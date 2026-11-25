El Hierro continúa recibiendo cayucos tras registrar este martes la mayor cifra de llegadas de migrantes por mar en una sola jornada en España. Entre las 18:00 horas del martes y las 08:00 horas de este miércoles, 25 de noviembre, han arribado al puerto de La Restinga 659 personas, entre ellas una fallecida, a bordo de seis embarcaciones, según el último balance de Salvamento Marítimo.
La situación de los menores preocupa especialmente en los dispositivos de asistencia. Entre las personas llegadas durante la jornada del martes había al menos 127 menores, algunos de ellos mareados y deshidratados tras permanecer varios días en el Atlántico.
Entre los rescatados se encuentra también una recién nacida de apenas cuatro días de vida, cuya madre dio a luz durante la travesía hacia Canarias. Ambas fueron trasladadas al hospital de El Hierro, donde permanecieron en observación.
La Isla recibió alrededor de 2.100 migrantes durante la jornada del martes, una cifra que supera el anterior récord registrado el pasado 14 de noviembre, cuando fueron auxiliadas 1.580 personas en aguas de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.
Una niña nacida en pleno Atlántico
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dio a conocer la historia de la recién nacida durante una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER. “Me acaban de dar un dato terrible y es que hay un bebé de cuatro días que nació en la travesía”, explicó el jefe del Ejecutivo autonómico.
La pequeña viajaba junto a su madre en una de las embarcaciones auxiliadas a unos 70 kilómetros de El Hierro, en un operativo en el que participó la guardamar Calíope.
Según han confirmado fuentes sanitarias a la Cadena SER, tanto la niña como su madre se encuentran en buen estado de salud, pese a las condiciones en las que se produjo el parto.
Sara Gallego, una de las médicas que las atendió a su llegada al hospital, explicó en el programa Hoy por Hoy que los profesionales sanitarios ya estaban preparados para recibirlas tras el aviso del 112. “Parece mentira que tras un parto en una patera en esas condiciones la madre estuviera bien”, señaló la facultativa.
Niños deshidratados y condiciones extremas de frío
Las condiciones meteorológicas durante la navegación y la falta de agua han agravado el estado de salud de algunos de los migrantes llegados a El Hierro.
Gallego relató que algunos de los rescatados habían sufrido una tormenta durante la travesía, además de temperaturas bajas y el agotamiento de sus reservas de agua.
A ello se suma el caso de una mujer que tuvo que ser ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa tras llegar en una embarcación con 171 ocupantes que había partido de Dakar, en Senegal.
Varias de las embarcaciones llegadas durante el martes habían permanecido entre cinco y siete días en el océano.
Seis cayucos y un fallecido en las últimas horas
Los operativos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continuaron durante la tarde del martes y la madrugada del miércoles en aguas próximas a El Hierro.
Según el último balance, las dos primeras embarcaciones trasladaron a La Restinga a 157 y 53 personas, respectivamente.
Posteriormente, el aviso de un velero permitió localizar otros dos cayucos a unos 92 kilómetros al sur de la Isla. En ellos viajaban 299 personas, que desembarcaron sobre las 20:30 horas.
A las 21:21 horas llegó una quinta embarcación con 62 ocupantes, entre ellos una persona fallecida.
El último cayuco incluido en el balance de Salvamento Marítimo llegó al puerto a las 00:22 horas de este miércoles con 88 personas a bordo: 77 hombres, ocho mujeres y tres menores.