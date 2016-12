Navarro: “El PP apoyará la Ley del Suelo si no sufre cambios que la desdibujen”

La portavoz del PP en el Parlamento canario, Australia Navarro, ha asegurado hoy que su partido apoyará el proyecto de Ley del Suelo promovido por el Gobierno regional que hasta ayer sustentaban CC y el PSOE “si no hay ningún cambio de última hora que desdibuje su núcleo central”.

Así lo ha manifestado hoy la también secretaria general del PP en Canarias para garantizar la “responsabilidad” que seguirá ejerciendo su partido tras la ruptura del pacto de gobierno firmado por CC y el PSOE respecto a los asuntos que sean importantes para el empleo, la economía y el bienestar de todos los canarios.

Navarro ha resaltado que así lo ha hecho ya el PP al respaldar iniciativas como el Fdcan, un proyecto que ha llevado al presidente Fernando Clavijo a expulsar de su gabinete a los consejeros socialistas ante el rechazo de estos a aceptar la distribución de recursos aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de Canarias.

A juicio de la presidenta de los populares grancanarios, el cese de los consejeros regionales del PSOE, anunciado ayer por Clavijo, “no sorprende” y “se esperaba”.

Navarro ha responsabilizado a “unos y otros”, CC y PSOE, de la “crisis profunda” que, en su opinión, afecta al “débil” Gobierno regional que ha quedado tras la ruptura de los socios que lo sustentaban hasta ayer.

Ahora, Fernando Clavijo “tendrá que dialogar mucho con todos los grupos parlamentarios para poder sacar adelante todos los asuntos”, ha estimado Australia navarro, quien ha garantizado que el PP actuará de manera responsable, al entender que “los asuntos públicos deben dejar de ser conflicto entre partidos y que los problemas reales de los canarios deben ser los protagonistas”.

“No somos socorristas de nadie, ni de CC ni del PSOE, esto no es un juego de cromos. Que el centro del debate sea si el PP va a estar o no en el Gobierno de Canarias no es lo que corresponde en este momento, sin que, de una vez por todas, los problemas reales de los canarios centren la actualidad”, ha aseverado.