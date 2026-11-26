La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al Gobierno de Canarias una “gestión responsable y adecuada” de los recursos del Estado tras constatar que el hospital de campaña para atender la emergencia migratoria está “vacío”.
Lo ha hecho durante una visita a El Hierro que ha coincidido con el inicio del despliegue por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de un dispositivo sanitario formado por 120 efectivos y 25 medios, entre ellos dos ambulancias, para reforzar la respuesta ante el repunte de llegadas de migrantes a la isla.
Los militares apoyarán en tareas de triaje y estabilización de patologías agudas e instalarán dos puestos sanitarios avanzados.
Fuentes conocedoras del dispositivo han comentado a EFE que todavía se está valorando en qué enclaves se situarán los efectivos y medios, pues por la tarde todavía no se habían desplegado en ningún punto.
Algunos efectivos llegaron a la isla en el barco de las 13.00 horas y está previsto que el grueso del contingente lo haga durante la noche.
La “sorpresa” de Rego con el hospital de campaña
En declaraciones a los medios en el muelle de La Restinga, la ministra Rego ha recalcado que en el Gobierno de España “hemos hecho un esfuerzo para financiar el hospital de campaña, que ahora no se está utilizando, aparentemente. Me sorprende”.
Preguntada por la declaración de emergencia sanitaria en El Hierro y la petición del Gobierno de Canarias del apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Rego ha recodado que en las reuniones interministeriales, el presidente Clavijo trasladó la necesidad de más recursos para la atención sanitaria.
Y “como es lógico”, ha ahondado, el Gobierno ha atendido a su petición, pero ha insistido en que en estos momentos los dos puestos que conforman el hospital de campaña junto al centro de atención temporal (CATE) de San Andrés “están vacíos, en desuso”.
“Confío en que el Gobierno de Canarias haga un uso adecuado” de los recursos y que estos sirvan “para atender las necesidades que vayan surgiendo”, ha añadido la ministra.
“Mecanismo engrasado”
En cuanto al ámbito de su competencia en esta emergencia migratoria, la de los menores extranjeros no acompañados, Sira Rego ha recalcado que a pesar del volumen de llegadas de cayucos en las últimas semanas, sobre todo a El Hierro, “se ve que el mecanismo de colaboración está bastante engrasado y que están funcionando bien las derivaciones” tanto a otras islas como a la Península.
Ha subrayado que la reforma de la Ley de Extranjería sigue vigente y que por el momento ha permitido la derivación a otras comunidades autónomas de más de 2.000 menores.
La ministra ha abundado en que la acogida de estos menores en otras comunidades “no se ha dejado de producir en el último año y medio” y que algunos de los que llegaron de forma irregular a Ceuta también están siendo derivados.
Ha garantizado que están “todos los recursos habilitados” para que la derivación de los menores que han llegado en cayucos en las últimas semanas a Canarias se puede hacer de la forma más rápida posible, pero que también depende de que los territorios de entrada sean “ágiles” para tramitar los expedientes.
Sira Rego ha indicado que algunas comunidades autónomas están intentando “poner obstáculos” pero como quiera que la ley está en vigor, “están acogiendo todas, incluso aquellas en las que cogobierna Vox”, por mucho que “en sus programas y ahora en campaña gritan fuerte que no acogerán”, pero lo están haciendo.
Por último, la ministra de Juventud e Infancia ha llamado a reflexionar sobre las políticas migratorias europeas y ha reclamado “vías legales y seguras” para propiciar que haya “rutas con garantías de derecho y, sobre todo, ordenadas, que es lo razonable”.
“Es mucho más sencillo que haya la posibilidad de migrar de un país africano a un europeo que jugándose la vida en el mar y por vía de entrada española”, ha afirmado.
Personal sanitario “exhausto”
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha replicado a la ministra Rego que los responsables sanitarios de El Hierro “conocen perfectamente lo congestionado” que ha estado este servicio en las últimas semanas, de ahí la petición de la intervención de la UME.
Delgado ha asegurado que el personal sanitario “está exhausto” y que por eso se necesita la ayuda del Gobierno de España, “y qué mejor que la UME en la parte sanitaria de la unidad” para prestar esa colaboración.
Cree la consejera que “es fundamental” contar con esa ayuda y ha reivindicado que el Gobierno de Canarias “siempre ha hecho un uso responsable de los servivios que tenemos y de los que nos han facilitado y prestado”.
Por lo demás, Delgado le dará a conocer a la ministra Rego en su visita a El Hierro los nuevos dispositivos para atender a menores migrantes no acompañados puestos en marcha en esta isla, así como en Tenerife y Gran Canaria.