y otros deportes acuáticos está regulado y limitado a zonas señalizadas específicas en todas las playas canarias. Practicarlos fuera de las zonas habilitadas o en zonas de baño concurridas puede acarrear sanciones de entre 150 y 1.500 euros. La razón es de seguridad: colisiones con bañistas pueden causar accidentes muy graves.

Nudismo fuera de zonas habilitadas

Aunque Canarias cuenta con varias playas nudistas oficialmente declaradas (Maspalomas, El Cofete parcial, La Tejita, entre otras), practicar el nudismo o el toplessin fuera de esas playas concretas puede ser sancionado según la ordenanza municipal, con multas que oscilan entre los 50 y los 750 euros. La normativa varía significativamente entre municipios.

Orinar en la playa o en el mar

Sí, orinar en el mar o en la arena de la playa también es motivo de sanción en muchos municipios canarios. Las multas oscilan entre los 150 y los 750 euros. Aunque la práctica está muy extendida (y suele ser difícil de detectar), en muchas playas concurridas los controles son cada vez más intensos.

Otras multas habituales en playas canarias

Más allá de las anteriores, hay una serie de infracciones frecuentes que también generan sanciones cada verano:

Encender fuego o hacer barbacoas fuera de zonas habilitadas: hasta 1.500 euros.

fuera de zonas habilitadas: hasta 1.500 euros. Acampar o pernoctar en la arena o en las inmediaciones: hasta 750 euros.

en la arena o en las inmediaciones: hasta 750 euros. Vender productos o servicios sin autorización (masajes, comida, souvenirs): hasta 3.000 euros.

(masajes, comida, souvenirs): hasta 3.000 euros. Reservar zonas de playa con sombrillas o toallas durante horas sin ocupación efectiva: hasta 250 euros en algunos municipios.

durante horas sin ocupación efectiva: hasta 250 euros en algunos municipios. Utilizar drones sin autorización en playas concurridas: hasta 1.500 euros.

en playas concurridas: hasta 1.500 euros. Realizar sesiones fotográficas comerciales o rodajes sin permiso municipal: hasta 3.000 euros.

o rodajes sin permiso municipal: hasta 3.000 euros. Circular en bici, patinete o vehículos por la arena: hasta 300 euros.

La mejor manera de evitar una multa inesperada en una playa canaria es consultar antes las ordenanzas municipales específicas del ayuntamiento en el que se vaya a disfrutar del día. La mayoría publica esta información en su web oficial o mediante carteles visibles en los accesos a la playa. En caso de duda, se puede consultar directamente con la Policía Local de Canarias del municipio.

Como referencia general: respetar el descanso ajeno, no fumar en playas declaradas sin humo, no llevar mascotas a playas no habilitadas, no extraer material del entorno natural y no consumir alcohol en zonas prohibidas son las cinco reglas básicas que evitan la inmensa mayoría de sanciones. Disfrutar de la playa canaria es gratis y accesible; pagar una multa evitable de varios cientos de euros por desconocimiento, mucho menos agradable.