La Navidad ya se empieza a sentir en los hogares canarios y con ella llega el momento de reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa para compartir los dulces más emblemáticos de estas fechas. Mercadona lo sabe y, por ello, ofrece en sus supermercados un surtido contundente de turrones bajo su marca Hacendado, donde la tradición convive en perfecta armonía con la innovación constante y los sabores más actuales.
Aunque para los consumidores la temporada navideña arranca ahora con las primeras luces, para los turrones de Mercadona el trabajo comenzó hace meses. La historia de las variedades más clásicas —como el turrón duro, el blando, la yema tostada o la torta imperial— se remonta al mes de agosto, cuando se recolecta la almendra de nueva cosecha. Ya en septiembre, esta materia prima pasa a las instalaciones de los fabricantes especialistas para mezclarse con ingredientes naturales como la miel, el azúcar y la clara de huevo, dando forma a recetas que son todo un referente en las mesas de las islas.
Una imagen renovada y más fácil de identificar
Este año, al acercarse a los lineales, los clientes encontrarán que Mercadona ha “puesto más guapos” todos sus turrones. La compañía ha renovado por completo el diseño y el envase de toda la gama Hacendado, apostando por una estética mucho más elegante y visual que permite reconocer y diferenciar rápidamente cada sabor sin perder un ápice de su esencia y calidad.
“Tradición e innovación se dan la mano en un surtido pensado para que cada familia encuentre su opción favorita estas fiestas”
Pero la evolución de esta campaña no se queda solo en el exterior, sino que responde a una pregunta clave dentro del modelo de mejora continua de la cadena: ¿cómo hacer que el turrón sea aún más fácil de comer y compartir?
Un claro ejemplo es el icónico Turrón de Chocolate Crujiente, un clásico que nació hace ya 30 años en Mercadona y que esta temporada mejora su experiencia de consumo al presentarse precortado y con una práctica barqueta que permite partirlo cómodamente con las manos. En esta misma línea de facilidad y disfrute, todos los turrones de chocolate rellenos incorporan ahora onzas para facilitar su porcionado.
Nuevos sabores para sorprender en la mesa
Junto a los sabores de toda la vida, la innovación vuelve a ganar protagonismo con propuestas diseñadas para sorprender a todos los paladares. La gran novedad de estas fiestas es el nuevo turrón Cookies & Cream de Hacendado, que traslada al universo navideño una irresistible combinación inspirada en las galletas de cacao. Asimismo, el exitoso turrón 3 Chocolates evoluciona esta campaña incorporando un nuevo topping crujiente que eleva su textura.
Estas incorporaciones se suman a otras variedades que en los últimos años han conquistado a los consumidores más atrevidos, como los turrones de Pistacho, Cheesecake o los elaborados con cacahuete y miel, demostrando que las recetas tradicionales de almendra y miel pueden convivir perfectamente con los sabores más modernos. Opciones para todos los gustos que se convertirán en el broche de oro perfecto para las comidas y cenas navideñas. Tú encárgate de reunir a los tuyos alrededor de la mesa; el resto lo podrás encontrar en Mercadona, que estará, como siempre, cerca de ti para celebrar la Navidad.