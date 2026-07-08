Escaparate roto y joyas sustraídas: así fue el atraco a una joyería en Gran Canaria por encapuchados
Cuatro encapuchados asaltaron la joyería José Luis del Centro Comercial El Mirador el martes por la noche en Las Palmas de Gran Canaria
En Las Palmas de Gran Canaria, cuatro individuos encapuchados perpetraron un atraco a mano armada en una joyería ubicada en el centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria. Los delincuentes, con los rostros completamente cubiertos mediante pasamontañas, accedieron al establecimiento alrededor de las 21 horas, poco antes del cierre del centro comercial, y ejecutaron el robo con violencia, dejando el escaparate destrozado.
Huida y operativo de búsqueda en Las Palmas de Gran Canaria
Una vez consumado el asalto, los presuntos autores huyeron hacia el aparcamiento exterior del centro comercial, donde les esperaba un vehículo que había sido robado previamente. Este método es habitual en delitos de este tipo, ya que dificulta el rastreo de los delincuentes y evita dejar pistas sobre su identidad o lugar de residencia.
Tras recibir el aviso, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda en el que participaron diferentes unidades policiales. Los efectivos se distribuyeron por la zona y las principales vías de salida de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de interceptar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar a los presuntos autores.
La investigación permanece abierta. Los agentes de la Policía Científica están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del centro comercial y de las calles adyacentes, buscando elementos que permitan identificar a los atracadores y recuperar el botín sustraído. La Policía Nacional continúa trabajando intensamente para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del robo.