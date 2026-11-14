Expertos alertan de que diabetes, hígado graso y enfermedad cardiovascular son distintas manifestaciones de una misma enfermedad

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, especialistas de los hospitales Quirónsalud en Tenerife señalan que la diabetes no solo altera los niveles de glucosa en sangre, sino que también puede afectar de forma significativa al corazón, los vasos sanguíneos y el hígado.
La diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el hígado graso metabólico comparten mecanismos comunes relacionados con la resistencia a la insulina y constituyen actualmente uno de los principales retos de salud pública debido a su elevada prevalencia y a las complicaciones asociadas.
El doctor Marcos Rodríguez, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Costa Adeje, destaca que “cuando hablamos de diabetes, muchas personas piensan exclusivamente en el control del azúcar, pero la realidad es que se trata de una enfermedad con un importante impacto cardiovascular. De hecho, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de complicaciones y mortalidad en estos pacientes”.
El especialista explica que “la diabetes favorece el deterioro progresivo de los vasos sanguíneos y acelera procesos como la aterosclerosis, aumentando el riesgo de sufrir infartos, ictus o insuficiencia cardiaca. Por eso es fundamental actuar cuanto antes sobre factores como la hipertensión, el colesterol elevado, el exceso de peso y el sedentarismo”.
Los peligros del hígado graso
Otros de los aspectos es el hígado graso metabólico, una patología cada vez más frecuente entre las personas con diabetes tipo 2. El doctor Óscar Blasco, jefe de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Tenerife, señala que muchos pacientes desconocen que pueden tener acumulación de grasa en el hígado sin presentar síntomas.
“ En numerosas ocasiones, el hígado graso actúa como un indicador precoz de que existe una alteración metabólica más amplia. Hoy sabemos que el hígado graso va mucho más allá de una enfermedad hepática. Es una manifestación de la misma alteración metabólica que puede acabar afectando también al sistema cardiovascular“, explica.
Según afirma el especialista, la detección precoz resulta clave para evitar la progresión de la enfermedad hacia la fibrosis hepática. Para ello, destaca el uso del FibroScan, una herramienta diagnóstica no invasiva que permite evaluar la rigidez hepática y determinar la presencia o no de fibrosis, así como el grado de fibrosis en pacientes con factores de riesgo, facilitando así una identificación temprana del daño hepático.
Un abordaje integral para proteger al paciente diabético
Los especialistas coinciden en que el abordaje actual de la diabetes debe ser integral y contemplar la protección de diferentes órganos. “Nuestro objetivo ya no es únicamente controlar la glucosa”, afirma el doctor Marcos Rodríguez. “Debemos proteger el corazón, el riñón y el hígado de forma simultánea, porque todas estas patologías están estrechamente relacionadas”.
Por su parte, el doctor Óscar Blasco recuerda que “la adopción de hábitos saludables, junto con un adecuado seguimiento médico, puede mejorar significativamente el pronóstico de los pacientes y, en muchos casos, revertir el hígado graso en sus fases iniciales”.
Los especialistas de Quirónsalud insisten en la importancia de la prevención, los controles periódicos y el diagnóstico precoz para reducir el impacto de una enfermedad que afecta a millones de personas y que cada vez se entiende más como una patología cardiometabólica global.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.