El secreto del pollo amarillo que gana adeptos entre los carniceros cada día

Un carnicero revela que el pollo amarillo tiene menos contenido de grasa gracias a una alimentación más controlada durante su crecimiento, frente al ritmo acelerado del pollo blanco industrial.

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LO ESENCIAL El pollo amarillo crece más lentamente, permitiendo una alimentación más controlada. El pollo blanco es criado en sistemas intensivos para alcanzar peso comercial en menos tiempo. El color amarillo proviene de carotenoides presentes en maíz y alfalfa. La carne de pollo amarillo es más firme y tiene sabor más pronunciado.

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El pollo amarillo siempre tiene menos grasa y está mejor alimentado generalmente, según revela un carnicero profesional. La diferencia no está en la raza del ave, sino en el método de crianza y los alimentos que recibe durante su desarrollo, factores que determinan tanto el color como la composición final de la carne.

En los mercados y carnicerías, es habitual encontrar dos tipos de pollo claramente diferenciados por su color: uno de tonalidad dorada o anaranjada, y otro de piel más clara. Esta distinción visual es lo primero que llama la atención del consumidor, pero tras ella se esconde un proceso de crianza muy distinto y que lo notas en tu salud. El pollo amarillo certificado crece a un ritmo mucho más lento que su homólogo blanco, lo que influye directamente en la calidad del producto final según un estudio de la National Library of Medicine – National Institutes of Health.

El ritmo de crecimiento es la clave fundamental. Mientras que el pollo blanco es criado en sistemas intensivos orientados a acelerar su desarrollo para alcanzar el peso comercial en el menor tiempo posible, el pollo amarillo presenta un crecimiento más pausado y controlado. Esta diferencia temporal en el desarrollo del ave no es un detalle menor: repercute en la cantidad de grasa acumulada, la textura de la carne y su valor nutricional final.

Alimentación controlada: el factor decisivo del pollo amarillo

La alimentación que recibe cada tipo de pollo durante su vida marca una diferencia sustancial. Los productores de pollo amarillo suministran una dieta enriquecida con carotenoides naturales, presentes en el maíz y la alfalfa, o en pigmentos autorizados para alimentación animal. Estos pigmentos se acumulan en la piel y la grasa del ave, generando el característico tono amarillento. Pero el aspecto cromático es apenas la consecuencia visible de un proceso más profundo: una alimentación más cuidadosa y variada.

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Por el contrario, los sistemas de crianza intensiva del pollo blanco están diseñados para garantizar un crecimiento rápido y uniforme, priorizando la velocidad sobre otras variables. La dieta de estos animales suele ser más homogénea, basada en proteínas vegetales como la soja, sin los aditivos de pigmentos naturales que caracterizan al pollo amarillo. El resultado es una carne más pálida, de textura más suave, pero también con una composición grasa diferente debido al método de crianza acelerado.

Profesionales del sector avícola confirman que la carne de pollo amarillo es más firme que la del pollo blanco, con un sabor más pronunciado. Esto se debe no solo a la alimentación, sino también al tiempo que el ave ha tenido para desarrollarse. Un crecimiento más lento permite que los músculos se desarrollen de manera más progresiva, incidiendo en la estructura final de la carne y en cómo se comporta durante la cocción.

Mitos y realidades sobre el pollo en la mesa del consumidor canario

A nivel de consumidor, existe una creencia generalizada de que el pollo amarillo procede de granjas tradicionales y que el color es sinónimo de mayor calidad o libertad del animal. La realidad es más matizada. Ambos tipos de pollo pueden proceder de sistemas certificados y autorizados. Lo que varía es el modelo de producción: uno enfocado en la velocidad, otro en un desarrollo más pausado que permite una alimentación más controlada.

En los últimos años, el pollo amarillo ha ganado presencia en los mercados españoles y canarios. Los consumidores lo asocian con una cría más tradicional y un producto que perciben como más saludable. Este cambio en las preferencias ha llevado a que, en algunas zonas, la demanda de pollo amarillo supere incluso la del pollo blanco, a pesar de su precio más elevado. Muchos compradores consideran que la inversión adicional se justifica por la textura, el sabor y la composición de la carne.

Lo cierto es que el color de la piel y la grasa no afecta sustancialmente a las propiedades nutricionales básicas del ave. Ambos tipos aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, el método de crianza sí influye en aspectos como la cantidad de grasa intramuscular, la firmeza de la carne y el perfil organoléptico final. Para el consumidor que busca menos grasa visible y una carne más sabrosa, el pollo amarillo ofrece una opción diferenciada que justifica el conocimiento de sus características.