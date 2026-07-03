Windows Server 2025 y licencias OEM: cómo las empresas refuerzan su seguridad en 2026

La modernización de la infraestructura informática se ha convertido en una prioridad ineludible para las empresas en 2026: más protección, entornos híbridos y licenciamiento verificable son las claves del cambio.

La modernización de la infraestructura IT con Windows Server 2025 y licencias OEM es la hoja de ruta de muchas empresas en 2026.

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LO ESENCIAL Windows Server 2025 fue lanzado el 1 de noviembre de 2024 con soporte extendido hasta 2034. La compatibilidad con almacenamiento NVMe ofrece hasta un 60% más de velocidad frente a la versión anterior. El proveedor myOEM distribuye licencias OEM verificadas de Windows Server 2025 y Windows 11 Pro. Las licencias OEM de Windows 11 Pro permiten activación permanente vinculada al hardware del equipo.

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Windows Server 2025 se ha convertido en el eje central de la modernización tecnológica para miles de empresas en 2026. Lanzado el 1 de noviembre de 2024 por Microsoft, este sistema operativo para servidores no es una actualización incremental: es una plataforma rediseñada para responder a las exigencias actuales de seguridad, gestión híbrida y continuidad operativa. En un entorno donde las amenazas digitales crecen en sofisticación, aplazar la renovación de la infraestructura ya no es una opción viable.

La presión sobre las organizaciones es real y documentada. En 2026, la combinación de amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y las exigencias de control interno obliga a revisar con detalle qué plataforma sostiene los servicios críticos y qué respaldo documental acompaña a cada licencia en producción. Las pymes sienten esta presión con especial intensidad, dado que un error de documentación o una compra mal respaldada puede generar consecuencias que alcanzan lo contable y lo jurídico, no solo lo técnico.

En ese contexto, contar con un proveedor de confianza para el licenciamiento resulta tan determinante como la elección de la plataforma en sí. myOEM se ha posicionado como uno de los distribuidores de referencia para licencias OEM verificadas de Microsoft en el mercado europeo. La propuesta de myOEM se dirige a empresas que necesitan certeza documental sobre la titularidad de sus licencias, un aspecto especialmente crítico cuando intervienen revisiones fiscales, auditorías de software o proveedores externos que exigen trazabilidad completa.

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Qué aporta Windows Server 2025 para mejorar la productividad

Las mejoras técnicas de Windows Server 2025 se distribuyen en varios frentes. En el terreno del rendimiento, la compatibilidad con almacenamiento NVMe permite hasta un 60% más de velocidad en operaciones de almacenamiento respecto a Windows Server 2022, lo que se traduce directamente en menos tiempo de espera y mayor capacidad de respuesta para aplicaciones críticas. Esto es especialmente relevante para organizaciones con cargas de trabajo intensivas en datos o entornos de virtualización a gran escala.

Una de las funciones más valoradas por los responsables de IT es el Hotpatching: la posibilidad de aplicar actualizaciones de seguridad sin necesidad de reiniciar el servidor. Para las empresas que no pueden permitirse interrupciones en sus sistemas, esta capacidad reduce el tiempo de inactividad de forma tangible y permite mantener una postura de seguridad actualizada sin sacrificar la continuidad del servicio. La plataforma también introduce mejoras en Active Directory, con soporte para bases de datos de páginas de 32k que mejoran la escalabilidad para organizaciones medianas y grandes.

La gestión híbrida es otro de los pilares del sistema. La integración con Azure Arc permite administrar servidores locales y recursos en la nube desde un único panel de control, lo que facilita la supervisión de infraestructuras distribuidas y reduce los errores derivados de gestionar entornos dispares. Para las empresas que operan con cargas repartidas entre servidores físicos y entornos en la nube, esta unificación aporta visibilidad y consistencia operativa. Mejorar la productividad de los equipos de IT pasa, en buena medida, por eliminar esa fricción administrativa.

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La importancia del licenciamiento verificable: myOEM y las claves OEM

La modernización de la infraestructura informática tiene dos dimensiones que no deben disociarse: la técnica y la documental. Una empresa que actualiza sus sistemas sin revisar la validez de sus licencias deja el trabajo a medias. En España, la trazabilidad del software empresarial es un requisito que puede aflorar en auditorías internas, revisiones de proveedores o inspecciones fiscales. Por eso, la procedencia y la documentación de cada licencia adquirida tienen un valor que va más allá del coste inmediato.

