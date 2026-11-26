La viticultura regenerativa es un modelo holístico de cultivo de la vid centrado en recuperar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y mejorar la resiliencia del viñedo frente al cambio climático y la degradación agraria. Aparte de reducir impactos, busca devolver vitalidad al ecosistema y fijar carbono de forma estable en el terreno sin comprometer la viabilidad económica. Entre sus beneficios, suelos más fértiles y con mayor capacidad de retención de agua, mayor secuestro de carbono, viñedos más resilientes a eventos climáticos extremos y mantenimiento o mejora de la calidad de la uva a medio plazo. Durante los primeros años de transición puede observarse un ajuste en el vigor o la producción antes de estabilizarse, y requiere un manejo técnico fino (nutrición, control de competencia hídrica con cubiertas y adaptación a cada parcela). En zonas como Canarias, el enfoque regenerativo se está fomentando como una vía de adaptación climática y apoyo a la viticultura local, con iniciativas formativas y jornadas técnicas vinculadas al sector y a instituciones académicas y agrarias.
La tercera edición de las Jornadas Técnicas Internacionales de Vitivinicultura Sostenible reafirmó su consolidación como un espacio de referencia para el intercambio y la transferencia de conocimiento en este ámbito. El encuentro contó con la asistencia presencial de más de 60 personas procedentes de España, Brasil, Portugal y Cabo Verde. Un centenar siguió las sesiones por internet.
Promovidas por la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, con la colaboración del Cabildo y el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), las sesiones reunieron en La Gomera a representantes del campo académico, científico y profesional para abordar los retos de la viticultura ante el cambio climático y la conveniencia de avanzar hacia métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, resilientes y económicamente sostenibles. La ponencia Viticultura regenerativa: certezas y dudas, a cargo de Tao Platón González, director técnico de Península Vinicultores, abrió el debate sobre los desafíos y las posibilidades de aplicación de este enfoque. Mario Rodríguez Mendoza y Alejandro Rodríguez Mendoza, propietarios de Bodegas Montoro, presentaron Bodega Montoro, desaprendiendo lo aprendido. Mauricio Bonafé, gerente agrícola de la cooperativa vinícola Aurora, expuso la experiencia de esta entidad brasileña, fundada en 1931 por dieciséis familias.
Eduardo García Cabello, viceconsejero autonómico del Sector Primario, y el ingeniero agrónomo José Ángel Reyes Carlos, jefe de sección del Servicio de Sanidad Vegetal, detallaron las actuaciones para erradicar la filoxera. Tras una mesa redonda, el cartel se completó con la clase magistral Re-generación: cómo el suelo cambia el vino.