Estos son los municipios de Canarias donde más ha subido el alquiler este año: análisis completo isla a isla

Alquilar en Canarias es más caro que nunca: los datos por isla que confirman la crisis habitacional del archipiélago

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LO ESENCIAL El precio medio del alquiler en Canarias ha alcanzado su récord histórico Tenerife y Gran Canaria lideran el ranking, con máximos superiores a los 14 euros m2 Solo hay 18.000 viviendas públicas para 34.000 demandantes registrados El Hierro sigue siendo la isla más asequible, aunque también acumula un incremento

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El precio del alquiler en Canarias vuelve a marcar récords históricos este 2026. Según los datos publicados por los principales portales inmobiliarios y por el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el metro cuadrado alquilado en el archipiélago se sitúa ya en una media de 2.234 euros, con un incremento del 13,6% respecto al año anterior. La cifra es la más alta jamás registrada en las islas y confirma un problema estructural que está expulsando a miles de familias canarias de sus barrios y municipios de origen. Pero el impacto de la subida no se reparte de manera homogénea entre las siete islas del archipiélago. Esta es la radiografía completa, isla por isla.

Tenerife: la isla con más presión sobre el alquiler en Canarias

Tenerife es la isla con mayor precio medio del alquiler del archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, el metro cuadrado supera los 12-13 euros al mes en las zonas más demandadas, mientras que en los municipios del sur turístico (Adeje, Arona, Granadilla) se alcanzan picos por encima de los 14 euros por metro cuadrado. Un piso de 70 metros cuadrados en el sur de la isla se sitúa habitualmente entre los 900 y los 1.100 euros mensuales, cifras impensables hace apenas cinco años.

La combinación de presión turística, alta demanda de trabajadores del sector servicios y crecimiento sostenido de la población hace que los alquileres en Tenerife hayan subido más de un 15% en el último año, ligeramente por encima de la media regional.

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Gran Canaria: la capital marca el ritmo

Gran Canaria sigue muy de cerca a Tenerife en presión sobre el alquiler. Las Palmas de Gran Canaria concentra el grueso de la demanda, con precios medios que rondan los 11-12 euros por metro cuadrado en las zonas céntricas y por encima de los 13 euros en los barrios más demandados como Vegueta, Triana o Ciudad Jardín. El sur turístico de la isla (San Bartolomé de Tirajana, Mogán) presenta cifras similares a las del sur tinerfeño.

El municipio de Las Palmas fue uno de los que el Gobierno de Canarias planteó como posible zona tensionada según la Ley estatal de Vivienda, aunque finalmente el Ejecutivo autonómico ha rechazado aplicar esa figura. La subida interanual en Gran Canaria se sitúa también por encima del 13%.

Fuerteventura: la subida más acelerada

Fuerteventura registra una de las subidas porcentuales más acusadas de todo el archipiélago canario en los últimos doce meses. La combinación de aumento demográfico, presión turística sostenida y limitada oferta residencial ha llevado los precios a máximos históricos en municipios como Puerto del Rosario, La Oliva o Pájara.

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El precio medio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 10-11 euros mensuales, con picos por encima de los 12 euros en zonas costeras como Corralejo o Costa Calma. Un piso familiar de tamaño medio ronda ya los 800-950 euros de alquiler, una cifra que ha crecido más de un 17% desde 2025.

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El precio medio del alquiler en Canarias ha alcanzado los 2.234 euros por metro cuadrado en 2026, con una subida del 13,6% respecto al año anterior según los principales portales inmobiliarios y el Instituto Canario de la Vivienda.

Lanzarote: presión creciente sobre Arrecife

Lanzarote comparte con Fuerteventura una dinámica de subida acelerada. Arrecife, la capital insular, ha superado ya los 10 euros por metro cuadrado de media, con picos en los municipios turísticos de Tías, Yaiza y Teguise donde las cifras rondan los 12-13 euros. El impacto sobre la vida cotidiana es notable: buena parte de los trabajadores del sector servicios no encuentra vivienda estable en los municipios donde trabaja y debe desplazarse desde puntos alejados.

La Palma: la reconstrucción sostiene el mercado

La Palma presenta una realidad muy particular. La erupción del volcán Tajogaite en 2021 destruyó centenares de viviendas y sigue condicionando estructuralmente el mercado del alquiler cinco años después. Los precios medios en Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane se sitúan en torno a los 8-9 euros por metro cuadrado, con picos en algunas zonas del valle de Aridane donde la demanda de familias afectadas por la erupción sigue muy activa.

La Gomera: presión moderada, oferta limitada

La Gomera mantiene precios medios más contenidos, en torno a los 7-8 euros por metro cuadrado en San Sebastián y el Valle Gran Rey. Sin embargo, la oferta de vivienda de alquiler es limitada y los picos temporales por presión turística o llegada de trabajadores durante la temporada alta pueden disparar los precios en momentos concretos del año.

El Hierro: la isla más asequible del archipiélago de Canarias

El Hierro sigue siendo la isla más asequible del archipiélago canario en materia de alquiler. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 6-7 euros mensuales, con Valverde como principal referencia. Aun así, la isla también ha acumulado incrementos sostenidos desde 2022, con una subida cercana al 9% en el último año.

Más allá de las cifras por isla de Canarias, el problema de fondo del archipiélago canario en materia de vivienda tiene una dimensión estructural que las cifras del ICAVI reflejan con claridad. En Canarias hay actualmente unas 18.000 viviendas públicas, lo que supone menos del 2% del parque residencial total del archipiélago. Pero los demandantes registrados de vivienda pública son 34.000, casi el doble de las viviendas disponibles. La brecha entre oferta y demanda residencial es una de las mayores de toda España.

A esta situación en Canarias se suma la existencia de aproximadamente 211.000 viviendas vacías en el archipiélago (una de cada cinco del parque residencial total, según el último Censo del INE) y unas 42.300 viviendas de uso turístico registradas, cifra que sitúa a Canarias entre las cuatro comunidades españolas con mayor presión de este segmento sobre el mercado del alquiler.

Los analistas del sector coinciden en Canarias en que la tendencia alcista de los precios del alquiler en Canarias no muestra signos claros de moderación a corto plazo, salvo intervenciones normativas contundentes como la declaración efectiva de zonas tensionadas, la penalización fiscal a grandes tenedores con viviendas vacías, la limitación de nuevas licencias vacacionales o la ampliación acelerada del parque público de vivienda. Todas ellas medidas contempladas en la ley estatal de Vivienda de 2023, pero cuya aplicación depende de decisiones del Gobierno de Canarias que, por el momento, no se han producido.