Someterse a una intervención de cirugía estética es mucho más que buscar un cambio físico. La experiencia de los especialistas, la planificación de la operación y las condiciones en las que se realiza son aspectos importantes para la seguridad del paciente. Por eso, contar con un equipo médico especializado y un entorno hospitalario resulta imprescindible a la hora de afrontar estos procedimientos.
El Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Hospital Quirónsalud Tenerife, dirigido por el doctor Javier Alonso y compuesto por los doctores Cinzia Grassi y Javier Alfaro, cuenta con profesionales especializados en cirugía mamaria, reconstructiva, facial y corporal.
Su actividad combina las técnicas quirúrgicas avanzadas con una atención individualizada que va desde la valoración inicial hasta el seguimiento postoperatorio.
El equipo realiza intervenciones como el aumento, la reducción y la elevación de pecho, la abdominoplastia, la rinoplastia o el lifting cervical. Además, cuenta con capacidad para abordar procedimientos reconstructivos complejos, como la reconstrucción mamaria después del cáncer mediante técnicas de microcirugía.
En todos los casos, la elección del tratamiento parte de una valoración individualizada que tiene en cuenta las características y necesidades de cada paciente, con el objetivo de conseguir resultados naturales y, cuando corresponde, mejoras funcionales.
¿En qué consiste el aumento de pecho y qué resultados se pueden conseguir?
El aumento de pecho con prótesis permite modificar el volumen y la forma de las mamas mediante implantes.
No existe un tamaño adecuado para todas las pacientes, ya que la elección depende de la anatomía del tórax, las características del tejido mamario y, por supuesto, también las preferencias personales.
Por eso, antes de la intervención es importante estudiar las proporciones corporales y conocer qué cambios desea conseguir la paciente. El aumento mamario no consiste únicamente en elegir un volumen, sino en determinar qué tipo de resultado puede adaptarse mejor a sus características físicas.
Reducción y elevación de pecho: ¿cuándo están indicadas?
No todas las intervenciones mamarias buscan aumentar el tamaño del pecho. Entre las principales técnicas se encuentran:
- Reducción mamaria: disminuye el volumen y puede aliviar dolores de espalda, cuello y hombros.
- Elevación de pecho o mastopexia: corrige la caída asociada al envejecimiento, los embarazos o cambios de peso, con o sin implantes.
- Aumento mamario con prótesis: modifica el volumen y la forma mediante implantes adaptados a cada paciente.
La reducción mamaria puede responder tanto a motivos estéticos como físicos. Un pecho excesivamente voluminoso puede provocar molestias que afectan a determinadas actividades cotidianas, por lo que disminuir su tamaño puede contribuir a mejorar el bienestar de la paciente.
Por su parte, la mastopexia está dirigida a mujeres que desean corregir la caída del pecho. Esta situación puede producirse por los cambios que experimentan los tejidos con el paso de los años, los embarazos o las variaciones de peso.
Aunque las tres intervenciones actúan sobre las mamas, sus objetivos son diferentes. De ahí la importancia de identificar qué procedimiento responde mejor a cada necesidad.
Reconstrucción mamaria después del cáncer: ¿qué es la técnica DIEP?
Tras una mastectomía, la reconstrucción mamaria permite recuperar la forma y el volumen del pecho mediante implantes o tejidos propios.
Una de las alternativas más especializadas es la reconstrucción con colgajo DIEP. Es un procedimiento de microcirugía que usa piel y grasa del abdomen.
Además, preserva en lo posible el músculo recto abdominal. Entre sus características destacan:
- Reconstrucción sin implantes mamarios, con tejido propio.
- Resultados naturales y duraderos, con tejido que evoluciona con el cuerpo.
- Preservación del músculo abdominal, que puede reducir determinadas secuelas frente a otras técnicas.
- Remodelación del abdomen asociada a la extracción de piel y grasa.
La técnica requiere formación especializada, experiencia quirúrgica y recursos hospitalarios adecuados. No está indicada para todas las pacientes, por lo que exige una valoración individualizada. También busca contribuir al bienestar físico y emocional después del cáncer.
Una de las particularidades de este procedimiento es que permite reconstruir la mama con tejido de la propia mujer, en lugar de recurrir a un implante. Además, al preservar el músculo abdominal en la medida de lo posible, busca reducir determinadas consecuencias funcionales en la zona de la que se extrae el tejido.
