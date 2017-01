El Cabildo impulsa que las empresas pongan guaguas a sus empleados para reducir colas

Fue una práctica común en la grandes empresas hace ya décadas e incluso en las públicas como el propio Cabildo de Tenerife: un sistema de transporte colectivo solo para sus empleados. Una estrategia esta que la Corporación insular intentó implantar de manera generalizada en 2009 dentro de un proyecto más amplio denominado Movilidad Integral de Tenerife (Moviten). Entonces, como reconoce el director insular de Movilidad, Manolo Ortega, la crisis impidió llevarlo a cabo. Ahora, siete años después, la Corporación insular retoma la iniciativa y quiere poner en marcha los primeros planes de movilidad colectiva tanto en empresas como en administraciones públicas, como una de las medidas para aliviar el tráfico que colapsa las autopistas cada mañana. “Lo que se pretende es que se use el transporte público porque es una ventaja para la colectividad y por lo tanto, en muchísimo casos, el usuario no tendrá que pagarlo, sino aquellos que se benefician de que lo use, es decir, empresas y administraciones”, explicó Ortega a DIARIO DE AVISOS, durante el debate de Movilidad que celebró el periódico el pasado mes de noviembre. De momento, el primer paso para poner en marcha ese transporte colectivo ha sido dirigirse a una de las grandes patronales, Ashotel. Según fuentes del Cabildo ya se les ha hecho llegar la propuesta y están a la espera de mantener una reunión.

La pregunta que surge es, si el usuario no lo paga, cómo se van a costear esos planes. Ortega defiende que la última ley del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre movilidad sostenible, permitirá financiarlos. “Zapatero instauró lo que se conoce como cheque-transporte, una medida con la que las empresas tienen 1.500 euros, por año y trabajador, de gastos por transporte público deducibles directamente de la cuota líquida del impuesto de sociedades”, detalla Ortega. “De ahí es de donde tiene que salir el dinero”, añade. u movilidad resuelta a coste cero”.

Entre los planes del Cabildo no solo está ofertar esta medida a las empresas privadas sino también a las públicas. “Hemos pensado en los hospitales”, detalla Ortega. “La idea es que cuando citen a un paciente a través de su sistema de consultas, a la vez, puedan ofrecer a la persona una oferta de transporte publico adaptada a la demanda que necesita”.

Transporte a la carta

Moviten es una ambiciosa apuesta por la movilidad sostenible que lleva aparejada una serie de avances que necesitan de un desarrollo más específico. “Vamos a crear una tarjeta de transporte que va a ser distinta al bono actual, en la que se definirá el perfil del usuario, si es un funcionario, un trabajador de la empresa privada, una persona jubilada…”. Esta tarjeta va a ser aceptada en guagua, tranvía y taxi. “El usuario que vive más lejos podrá usarla para desplazarse en taxi y empatar con la guagua o el tranvía. El viaje acabará en una guagua que será regular y en la que habrá unos asientos que los usuarios habrán reservado con carácter previo”. El fin último es ofrecer un plan de movilidad colectiva que difiera la figura del usuario y del cliente, “el usuario es quien disfruta del servicio y el cliente es el que lo paga”, concluye Ortega.