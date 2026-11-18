Los médicos de Canarias han registrado este miércoles, 18 de noviembre, una nueva carta dirigida al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, para reclamar una reunión que permita desbloquear el conflicto laboral que mantiene al colectivo en huelga indefinida desde el pasado 16 de octubre. Los facultativos insisten en que quieren alcanzar un acuerdo y evitar que los paros continúen afectando a los pacientes de la sanidad pública.
Se trata de la cuarta misiva remitida al jefe del Ejecutivo regional, según ha explicado el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), Eric Álvarez, quien ha recordado los compromisos públicos de Clavijo de reunirse con los representantes de los facultativos. La iniciativa ha partido de profesionales de Gran Canaria y se está extendiendo a otros centros sanitarios del Archipiélago.
En el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, más de 50 médicos han registrado la carta, una acción que también se está desarrollando en Atención Primaria y en las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, según el sindicato.
Los médicos reclaman una reunión urgente con Fernando Clavijo
El presidente de CESM Canarias ha insistido en que el colectivo mantiene su disposición a negociar en cualquier momento para encontrar una salida al conflicto. Álvarez ha reconocido que la emergencia migratoria que atraviesa El Hierro puede haber alterado la agenda del presidente autonómico, pero ha subrayado que los representantes sindicales siguen disponibles.
“Entendemos que su agenda se puede haber trastocado un poco por la emergencia migratoria en El Hierro”, ha señalado el dirigente sindical, quien ha recordado que mantienen abiertas todas las vías de comunicación para intentar alcanzar un acuerdo.
En la carta, los médicos explican que su intención es trasladar directamente a Clavijo el estado de las negociaciones, las reivindicaciones pendientes y las posibles soluciones para finalizar la huelga. Según el sindicato, ni la Consejería de Sanidad ni el Servicio Canario de la Salud (SCS) han retomado el contacto con sus representantes desde dos días antes del inicio de los paros.
La petición llega después de que Clavijo anunciara el pasado 11 de noviembre, durante una sesión del Parlamento de Canarias, su intención de reunirse con los médicos. El presidente autonómico también advirtió entonces de que cualquier acuerdo debería garantizar la calidad de la asistencia sanitaria a la población.
Los médicos mantienen su rechazo al director del SCS
Uno de los principales obstáculos para reanudar las conversaciones es la pérdida de confianza del comité de huelga en el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya. Los representantes de los facultativos cuestionan sus declaraciones públicas y las discrepancias existentes sobre el coste económico de las medidas laborales reclamadas.
El sindicato considera necesario establecer una interlocución que permita abordar las demandas pendientes y alcanzar compromisos concretos. En este sentido, reclama la intervención directa del presidente canario para conocer qué posibilidades reales existen de llegar a un acuerdo satisfactorio.
Álvarez ha recordado que las reivindicaciones del colectivo se agrupan en tres grandes ejes: mayor representación de los médicos en las mesas de negociación, mejoras en las condiciones laborales y de descanso, y avances retributivos que permitan competir con otros sistemas sanitarios.
El representante sindical ha rechazado que el conflicto responda exclusivamente a motivos económicos. Según ha explicado, de los 18 puntos que plantean, únicamente dos o tres se refieren directamente a cuestiones salariales, mientras que el resto están relacionados con la organización del trabajo y las condiciones asistenciales.
La huelga médica continúa afectando a los pacientes de Canarias
El presidente del Sindicato Médico Canario ha reconocido que los paros están causando molestias a los usuarios de la sanidad pública, especialmente por los retrasos en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, ha defendido que las listas de espera ya presentaban problemas antes del inicio de la huelga y que sus reivindicaciones buscan también mejorar la atención.
Álvarez ha señalado que los médicos de Atención Primaria llegan a atender alrededor de 40 pacientes diarios, una carga asistencial que, a su juicio, dificulta ofrecer una atención adecuada y dedicar tiempo a la prevención.
También ha advertido de las dificultades que afronta Canarias para retener a profesionales sanitarios, al considerar que las condiciones laborales llevan a algunos facultativos formados en las Islas a buscar empleo en otras comunidades autónomas o en la sanidad privada.
Por su parte, la Consejería de Sanidad cifró en un 4,36% el seguimiento de la huelga del martes 17 de noviembre, con 181 profesionales en paro de los 4.154 afectados por aquella jornada, según los datos oficiales del SCS. Esta cifra corresponde a ese día concreto y no representa el seguimiento acumulado del conflicto.
Pese a las diferencias entre las partes, el sindicato insiste en que no pretende prolongar las movilizaciones. “Nosotros no queríamos ni queremos un día más de huelga”, ha afirmado Álvarez, quien ha advertido de que los paros continuarán mientras no exista un acercamiento por parte del Gobierno de Canarias.