La reconstrucción mamaria forma parte de la atención a las mujeres que han atravesado un cáncer de mama. Los avances en el tratamiento de esta enfermedad también han permitido desarrollar intervenciones más conservadoras y técnicas de reconstrucción mamaria, que buscan preservar o recuperar la forma del pecho sin comprometer la seguridad oncológica.
Por ello, el equipo estudia las distintas alternativas disponibles y las características de cada paciente antes de determinar qué técnica puede resultar más adecuada.
Abdominoplastia: una cirugía con beneficios estéticos y funcionales
La abdominoplastia elimina el exceso de piel y tejido adiposo del abdomen. En algunos casos, se puede combinar con la reparación de la diástasis de rectos. Es una separación de los músculos abdominales, frecuente tras el embarazo o grandes cambios de peso.
Además de remodelar el contorno, puede reparar la debilidad de la pared abdominal y aportar beneficios funcionales en pacientes seleccionados.
Esta doble finalidad es uno de los aspectos que diferencian la abdominoplastia de otras intervenciones destinadas exclusivamente a modificar la apariencia corporal.
La reparación muscular no está indicada en todos los casos. Es necesario valorar previamente si existe diástasis y determinar si puede abordarse durante la intervención. De esta manera, la cirugía se adapta a las necesidades estéticas y funcionales de cada paciente.
¿Qué opciones existen para eliminar el exceso de piel después de adelgazar?
Tras una pérdida importante de peso pueden aparecer flacidez y piel sobrante en abdomen, brazos y muslos. La cirugía del contorno corporal permite retirar ese exceso y reducir determinadas molestias físicas.
Puede indicarse después de una cirugía bariátrica o de adelgazamientos mediante tratamientos médicos, incluidos los nuevos fármacos contra la obesidad. Generalmente, se requiere estabilidad del peso, un estado nutricional adecuado y valoración individualizada.
Estas intervenciones forman parte de la cirugía de remodelación corporal y permiten actuar sobre diferentes zonas en las que la piel no se ha adaptado a la reducción de volumen.
El objetivo no es continuar perdiendo peso, sino tratar las alteraciones que pueden permanecer después del adelgazamiento. Por eso, la valoración previa resulta especialmente importante para determinar las zonas que necesitan tratamiento y las posibilidades de cada intervención.
Rinoplastia y cirugía facial: la importancia de la especialización
El Hospital Quirónsalud Tenerife realiza rinoplastia, blefaroplastia, lifting facial y cervical y otoplastia.
Una de las áreas de especialización del servicio es la consulta monográfica de rinoplastia, centrada en la valoración y el tratamiento quirúrgico de la nariz.
El especialista usa varias técnicas, como la rinoplastia abierta, la cerrada y la de preservación. Se eligen según la anatomía y las necesidades de cada paciente.
Además, el hospital ofrece videoconsultas de rinoplastia. Estas consultas permiten una primera valoración especializada. Están dirigidas a personas que viven en Tenerife, en otras islas de Canarias o fuera del archipiélago.
La existencia de una consulta dedicada específicamente a esta intervención permite estudiar las características de la nariz y valorar las distintas posibilidades quirúrgicas.
Lifting cervical: ¿cómo se trata la flacidez del cuello?
El doctor Javier Alonso cuenta con experiencia en lifting cervical. La técnica trata de corregir la flacidez del cuello, mejorar su contorno y redefinir el ángulo entre cuello y mandíbula.
El servicio también realiza lifting facial. Trata así el descenso de los tejidos del rostro y blefaroplastia para corregir el exceso de piel de los párpados y determinadas bolsas grasas.
Otra de las intervenciones disponibles es la otoplastia, destinada a corregir alteraciones en la forma o posición de las orejas.
¿Qué hay que tener en cuenta antes de someterse a una cirugía plástica?
Cada intervención de cirugía plástica requiere una planificación adaptada a las características y necesidades del paciente. No todas las personas buscan los mismos resultados ni tienen las mismas condiciones físicas. Por eso, la valoración previa es clave para decidir el procedimiento más adecuado.
En el Hospital Quirónsalud Tenerife, esta atención empieza antes de la operación. Se realiza un estudio individualizado para conocer las expectativas del paciente y también se valoran las distintas opciones quirúrgicas. Así se establece un plan de tratamiento.
El seguimiento continúa después de la intervención, durante el proceso de recuperación, para supervisar así la evolución del paciente y los resultados conseguidos.
De esta manera, el equipo combina la atención individualizada con la realización de intervenciones estéticas y procedimientos reconstructivos complejos, teniendo en cuenta los resultados que busca cada paciente y las posibles mejoras funcionales y su bienestar.