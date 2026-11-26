Dormitorum ha comunicado hoy a toda su plantilla la decisión de incrementar un 6 % los salarios de sus trabajadores, con independencia de su categoría profesional, nivel retributivo o responsabilidad dentro de la compañía.
La medida nace de una reflexión sobre la reciente subida del salario mínimo interprofesional del 5,3 %, que la compañía considera positiva, pero insuficiente tanto en su cuantía como en su alcance.
Ningún trabajador de Dormitorum percibía hasta ahora el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, lejos de considerar que esta circunstancia dejaba a la compañía al margen del debate, la empresa ha decidido superar el porcentaje aprobado y extender la mejora salarial a toda su estructura retributiva.
«La pérdida de poder adquisitivo no es exclusiva de quienes cobran el salario mínimo. También afecta a miles de familias trabajadoras que, aun percibiendo salarios superiores, han visto cómo el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros gastos esenciales ha reducido su capacidad económica. Son circunstancias que, en gran medida, escapan a su control», señala Alexis Amaya, fundador de Dormitorum.
El empresario canario discrepa también del posicionamiento que han mantenido las principales organizaciones patronales ante la reciente subida del SMI, especialmente en un contexto en el que los resultados empresariales han mejorado en términos agregados.
«Como empresario, me cuesta entender que el debate sobre los salarios se centre casi siempre en los motivos por los que no podemos subirlos y tan pocas veces en las razones por las que deberíamos hacerlo. Evidentemente, no todas las empresas tienen la misma capacidad económica, pero quienes sí la tenemos debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad».
Dormitorum considera que la rentabilidad empresarial, la competitividad y la mejora de las condiciones laborales no son objetivos incompatibles. Al contrario, entiende que una sociedad con mayor poder adquisitivo, una clase media fuerte y familias económicamente más estables constituye también un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad empresarial.
«Las empresas necesitamos consumidores con capacidad de consumo. No tiene demasiado sentido aspirar a vender cada vez más mientras las familias disponen de cada vez menos dinero para gastar. Los trabajadores de unas empresas son los clientes de otras. Esto también es economía».
Con esta decisión, Dormitorum pretende contribuir a aliviar la presión económica que soportan las familias de sus trabajadores y hacerles partícipes de la buena evolución de la compañía.
«No creemos que todas las empresas puedan hacer lo mismo, pero sí creemos que aquellas que tenemos la capacidad de hacerlo debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Si aspiramos a que nuestras empresas prosperen, también debemos aspirar a que prosperen las personas que trabajan en ellas».