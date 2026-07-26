Temporada de huracanes 2026: qué probabilidad real hay de que un ciclón tropical llegue a Canarias

Agosto y septiembre, los meses críticos: así vigila la AEMET los ciclones que se forman frente a África y Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL La NOAA prevé una temporada por debajo del promedio, con entre ocho y catorce tormentas con nombre. El desarrollo de El Niño aumenta la cizalladura del viento y dificulta la formación de ciclones en el Atlántico. La AEMET documentó vientos cercanos a 250 kilómetros por hora en zonas altas de Tenerife durante Delta. Delta llegó por el norte del archipiélago en 2005 y Hermine se formó al sur en 2022. El pico histórico de formación de tormentas tropicales en el Atlántico es el mes de septiembre.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Cada verano se repite la misma búsqueda en Canarias, y cada verano la respuesta exige matices. La temporada de huracanes del Atlántico cerca de Canarias arrancó el 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de noviembre, y este año la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, publicó un pronóstico por debajo del promedio histórico: entre ocho y catorce tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían alcanzar categoría de huracán y entre uno y tres convertirse en huracanes mayores.

La agencia asignó un 55% de probabilidad a una temporada por debajo de lo normal, un 35% a un ciclo cercano al promedio y apenas un 10% a una temporada más activa de lo habitual. Para poner esas cifras en contexto conviene recordar que la temporada media del periodo 1991-2020 registró en torno a catorce tormentas nombradas, siete huracanes y tres huracanes mayores.

El factor que explica ese escenario más contenido es el desarrollo previsto de El Niño, un fenómeno asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial que altera la circulación atmosférica global. Cuando El Niño se fortalece, aumenta la cizalladura del viento sobre el Atlántico tropical, y esa cizalladura desorganiza las tormentas antes de que puedan estructurarse.

La propia NOAA matizó, sin embargo, que su previsión responde a factores en competencia: frente al efecto supresor de El Niño juegan unas temperaturas oceánicas algo por encima de lo normal y unos vientos alisios potencialmente más débiles, que en determinadas ventanas podrían favorecer episodios de desarrollo. Otros centros manejan horquillas distintas, y AccuWeather llegó a situar el rango entre once y dieciséis tormentas con hasta siete huracanes.

Lo que dicen los números de la temporada y lo que vigila realmente la AEMET

Aquí llega el primer matiz importante, y es el que suele perderse en los titulares. La AEMET no elabora pronósticos estacionales de huracanes al estilo de la NOAA, porque esa competencia recae en el Centro Nacional de Huracanes estadounidense para toda la cuenca atlántica. Lo que hace la AEMET es vigilar la evolución de cada sistema concreto cuando su trayectoria prevista se aproxima a la Macaronesia y, llegado el caso, activar los avisos correspondientes para el archipiélago.

Por eso el número total de tormentas de una temporada dice muy poco sobre el riesgo real en Canarias: una temporada muy activa puede no rozar las islas y una temporada floja puede generar el único sistema que sí las alcanza. La propia NOAA insiste en que su previsión es un cálculo de actividad total y no un pronóstico de impactos.

El calendario sí aporta algo útil. Históricamente la primera tormenta con nombre del Atlántico aparece hacia el 20 de junio y el primer huracán hacia el 11 de agosto, mientras que el pico de formación se concentra en septiembre según la climatología del Centro Nacional de Huracanes referida al periodo 1944-2020. La NOAA anunció además que revisaría su previsión a comienzos de agosto, justo antes del tramo que concentra históricamente la mayor actividad.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Es en esa ventana, entre agosto y octubre, cuando los avisos de la AEMET por sistemas de origen tropical han tenido más recorrido en el archipiélago. Conviene recordar también que buena parte de los ciclones atlánticos experimenta una transición extratropical antes de alcanzar latitudes medias, un proceso que la AEMET ha estudiado en detalle y que cambia por completo la estructura del sistema y el reparto de sus vientos más intensos.

El número total de tormentas de una temporada nunca ha determinado el riesgo para Canarias. Una temporada floja puede generar el único sistema que sí alcanza el archipiélago, y por eso la vigilancia de la AEMET se hace caso por caso y no por estadística anual.

Delta y Hermine, los dos precedentes que la AEMET tiene documentados en Canarias

El precedente en Canarias que sigue pesando en la memoria colectiva es el de la tormenta tropical Delta, que afectó a Canarias los días 28 y 29 de noviembre de 2005. Según el informe elaborado por el servicio meteorológico estatal, hoy AEMET, el sistema dejó vientos que llegaron a alcanzar los 150 kilómetros por hora en las costas y cercanos a los 250 kilómetros por hora en zonas altas de Tenerife.

Delta se aproximó por el norte del archipiélago de Canarias tras un prolongado deambular por aguas macaronésicas y no pasó directamente sobre las islas, pero su campo de vientos bastó para provocar víctimas mortales, desaparecidos y daños materiales cuantiosos, con Tenerife como isla más golpeada. Aquel año fue además una temporada histórica en el Atlántico, hasta el punto de que se agotó la lista de nombres y hubo que recurrir al alfabeto griego.

El segundo precedente es distinto en casi todo. La tormenta tropical Hermine se formó en septiembre de 2022 entre Cabo Verde y la costa africana y de Canarias, una génesis poco frecuente según los registros, y dejó lluvias de récord en las islas. Los servicios de emergencia activaron sus planes de contingencia y se emitió el nivel máximo de aviso, el rojo, el 24 de septiembre, por lluvias intensas, viento e inundaciones.

La diferencia clave con Delta de Canarias fue la naturaleza de la amenaza: mientras el episodio de 2005 se caracterizó por el viento, el de 2022 lo hizo por la precipitación, y Hermine llegó desde el sur y recién formada, no desde el norte y tras días de recorrido. Esa asimetría explica por qué la AEMET evalúa cada sistema por separado y por qué dos ciclones nominalmente equivalentes exigen respuestas y avisos completamente diferentes en el archipiélago.

La conclusión práctica para este verano es sencilla y poco espectacular. Una previsión estacional por debajo del promedio reduce la probabilidad estadística de que se forme el sistema que acabe alcanzando Canarias, pero no la elimina, y no sustituye al seguimiento diario. Lo operativo sigue siendo consultar los avisos de la AEMET durante los meses de agosto, septiembre y octubre, que es cuando la ventana está realmente abierta en Canarias.