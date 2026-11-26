El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves, 26 de noviembre, una convocatoria de 6.508 plazas de empleo público de acceso libre para ingresar en cinco cuerpos de la Administración General del Estado. Los interesados dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes.
La resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública contempla oportunidades laborales para personas con diferentes niveles de estudios, desde quienes cuentan con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta quienes poseen una titulación universitaria.
Al tratarse de plazas de ingreso libre, los aspirantes no necesitan ser previamente funcionarios para participar en las pruebas selectivas, aunque deberán cumplir los requisitos establecidos para cada cuerpo.
Las plazas de empleo público
La distribución de las plazas de ingreso libre es la siguiente:
- Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2): 1.450 plazas.
- Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1): 2.300 plazas.
- Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1): 1.103 plazas.
- Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2): 1.255 plazas.
- Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (A2): 400 plazas.
Estas cifras incluyen las plazas reservadas para personas con discapacidad.
Los procesos selectivos de ingreso libre se desarrollarán mediante el sistema de oposición. En el caso de los cuerpos pertenecientes al subgrupo A2, los aspirantes también deberán superar un curso selectivo.
Qué estudios se necesitan
La titulación académica exigida dependerá del cuerpo al que quiera acceder cada aspirante:
- Subgrupo C2: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
- Subgrupo C1: título de Bachiller o Técnico, o equivalente.
- Subgrupo A2: título de Grado universitario, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o titulación superior.
Los candidatos deberán cumplir los requisitos al finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta su incorporación como funcionarios de carrera.
Plazo de inscripción y examen
El plazo para participar en las oposiciones será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, por lo que comenzará este viernes, 27 de noviembre.
La inscripción deberá realizarse por vía electrónica a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, mediante el modelo oficial 790.
Los interesados deberán seleccionar el cuerpo al que desean acceder, marcar la modalidad de acceso libre, identificarse mediante los sistemas electrónicos admitidos y abonar las tasas correspondientes, salvo que tengan derecho a una exención.
El importe de los derechos de examen será el siguiente:
- Subgrupo C2: 11,66 euros.
- Subgrupo C1: 15,57 euros.
- Subgrupo A2: 23,33 euros.
La convocatoria contempla exenciones y reducciones de estas tasas para determinados colectivos.
Canarias contará inicialmente con 150 plazas
La resolución publicada en el BOE recoge una previsión de distribución territorial de las plazas correspondientes a tres de los cuerpos convocados.
En el caso de Canarias, se contemplan inicialmente los siguientes destinos:
- 75 plazas del Cuerpo General Administrativo.
- 44 plazas del Cuerpo General Auxiliar.
- 31 plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Función Pública advierte de que esta distribución es orientativa y podrá modificarse en función de las necesidades de personal de la Administración.
Además, el BOE publica este jueves una convocatoria independiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para cubrir 40 plazas de funcionario de carrera de su Escala Administrativa, perteneciente al subgrupo C1.
El proceso se realizará mediante concurso-oposición de acceso libre y contará con un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles.
Becas 10.000 euros para preparar oposiciones
Por otra parte, el BOE publica este jueves las bases reguladoras de un programa de becas para preparar oposiciones a determinados cuerpos y escalas del Ministerio de Industria y Turismo.
Las ayudas tendrán una cuantía individual de entre 5.000 y 10.000 euros brutos, que se concretará en cada convocatoria.
Podrán beneficiarse de ellas quienes preparen las pruebas de acceso a los siguientes cuerpos y especialidades:
- Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.
- Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Turismo, especialidad de Propiedad Industrial.
- Especialidad de Metrología de esa misma escala.
Entre los requisitos figura preparar las oposiciones bajo la dirección de un centro especializado o de uno o varios preparadores y no recibir otras ayudas destinadas a financiar la misma actividad.
Las becas tendrán una duración inicial de 12 meses, prorrogable hasta un máximo de 36, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones establecidas.
El nivel de renta será el criterio con mayor peso en la adjudicación de estas ayudas, al representar entre el 55% y el 65% de la valoración total.
La publicación de estas bases todavía no supone la apertura del plazo para solicitar las becas, que dependerá de las correspondientes convocatorias. Estas ayudas tampoco están destinadas específicamente a las 6.508 plazas de acceso libre anunciadas por Función Pública.