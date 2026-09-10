Anabel Pantoja, influencer, explica por qué deja Canarias tras 7 años: “Me da mucho miedo”

Diez días después de haber abandonado el que ha sido su hogar en los últimos 7 años en la localidad grancanaria de Arguineguín para mudarse a Sevilla y que su pequeña Alma -que en noviembre cumple dos años- y ella estén más cerca de su pareja, David Rodríguez, y de su familia, Anabel Pantoja ha abierto por primera vez las puertas de su nueva casa en su ciudad natal, “un piso muy pequeñito” cerca del de su madre Merchi Bernal en el barrio de Triana, y ha revelado cómo afronta esta nueva etapa de su vida ante la que como confiesa siente “mucho miedo y respeto”.
“Me acabo de sentar en lo que va a ser mi nueva vida. No sé hasta cuánto voy a durar aquí, pero esta es mi nueva vida”, ha comenzado en un vídeo compartido en Instagram en el que, sentada en el suelo de su salón, ha desvelado que por el momento solo tiene “un sofá y la televisión en el suelo”. “Es la primera vez que entro en una casa vacía. Siempre he intentado que todas las casas que he tenido y que tengo actualmente tengan de todo, hasta para poner el cepillo de dientes, pero esta vez el cambio ha sido drástico”, ha reconocido.
Y es que como ha explicado, su intención era comprarse una casa en Sevilla, pero “los precios están disparados actualmente y ahora mismo no encuentro algo que se asemeje a lo que yo quiero”. De ahí que siguiendo los consejos de su madre, “que es muy sabia”, apostase por pasar el verano en Canarias y comenzar esta nueva etapa en la capital andaluza en un piso de alquiler a la espera de buscar “con tranquilidad” el hogar de sus sueños.
“Mi piso es muy apañao, pero muy muy pequeñito” ha comentado, apuntando que aunque ahora está “vacío vacío” va a ir “montándolo poco a poco”. Y aunque podría haber comrpado ya algún mueble por internet, “yo soy simétrica, rítmica a la hora de decoración”, y de ahí que haya contratado los servicios de una interiorista para que le ayude “sobre todo a buscar los mini espacios, como yo digo, y aprovecharlo y, sobre todo, poner el piso buenísimo”, asegura. La influencer también ha destacado el trabajo de Marina, a quien define como “una chica de aquí de Sevilla” con “un gusto top”.
“Es empezar de cero. Para mí esto es una aventura. Es un poco complicado, pero se puede. Nada es imposible”, ha añadido con positividad, reconociendo que esta nueva vida en Sevilla más cerca de sus seres queridos “me da mucho miedo y respeto”, aunque también “una adrenalina y mucha ilusión porque sé que esta etapa me va a venir muy bien para mí y para mi familia”.
Además, y como ha revelado, su refugio en Gran Canaria seguirá siendo un lugar importante para ella. “No nos vamos a olvidar de Canarias. Nuestros fines de semana, salidas, vacaciones y todo el tiempo que nos podamos escapar vamos a volver a casa” ha asegurado.