La Policía Nacional ha detenido a la propietaria de un supermercado de Costa Adeje y al encargado de un pub de la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la venta de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”.
Según ha informado el cuerpo policial, ambos establecimientos estarían vinculados a la distribución de esta sustancia para su consumo recreativo, principalmente entre turistas que acudían al local de ocio nocturno.
Las actuaciones se llevaron a cabo a principios de noviembre, en colaboración con agentes de la Policía Local de Adeje y Arona, en el marco de las labores de control administrativo y prevención de la delincuencia.
Más de 450 envases de gas de la risa
Durante la inspección del supermercado, los agentes localizaron, ocultas tras una manta, 75 cajas que contenían un total de 450 botellas de óxido nitroso de 670 gramos cada una, junto a sus correspondientes dispensadores.
Por su parte, en el interior del pub de Las Verónicas, los efectivos encontraron otras 45 cápsulas de menor tamaño, de 7,5 gramos cada una, dos dispensadores y numerosas bolsas de globos.
Las pesquisas policiales permitieron determinar que, presuntamente, el supermercado funcionaba como almacén de las botellas de óxido nitroso, que posteriormente eran trasladadas al establecimiento de ocio nocturno para su venta directa a los clientes.
Dos detenidos en el sur de Tenerife
Como resultado de la investigación, la Policía Nacional procedió a la detención de la propietaria del supermercado y del encargado del pub como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Este último fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Asimismo, efectivos de la Policía Local de Adeje y Arona realizaron inspecciones para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente y trasladaron el resultado de sus actuaciones a las áreas de Actividades de los respectivos ayuntamientos.