Eloísa González: “Sí, llevaba bragas”

Nuestra querida Eloísa González lleva casi una década dando las Campanadas en la Televisión Canaria y siempre le ha hecho competencia con los estilismos al resto de presentadoras de la cadenas nacionales. Sin embargo, este año ha superado hasta a Cristina Pedroche. Un despiste y el perenne viento de San Sebastián de La Gomera le jugaron una mala pasada.

Menos mal que Eloísa es cómica de profesión y se ha tomado la repercusión del momento, a nivel nacional, con humor y quitándole hierro al asunto, tal y como cuenta a El ESPAÑOL. “Fue una simple anécdota, pero es que las redes sociales ahora están a ver qué pillan. Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias”, explica la presentadora. “Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto ‘algo'”, narra a este medio.

Eloisa insiste en que sí llevaba ropa interior y es que lo contrario sería difícil de entender puesto que la comunicadora lleva casi una década dando las Campanadas y siempre desde escenarios muy cercanos al mar. Dada su experiencia, muchos de los que manifiestan que no hay tela debajo de la falda creen que el suceso no fue cosa de la casualidad sino de eclipsar al resto de canales de televisión, pero ella lo desmiente por completo. “Ni siquiera elijo yo misma mi vestuario. Se lo confío cada año a mi estilista Yurena y hace unos días me dijo: este año vas de rojo. Y yo dije: pues perfecto, y me probé el vestido dos días antes de Nochevieja. Fíjate en la relevancia que le doy”.