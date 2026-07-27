Las zonas de Canarias donde la AEMET registró mínimas por encima de 25 grados este julio

Una estación de la AEMET de Canarias marcó 32,8 grados a las 00:10 en Gran Canaria: qué dice ese dato realmente

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LO ESENCIAL Una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados. Cuando la mínima se mantiene por encima de 25 grados se habla de noche tórrida o ecuatorial. Las medianías por encima de los 600 metros son las zonas más afectadas del archipiélago. Una estación de la AEMET en Agüimes registró 32,8 grados a las 00:10 del 8 de julio. El norte de las islas se libra habitualmente gracias a la nubosidad y al alisio.

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Hay una frase que se repite cada verano en el archipiélago de Canarias y que casi siempre se usa mal: «esta noche ha sido tropical». La expresión no es una licencia poética ni una forma de decir que hacía bochorno, sino una categoría meteorológica con un umbral numérico exacto, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) maneja además dos escalones por encima que este mes de julio se han alcanzado en varios puntos de las islas. Entender la diferencia importa, porque no es lo mismo una madrugada incómoda que una en la que el organismo no llega a recuperarse del calor acumulado durante el día.

El episodio cálido de las primeras semanas de julio dejó en Canarias un catálogo casi completo de esas categorías, con avisos naranjas activos durante días y con mínimas que en las zonas más castigadas no bajaron de los 26 a 28 grados. Merece la pena repasar qué significa cada término y, sobre todo, qué zonas del archipiélago son las que sistemáticamente se llevan la peor parte.

Qué es exactamente una noche tropical según la AEMET

El criterio es puramente numérico y no depende de la sensación térmica. Se considera noche tropical aquella en la que la temperatura mínima registrada no desciende de los 20 grados. Cuando ese suelo sube y la mínima se mantiene por encima de los 25 grados, la AEMET y el resto de servicios meteorológicos hablan de noche tórrida, término que en la cobertura periodística aparece con frecuencia como noche ecuatorial. Ambas denominaciones se refieren al mismo fenómeno y los dos nombres se usaron indistintamente durante el episodio de julio en Canarias.

La clave es que la mínima no se mide en el momento en que uno se despierta sudando, sino a lo largo del día meteorológico completo. Ese detalle explica una confusión muy extendida cada vez que circula un dato llamativo de madrugada. Cuando la AEMET en Canarias difundió que la estación de Agüimes, en Gran Canaria, había registrado 32,8 grados a las 00:10 horas del miércoles 8 de julio, ese valor aparecía dentro de los extremos registrados desde las 00:00 de ese día, y no equivalía a la mínima nocturna completa. Sigue siendo un dato extraordinario, pero no es lo mismo, y conviene manejarlo con precisión.

Durante aquella semana, la AEMET había advertido de que en las zonas más afectadas las temperaturas nocturnas se mantendrían por encima de los 25 a 27 grados, con especial incidencia en medianías, zonas altas y vertientes orientadas al sur. En Gran Canaria los termómetros no bajaron de 26 a 28 grados en varias madrugadas consecutivas, un escenario que impide que el cuerpo se recupere del estrés térmico acumulado y que se traduce, sencillamente, en no poder dormir.

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Una noche tropical no es una noche calurosa cualquiera. Es una madrugada en la que el termómetro no baja de 20 grados, y cuando supera los 25 la AEMET la clasifica como tórrida o ecuatorial. El archipiélago vivió las tres categorías en la misma semana.

Las zonas de Canarias donde la AEMET registró las mínimas más altas

El reparto geográfico no es caprichoso y se repite verano tras verano con notable fidelidad. El fenómeno afecta especialmente a las medianías por encima de los 600 metros de altitud, donde la población experimenta una dificultad significativa para conciliar el sueño durante estos episodios. A eso se suman las vertientes orientadas al sur, el sudeste y las zonas altas, que son precisamente las áreas para las que la AEMET activó los avisos de nivel naranja.

En el episodio de julio en Carias, esos avisos naranjas cubrieron las cumbres y el este, sur y oeste de Gran Canaria, además de Lanzarote y Fuerteventura, mientras el resto de Canarias quedaba en amarillo con la excepción del este de La Palma y el norte de Tenerife. Esa excepción es reveladora. En La Gomera, El Hierro, las cumbres y el oeste de La Palma, y en el este, sur y oeste de Tenerife junto a su área metropolitana, las mínimas tampoco bajaron de los 25 a 27 grados según la previsión de la AEMET, pero el litoral norte quedó sistemáticamente fuera de lo más duro.

La explicación es la de siempre y es la que convierte a Canarias en un caso particular dentro de España. El alisio y la nubosidad baja que se acumula en las vertientes septentrionales por debajo de los 300 a 500 metros actúan como amortiguador térmico nocturno, mientras que en las vertientes de sotavento el aire desciende seco y recalentado. Por eso, en una misma isla y con apenas veinte kilómetros de distancia, se puede pasar de una noche perfectamente normal a una noche ecuatorial de manual.

Al cierre del episodio, la propia AEMET en Canarias avanzó que las temperaturas bajarían de forma generalizada en el archipiélago, aunque las mínimas seguirían sin descender de los 20 grados en muchas zonas y en la vertiente sur de las islas orientales podrían mantenerse por encima de los 25. Es decir, el calor extremo se retiró, pero las noches tropicales se quedaron un rato más, que es exactamente lo que suele ocurrir en Canarias cuando termina un episodio de estas características.

De cara al resto del verano, la recomendación práctica es una sola en Canarias: mirar el aviso de la AEMET por temperaturas mínimas y no solo el de máximas. Es el que anticipa cómo va a ser la madrugada, y en las medianías del sur del archipiélago es, con diferencia, el más útil de los dos.