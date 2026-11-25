Un total de 117 personas ciegas y con discapacidad visual de Canarias podrán ejercer su derecho al voto de forma autónoma y secreta en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, gracias al kit de voto accesible en braille. La principal novedad de estos comicios es la posibilidad de recibir la documentación electoral en el domicilio.
Según informa la ONCE, en el conjunto de España serán 3.552 las personas que podrán beneficiarse de este procedimiento, cuyas solicitudes se han triplicado respecto a las últimas elecciones generales.
El sistema permite a las personas ciegas y con discapacidad visual que conocen el braille elegir sus papeletas sin necesidad de recurrir a la ayuda de terceros.
“Garantizamos una participación más autónoma, pero, sobre todo, nuestro derecho a la privacidad”, asegura Marina Rojas, responsable de la Unidad Braille y del Departamento de Comisión Braille Española y del Etiquetado en la ONCE.
Cómo funciona el kit de voto accesible
El kit incluye las mismas papeletas electorales y sobres de votación que utiliza el resto de la ciudadanía, acompañados de documentación en braille e instrucciones de uso.
En el caso del Congreso de los Diputados, el elector puede identificar mediante el braille la candidatura que desea votar y seleccionar la papeleta correspondiente impresa en tinta.
Para el Senado, dispone de una plantilla troquelada con información en braille que permite marcar los candidatos elegidos sobre la papeleta oficial.
Hasta ahora, las personas que solicitaban este sistema debían recoger la documentación en su mesa electoral el mismo día de los comicios y preparar su voto en un espacio reservado.
La posibilidad de recibir el kit en casa permite disponer de más tiempo para consultar las diferentes candidaturas y preparar el voto.
Un derecho reconocido desde 2007
El procedimiento de voto accesible quedó regulado en diciembre de 2007 mediante el Real Decreto 1612/2007. Su primera aplicación tuvo lugar en las elecciones generales de 2008.
La Comisión Braille Española se encarga de verificar que la documentación electoral en tinta y braille se corresponde y resulta legible para los usuarios.
Este procedimiento está disponible en las elecciones generales, europeas y autonómicas, pero no en las municipales, debido al volumen de candidaturas y los plazos de cierre de las listas electorales, según explica la ONCE.
La ONCE trabaja en nuevas alternativas al braille
La organización continúa impulsando alternativas tecnológicas que permitan ejercer el sufragio de forma autónoma también a quienes han perdido la vista recientemente o desconocen el sistema braille.
En 2024, una delegación integrada por personas con y sin discapacidad visual presentó ante varios eurodiputados distintas propuestas, entre ellas la incorporación de códigos QR a las papeletas electorales.
“Queremos dar un paso más, porque tenemos que votar de forma segura, autónoma y privada. El braille es importantísimo, pero queremos ir más allá”, señala Imelda Fernández, vicepresidenta del Grupo Social ONCE.
La organización trabaja también en el diseño de una aplicación móvil destinada a facilitar el ejercicio autónomo y privado del derecho al voto.