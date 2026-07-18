Los productos que más han subido de precio en Canarias este 2026: la lista completa con los datos oficiales

Del aceite de oliva al huevo, del alquiler a la luz: qué ha subido más en Canarias este 2026 según el INE

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Los precios en Canarias siguen subiendo este 2026. El aceite de oliva y los huevos lideran las subidas alimentarias. La vivienda, la luz y los seguros disparan el gasto mensual familiar. El IPC canario supera la media nacional en varias categorías. Los residentes cuentan con bonificaciones que amortiguan el golpe.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Los precios en Canarias siguen subiendo en este primer semestre de 2026. Los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) confirman que el archipiélago continúa registrando subidas sostenidas de precios en varias categorías clave, con especial impacto en la alimentación básica, la vivienda, los seguros del hogar, la energía eléctrica, el agua y algunos servicios cotidianos. La cesta de la compra media canaria se ha encarecido de manera significativa respecto al año anterior y las familias del archipiélago perciben ya un impacto directo sobre su capacidad adquisitiva mensual, especialmente entre los perfiles con rentas medias y bajas.

Aunque el archipiélago disfruta de ventajas fiscales estructurales (IGIC más bajo que el IVA peninsular, combustible bonificado, descuentos residentes en vuelos y barcos) que amortiguan parcialmente el golpe, la subida sostenida de precios en productos esenciales representa uno de los grandes retos económicos cotidianos del año. Estos son los productos y servicios que más se han encarecido en Canarias durante este 2026 según los datos oficiales, con contexto sobre las causas de cada subida.

Los alimentos y bebidas que más se han encarecido en Canarias

El primer bloque de subidas con el coste de la vida en Canarias y probablemente el que más se nota en el día a día del consumidor canario es el de la alimentación básica. El aceite de oliva lidera desde hace varios años la subida sostenida de precios en toda España, y Canarias no es una excepción. Los precios del aceite de oliva virgen extra siguen instalados en niveles muy superiores a los de hace cuatro o cinco años, aunque han moderado ligeramente su avance respecto a los picos de 2023-2024.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.217 pts −1,06%

Los huevos frescos han experimentado también subidas muy pronunciadas durante los últimos meses debido a la combinación de gripe aviar en varios países productores europeos, el incremento del coste de los piensos y el aumento de la demanda estacional en primavera y verano. Otras categorías alimentarias con subidas destacadas incluyen las carnes frescas (especialmente ternera y cordero), el pescado fresco de temporada (con especial impacto en las especies canarias como cherne o vieja) y la fruta y verdura de importación.

En el terreno de las bebidas, los refrescos y las cervezas industriales han acumulado subidas moderadas pero sostenidas durante los últimos meses. En los productos elaborados, la bollería industrial, los lácteos (con especial impacto en quesos curados y mantequilla) y los café e infusiones también encabezan las estadísticas de subida del IPC canario en su vertiente de alimentación. Otros productos cotidianos como el chocolate y el cacao han vivido subidas históricas relacionadas con la crisis global de suministro de cacao en África occidental, con precios internacionales del cacao rondando máximos históricos y transmitiéndose de manera directa a las estanterías de los supermercados canarios.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Canario de Estadística confirman que la cesta de la compra media canaria se ha encarecido de manera significativa respecto al año anterior, con especial impacto en la alimentación básica, la vivienda, los seguros y los servicios energéticos del hogar. Sigue leyendo DA España vigilará a los influencers: qué cambia y cómo afectará a sus ingresos DA Arqueólogos descubren una tumba de 5.000 años repleta de tesoros antiguos en España Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −5,00% 4.013 $/oz Plata −15,42% 56,04 $/oz Petróleo Brent +10,33% 88,10 $/bbl EUR / USD −1,42% 1,1446 EUR / GBP −1,68% 0,8502

Vivienda, energía, seguros y servicios: las subidas que más pesan al mes en Canarias

Más allá de la cesta de la compra, hay una serie de partidas del presupuesto familiar canario que han experimentado subidas todavía más significativas en términos absolutos y que tienen un impacto directo mucho mayor sobre la economía doméstica mensual. La primera y más significativa es la vivienda. El precio medio del alquiler en Canarias ha alcanzado en 2026 los 2.234 euros por metro cuadrado según los últimos datos publicados, con una subida interanual del 13,6%, siendo Tenerife y Gran Canaria las islas con mayor tensión residencial y con precios más elevados.

El precio de la vivienda en Canarias en propiedad también ha subido, aunque de manera más moderada, y las hipotecas siguen ancladas a un euríbor que se ha ido moderando lentamente respecto a los picos de 2024.

La factura de la luz ha vivido subidas puntuales muy pronunciadas durante los primeros meses de 2026, especialmente en las horas punta del mercado libre, con impacto directo sobre las familias que no están acogidas a la tarifa PVPC regulada. La factura del agua en Canarias ha experimentado también incrementos en varios municipios canarios, en algunos casos superiores al 5% respecto al año anterior, por el impacto de las nuevas tarifas municipales y por el traslado del coste energético a la producción de agua desalada en un archipiélago con alta dependencia de esta tecnología.

Los combustibles, pese al régimen fiscal favorable canario, también han vivido subidas puntuales por la evolución del precio internacional del petróleo, aunque han sido notablemente inferiores a las registradas en el resto de España.

Los seguros del hogar, del coche y de salud han experimentado subidas muy pronunciadas durante los últimos 12 meses en Canarias, en muchos casos por encima del 8% interanual según los datos manejados por la OCU. Es una de las partidas del presupuesto familiar que menos se percibe cotidianamente (porque suele pagarse una vez al año o en cuotas mensuales fijas) pero que más incrementa el gasto real del hogar. Otras categorías con subidas destacadas incluyen la restauración (menús turísticos, cafés, desayunos), el ocio y cultura (entradas de cine, conciertos, festivales), los servicios de mantenimiento del hogar (fontanería, electricidad, jardinería) y algunos servicios personales como peluquerías y estética.

La combinación de todas estas subidas hace que el coste real de la vida en Canarias haya crecido significativamente durante 2026, aunque las ventajas fiscales estructurales del archipiélago (IGIC bajo, combustible bonificado, descuentos residentes) siguen amortiguando parcialmente el impacto respecto a otras comunidades españolas. Para consultar datos actualizados y precisos, el ISTAC y el INE publican mensualmente el IPC canario detallado por categorías.