Patrullaban por Tenerife cuando un vecino les pidió ayuda: la actuación policial que ha salvado una vida

Dos agentes de la Policía Nacional en Tenerife han salvado la vida de un hombre de 27 años en Puerto de la Cruz tras una intervención urgente en una vivienda del centro de la localidad. Los funcionarios derribaron la puerta del inmueble con un extintor al detectar un riesgo inminente para la vida del afectado y, una vez en el interior, aplicaron técnicas de primeros auxilios y control de hemorragias que resultaron decisivas para mantenerlo con vida hasta la llegada del Servicio de Urgencias Canario. La rápida actuación conjunta evitó un desenlace fatal.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, según la información facilitada por el gabinete de prensa de la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife. Los agentes patrullaban por las calles de la localidad norteña cuando un vecino les pidió ayuda. El ciudadano había recibido un mensaje preocupante de un amigo y necesitaba que los funcionarios le acompañaran de inmediato al domicilio del afectado en Tenerife.

Acceso de urgencia a la vivienda en Tenerife

Tras conocer la ubicación en Tenerife del piso (situado en el centro de Puerto de la Cruz, dato que se mantiene reservado por respeto a la privacidad del afectado), los policías se desplazaron sin demora al lugar. Al llamar a la puerta, escucharon quejidos y peticiones de auxilio procedentes del interior y, ante la evidencia de un riesgo inminente, decidieron acceder mediante el derribo de la puerta.

La operación, sin embargo, no fue sencilla. Los coches patrulla no contaban en ese momento con el material habitual para forzar accesos, por lo que los agentes intentaron primero echar abajo la puerta a golpes y patadas. Al no ceder, los funcionarios improvisaron y utilizaron un extintor como herramienta para vencer el obstáculo. La improvisación resultó decisiva: cada minuto era crítico.

La rápida actuación conjunta de los agentes y del personal sanitario permitió estabilizar al hombre y evitar un desenlace fatal, según ha informado la Policía Nacional.

Primeros auxilios y control de hemorragias

Una vez en el interior, los agentes en Tenerife actuaron de manera inmediata aplicando técnicas de primeros auxilios y control de hemorragias. Su intervención permitió contener la pérdida de sangre y mantener con vida al herido mientras llegaban los servicios sanitarios, que ya habían sido movilizados al lugar.

Cuando los recursos médicos llegaron al domicilio, el afectado presentaba síntomas compatibles con un cuadro de shock hipovolémico y un avanzado estado de hipotermia debido a la importante pérdida de sangre. La actuación conjunta de los agentes y del personal sanitario fue clave para estabilizarlo en el lugar. Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde la Comisaría provincial de Tenerife se ha destacado la celeridad de los dos funcionarios a la hora de reaccionar ante una emergencia extrema, así como la capacidad de improvisar en el momento decisivo. Este tipo de intervenciones, en las que las decisiones se toman en cuestión de segundos y donde cada minuto puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, son una parte poco visible pero fundamental del trabajo policial en el día a día.

Si necesitas ayuda

Si tú o alguien de tu entorno está atravesando un momento difícil, existen recursos profesionales gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas:

Línea 024 de atención a la conducta suicida (gratuita, 24 horas, anónima).

de atención a la conducta suicida (gratuita, 24 horas, anónima). Teléfono de la Esperanza : 717 003 717.

: 717 003 717. Emergencias 112 : para situaciones de riesgo inminente.

: para situaciones de riesgo inminente. Salud Mental Canarias: a través de los centros de atención primaria del Servicio Canario de la Salud.

Pedir ayuda es un paso valiente. Hablar con alguien (un profesional, un familiar, un amigo) puede marcar la diferencia.