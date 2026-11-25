Canarias conmemora este miércoles, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con 6.597 casos activos de violencia de género y 17.372 alertas atendidas por el servicio especializado del 112 durante los diez primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.
Los datos del Instituto Canario de Igualdad (ICI) reflejan que más de la mitad de esas llamadas, el 59%, correspondieron a situaciones de emergencia en las que existía un peligro inminente para la mujer y fue necesario movilizar recursos policiales, sanitarios o de los dispositivos insulares.
A estas cifras se suman las del Servicio Canario de la Salud (SCS), cuyos profesionales de Atención Primaria han identificado a 1.081 mujeres víctimas de violencia de género desde abril de 2024, cuando entró en funcionamiento el actual protocolo de detección.
Los últimos balances de los organismos públicos permiten conocer distintas dimensiones de la violencia contra las mujeres en el Archipiélago, desde la ejercida por parejas o exparejas hasta las agresiones sexuales y el acoso en espacios públicos.
Una media de 57 alertas diarias por violencia machista
Entre enero y octubre de 2026, el servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112 Canarias recibió una media de 57 alertas al día.
De las 17.372 llamadas atendidas durante este periodo, 10.239 fueron clasificadas como emergencias, lo que equivale a unas 34 situaciones diarias de peligro inminente.
Solo durante el mes de octubre, el servicio recibió 1.886 alertas relacionadas con distintas formas de violencia contra las mujeres.
Este recurso, financiado por el Instituto Canario de Igualdad, permanece operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
Por otra parte, los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) sitúan en 6.597 los casos activos en Canarias dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior, al cierre del mes de octubre.
Se trata de casos sujetos a seguimiento policial, con distintos niveles de riesgo y medidas de protección en función de las circunstancias de cada víctima.
Más de 1.000 de víctimas identificadas en centros de salud
Las consultas de Atención Primaria también constituyen una vía para detectar situaciones de maltrato.
Desde la implantación del protocolo sanitario en abril de 2024, los profesionales del Servicio Canario de la Salud han identificado a 1.081 mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, fueron 382 en 2024, otras 370 en 2025 y 329 durante los diez primeros meses de 2026.
Durante ese mismo periodo, Atención Primaria registró 3.044 partes de lesiones relacionados con la violencia de género, de los que 873 corresponden a este año.
El protocolo puede aplicarse a mujeres a partir de los 15 años durante las consultas ordinarias, mediante entrevistas clínicas y cuestionarios que ayudan a identificar posibles situaciones de violencia.
Hasta el momento, 1.274 profesionales han completado la formación acreditada para desarrollar estas actuaciones, que continuará durante 2027.
200 partes de lesiones por violación
La violencia sexual también tiene su reflejo en los registros sanitarios del Archipiélago.
Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los hospitales del SCS han registrado 200 partes de lesiones por agresión sexual con violación entre enero y octubre de 2026.
La cifra supera ya los 182 registrados durante todo 2025 y se aproxima a los 206 contabilizados en 2024.
La atención hospitalaria incluye la valoración clínica, la intervención coordinada de profesionales sanitarios y forenses y la recogida de muestras, también en aquellos casos en los que existe sospecha de sumisión química.
El Servicio Canario de la Salud trabaja actualmente en la actualización de su protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual.
Más de 1 de cada 3 mujeres ha sufrido acoso sexual
La violencia contra las mujeres también se manifiesta en las calles, los transportes públicos y los espacios de ocio.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024, publicada por el Ministerio de Igualdad, estima que el 36,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. Esto representa a más de 7,7 millones de mujeres.
Además, el 16,2% afirma haber sufrido este tipo de conductas antes de cumplir los 15 años.
El último monográfico del boletín de Igualdad Tenerife Violeta, elaborado a partir de esta macroencuesta, recoge los principales escenarios identificados por las mujeres que han sufrido acoso sexual:
- Calles y parques: 52,6%.
- Entornos festivos: 41,2%.
- Transporte público: 28,7%.
Estas situaciones pueden condicionar los desplazamientos de las mujeres, sus horarios, sus actividades de ocio e incluso su forma de vestir.
Las cifras que no reflejan toda la violencia machista
Coincidiendo con la conmemoración del 25N, el Gobierno de Canarias ha expresado este miércoles su rechazo a todas las manifestaciones de violencia machista mediante la lectura de un manifiesto institucional en el que reafirma su compromiso de mantener y financiar los recursos destinados a la protección de las víctimas.
“La dimensión de este problema alcanza límites inasumibles y cifras a las que no podemos acostumbrarnos ni minimizar”, recoge el documento, que advierte de que muchas situaciones de violencia permanecen ocultas y nunca llegan a denunciarse.
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto el foco en las violencias digitales entre la población más joven y ha apelado a la responsabilidad de los hombres para identificar y rechazar los comportamientos que vulneran los derechos y las libertades de las mujeres.
Dónde pedir ayuda en Canarias
Las mujeres que sufren violencia machista, así como las personas de su entorno, pueden solicitar información, asesoramiento y asistencia a través de los siguientes recursos:
- 112: ante una emergencia o situación de peligro inmediato.
- 016: servicio gratuito y confidencial de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial.
- WhatsApp: 600 000 016.
- Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.
El servicio telefónico del 016 no deja rastro en la factura, aunque la llamada puede quedar registrada en algunos dispositivos.