Canarias afrontará este miércoles, 25 de noviembre, una jornada marcada por el descenso de las temperaturas en zonas de interior, las lluvias débiles en el norte y el fortalecimiento del viento alisio, que podrá dejar rachas localmente muy fuertes en las Islas de mayor relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los cielos presentarán intervalos nubosos en el conjunto del Archipiélago, con predominio de la nubosidad en las vertientes norte, donde existe probabilidad de precipitaciones, en general débiles.
Especial atención merece La Palma, donde las lluvias podrán ser localmente persistentes durante la jornada.
Rachas de viento muy fuertes en Canarias
El viento será uno de los protagonistas de este miércoles. La Aemet prevé que el alisio sople con intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte.
Las rachas podrán ser localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las Islas montañosas, un fenómeno que el organismo estatal destaca en su previsión para el Archipiélago.
Descenso de las temperaturas
En cuanto a las temperaturas, los termómetros experimentarán un descenso moderado en las zonas de interior, mientras que en las áreas costeras apenas se esperan cambios.
En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 24 de máxima, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 20 y los 23 grados.