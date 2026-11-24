El viento ganará intensidad este martes, 24 de noviembre, en Canarias, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta rachas ocasionalmente muy fuertes durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste de algunas de las islas montañosas.
La jornada estará marcada por los intervalos nubosos, con predominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el resto del Archipiélago. También existe una baja probabilidad de lloviznas en zonas de medianías.
Las temperaturas en Canarias experimentarán pocos cambios, con ligeros descensos de las máximas en medianías del norte y ascensos en algunas zonas del sur. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima previstos en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife y los 16 de mínima en Valverde, en El Hierro.
En cuanto al estado del mar, predominará la marejada, con viento del noreste que aumentará de intensidad al final de la jornada. El mar de fondo del noroeste dejará olas de entre uno y dos metros.
El tiempo este martes en Canarias, isla por isla
Tenerife
Intervalos de nubes bajas en el norte, donde predominarán los cielos nubosos durante la tarde, y de nubes altas en el resto de la Isla. No se descartan lloviznas en medianías del noreste al final del día.
Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías del norte y ascensos en zonas orientadas al sur y este.
Viento del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 20-26 ºC.
La Palma
Intervalos de nubes bajas en el norte y este y de altas en el resto de la Isla. Baja probabilidad de lloviznas en medianías del noreste al final de la jornada.
Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en la vertiente oeste. El viento del noreste arreciará por la tarde, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste.
Santa Cruz de La Palma: 20-25 ºC.
La Gomera
Predominio de los cielos nubosos en el norte y de las nubes altas en el resto de la Isla, con baja probabilidad de lloviznas en medianías del norte.
Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en medianías del norte y subirán en la vertiente sur. El viento del noreste ganará intensidad por la tarde, con posibles rachas muy fuertes en el noroeste y sureste.
San Sebastián de La Gomera: 20-25 ºC.
El Hierro
Intervalos de nubes bajas en el norte y de altas en el resto de la Isla. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas orientadas al sur.
Viento del noreste que arreciará por la tarde, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y el extremo sureste.
Valverde: 16-20 ºC.
Gran Canaria
Intervalos de nubes bajas en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y de altas en el resto de la Isla. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en medianías.
Temperaturas con pocos cambios. El viento del noreste aumentará de intensidad durante la tarde, cuando podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste.
Fuerteventura
Intervalos nubosos, con predominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el sur. Temperaturas con pocos cambios y viento del noreste, que arreciará por la tarde hasta alcanzar intervalos de fuerte en zonas expuestas.
Puerto del Rosario: 21-25 ºC.
Lanzarote
Intervalos nubosos, con predominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el sur. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en las costas del sur y descenderán en el interior.
Viento del noreste con intervalos de fuerte durante la tarde en zonas expuestas.
Arrecife: 21-26 ºC.