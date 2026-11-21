El Comité de Huelga Médico conformado por los sindicatos profesionales CESM Canarias y SEMCA remitió ayer una carta a los todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias para reunirse con ellos con el fin de que actúen ante la huelga.
En un comunicado conjunto señala que el Gobierno de Canarias tiene la “responsabilidad directa de gestionar, negociar y adoptar soluciones” y a los partidos de la oposición les corresponde “controlar y fiscalizar” la actuación del Ejecutivo, exigir que se cumplan los compromisos y reclamar medidas concretas. Por ello, pide a todas las formaciones que sitúen esta crisis en un lugar preferente del debate político y parlamentario.
Además, volvieron a exigir al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que “cumpla su palabra y desbloquee la negociación” y asuma reunirse con los representantes de los trabajadores en huelga.
Consecuencias
Recordaron que “son los pacientes quienes están sufriendo las consecuencias de esta huelga, miles de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas o aplazadas; demoras que se acumulan y personas que, tras esperar durante meses o desplazarse desde otros municipios e islas, no reciben la atención prevista. La suspensión y reprogramación de la actividad genera un coste económico que obligará a destinar recursos añadidos para recuperar lo que debía haberse atendido a tiempo y sin sobrecoste”, señalan.
Los sindicatos, que continuarán con las movilizaciones hasta el 1 de diciembre, quieren evitar que el conflicto llegue a 2027, pero advierten de que, si no se alcanza una solución, preparan una “paralización médica masiva y de largo recorrido en Canarias” ya que no quieren que los pacientes sigan “soportando estas consecuencias como si fueran inevitables, ni que se normalice la falta de respuesta”.
En esa línea señalan que tanto de cara a las Elecciones Generales como a las autonómicas previstas para 2027, la ciudadanía tiene derecho a saber “quién se ocupó” de proteger su salud y de cuidar a quienes la cuidan, qué partidos actuaron “con responsabilidad y con hechos” y cuáles “dejaron pasar el tiempo” mientras se agravaban las consecuencias para la sociedad canaria. “La salud es un derecho básico y un bien esencial, los ciudadanos deben poder valorar qué organizaciones políticas defendieron y velaron por su bienestar con acciones concretas, para que, llegado el momento, puedan tomar sus decisiones ante las urnas”.
Por tanto, está sobre la mesa que si no hay un acuerdo, el Comité de Huelga Médico retomará las actuaciones en marzo hasta las elecciones de mayo.
La huelga seguirá a partir de la última semana de febrero hasta las elecciones de mayo.
Recuerdan que no tienen “noticia alguna” de la Consejería de Sanidad desde que se le remitió la última propuesta negociadora el 22 de octubre. Afirman que están dispuestos a negociar para encontrar un término medio en algunas cuestiones. “Si nos firman un documento que ese ‘no de entrada’ se puede volver a negociar en el ejercicio 2027 o 2028 para poder implantarlo hasta el año 2030, posiblemente avance la negociación”.