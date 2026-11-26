El Ministerio de Defensa moviliza este jueves a 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 25 medios para afrontar la emergencia migratoria en El Hierro. El dispositivo, que incluye personal sanitario y dos ambulancias, responde a la petición de ayuda trasladada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante la saturación de los recursos de la Isla.
El despliegue se llevará a cabo a lo largo de este jueves, 26 de noviembre, y contará con tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios, que realizarán labores de triaje, atención médica y estabilización de pacientes con patologías agudas.
Además, la UME instalará dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno para coordinar y dirigir las actuaciones médicas que le sean asignadas.
Los efectivos movilizados proceden de los destacamentos de la Unidad Militar de Emergencias en Canarias, a los que se sumarán refuerzos de la Península. Estos últimos viajarán desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla).
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el despliegue responde a una llamada realizada durante la tarde de este miércoles por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien solicitó ayuda ante una situación que la ministra ha calificado de “complicada”.
“Como siempre hace la UME, como siempre hace el Ejército, va a estar en los momentos difíciles, apoyando a la gente con discreción, con prudencia, sin hacer ruido, pero tratando de dar solución”, ha señalado Robles.
El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado que se trata de una misión “eminentemente sanitaria”, aunque contará con el apoyo de otras capacidades de la unidad. Asimismo, ha destacado que existen unos “objetivos claros” de apoyar a Canarias “con ese criterio de complementariedad que tenemos en la unidad”.
El Hierro, en nivel 2 de emergencia
La intervención de la UME se produce después de que el Gobierno de Canarias declarara este miércoles el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA), que permite solicitar el apoyo del Estado, ante una “situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro”.
Fernando Clavijo solicitó el apoyo del Estado ante el desbordamiento de los recursos disponibles en El Hierro, que recibió a cerca de 3.000 personas migrantes en cayucos en apenas dos días.
La presión asistencial supone uno de los principales problemas para la Isla, que cuenta con unos 12.000 habitantes y dispone de recursos sanitarios limitados para atender un incremento de estas características.
10.000 migrantes trasladados
El ministro Ángel Víctor Torres ha cifrado en unas 10.000 las personas migrantes trasladadas desde El Hierro a la Península durante las últimas semanas, coincidiendo con la intensificación de las llegadas de cayucos, según ha explicado en una entrevista en la Cadena SER en Canarias recogida por Europa Press.
Ante las críticas de Salvamento Marítimo por la falta de medios para atender las llegadas de embarcaciones, Torres ha defendido los recursos adicionales movilizados por el Gobierno de España y ha anunciado “una nueva inyección económica” para el próximo martes.
El ministro también ha recordado que tres de las cinco guardamares de Salvamento Marítimo existentes en España se encuentran actualmente en Canarias.
Torres también ha incidido en las limitaciones asistenciales de la Isla. “El problema es que El Hierro tiene 30 camas y la saturación de su hospital es muy sencilla”, ha explicado el ministro.
Torres reclama el despliegue de Frontex
El ministro ha insistido en la necesidad de desplegar efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en los países de origen y tránsito de la migración.
“En nuestro territorio es absurdo porque ese trabajo lo hace la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, pero tiene que estar en Senegal, Mauritania y Marruecos, donde existen convenios”, ha afirmado Torres.
El ministro también ha rechazado que el Gobierno de España haya solicitado tarde la intervención de este organismo europeo. “Hay actas y cartas oficiales por escrito en los que el Ministerio del Interior lo ha solicitado”, ha asegurado.
En relación con la visita de Pedro Sánchez al muelle de La Restinga, Torres ha defendido la gestión del presidente del Gobierno y ha destacado sus contactos con las autoridades de Senegal. “El presidente ha dicho claramente que ha hablado con el de Senegal y de manera diaria me traslada a mí y otros ministros cómo va la cosa, cómo se actúa”, ha señalado.
Asimismo, ha recordado la movilización de aviones y guaguas desde el Ministerio de Defensa para afrontar la emergencia migratoria.
Por el contrario, Torres ha criticado a quienes acuden a El Hierro “porque están en campaña y van a sacarse la foto”, en alusión al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.