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La Windows Server 2025 disponible a través de myOEM incluye la trazabilidad documental que las organizaciones necesitan para acreditar la titularidad de sus sistemas. Las licencias OEM están diseñadas para vincularse al hardware del servidor donde se activan, lo que las convierte en una opción sólida para empresas que priorizan la estabilidad y el control sobre sus activos tecnológicos. La edición Standard es válida para entornos físicos o mínimamente virtualizados, mientras que la edición Datacenter está orientada a centros de datos altamente virtualizados con necesidades de escalabilidad ilimitada.

El modelo OEM ofrece además una ventaja económica clara frente a otras modalidades de licenciamiento: al estar vinculado a un único equipo, su precio es significativamente más reducido. Para las empresas que no prevén cambios frecuentes en su hardware, esta modalidad representa una inversión eficiente y perfectamente válida desde el punto de vista legal y operativo. La clave es adquirirla a través de distribuidores con respaldo documental verificable, como ocurre con myOEM.

El mismo principio aplica en el entorno de los puestos de trabajo. La Windows 11 Pro OEM Key es la opción habitual para empresas que equipan sus estaciones de trabajo con un sistema operativo profesional sin recurrir a suscripciones. Una Windows 11 Pro OEM Key activa de forma permanente el sistema en el equipo al que se vincula, otorgando acceso completo a las actualizaciones de seguridad y a las funciones avanzadas de gestión empresarial que incluye la edición Pro: escritorio remoto, cifrado BitLocker, políticas de grupo y compatibilidad con entornos de dominio corporativo.

Para los departamentos de IT que gestionan parques de equipos numerosos, disponer de licencias Windows 11 Pro OEM Key con documentación verificable simplifica tanto la gestión de activos como la respuesta ante posibles auditorías de software. La trazabilidad no es un detalle menor: es parte de la infraestructura misma.

Seguridad como eje transversal de la modernización

La seguridad es, en 2026, el argumento más poderoso para acelerar la actualización tecnológica. Windows Server 2025 incorpora capas de protección que van desde el núcleo del hardware hasta la capa de red. Entre las más destacadas figura la autenticación multifactor nativa integrada en Active Directory, que refuerza el control de acceso sin necesidad de soluciones de terceros. El sistema bloquea protocolos obsoletos como NTLM en favor de Kerberos, reduciendo la superficie de ataque de forma estructural.

La transmisión de archivos a través de SMB sobre QUIC permite transferencias seguras en redes no confiables sin necesidad de VPN, una funcionalidad especialmente útil para equipos que trabajan en entornos distribuidos o desde ubicaciones remotas. A esto se suma la implementación de TLS 1.3 para conexiones LDAP, que fortalece la protección de datos en las comunicaciones internas del directorio corporativo. Estas mejoras convierten la plataforma en un entorno más resistente frente a ataques de ransomware y accesos no autorizados.

El ciclo de soporte extendido hasta 2034 es otro elemento que las empresas valoran al tomar la decisión de migrar. Saber que la plataforma recibirá actualizaciones de seguridad durante una década proporciona un horizonte de planificación predecible, algo especialmente relevante para organizaciones con infraestructuras críticas que no pueden permitirse ciclos de actualización frecuentes. La transición desde versiones anteriores como Windows Server 2016 o 2019 es posible mediante actualizaciones in-place, lo que minimiza el riesgo operativo durante el proceso de migración.

En definitiva, modernizar la infraestructura informática en 2026 implica tomar decisiones simultáneas sobre plataforma, seguridad y licenciamiento. Las empresas que abordan estas tres dimensiones de forma coordinada obtienen no solo una base tecnológica más sólida, sino también la tranquilidad de operar con sistemas documentados, auditables y preparados para los desafíos de los próximos años. Distribuidores como myOEM y plataformas como Windows Server 2025 o la Windows 11 Pro OEM Key forman parte de ese ecosistema que permite a las organizaciones mejorar la productividad sin renunciar al control ni a la seguridad.