Los jóvenes de entre 18 y 29 años que buscan incorporarse al mercado laboral en Tenerife pueden acceder a prácticas remuneradas con una beca de 720 euros brutos al mes a través del programa Cataliza VIII. La iniciativa está dirigida a titulados desempleados con escasa o ninguna experiencia profesional.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este jueves, 26 de noviembre, una nueva resolución del Servicio Canario de Empleo (SCE) relativa a la adhesión de empresas a este programa, que ofrece prácticas de entre tres y seis meses con jornadas de seis horas diarias.
La iniciativa se desarrolla a través de un convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Fundación General de la Universidad de La Laguna y CEOE-Tenerife, firmado el 17 de marzo de 2026 y cuya vigencia se extiende hasta el 30 de junio de 2027.
El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral de aquellos jóvenes que, pese a haber completado sus estudios, carecen de la experiencia profesional que demandan las empresas.
Los requisitos para acceder a las prácticas remuneradas
Los interesados en participar en el programa Cataliza VIII deben cumplir una serie de condiciones recogidas en el convenio:
- Tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive.
- Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo.
- Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Disponer de una titulación universitaria, de Formación Profesional de Grado Superior o equivalente, o de un certificado profesional de nivel III.
- No contar con más de tres meses de experiencia profesional en la misma actividad.
- No tener vinculación con las entidades responsables del programa ni con la empresa de acogida.
Las prácticas realizadas durante los estudios para obtener la correspondiente titulación no computarán como experiencia profesional a estos efectos.
Una beca de 720 euros al mes y jornadas de seis horas
La cuantía económica que reciben los participantes equivale al 120% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), situado en 600 euros mensuales en 2026.
De esta forma, los beneficiarios perciben una beca de 720 euros brutos al mes, de la que se descuentan las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF.
Las prácticas tienen una duración mínima de tres meses y máxima de seis, con jornadas diarias de seis horas y un límite semanal de 30 horas.
Las empresas participantes asumen el 60% del coste de la beca y la totalidad de la cuota empresarial de la Seguridad Social.
Cada participante dispone de un tutor en la empresa. Además, las prácticas podrán desarrollarse parcialmente a distancia, siempre que esta modalidad no supere la mitad de las horas programadas y se cumplan las condiciones establecidas.
La participación en el programa no supone la formalización de un contrato de trabajo y es incompatible con el desempeño de un empleo remunerado durante el mismo periodo.
Cómo acceder al programa Cataliza VIII
Según explica la Fundación General de la Universidad de La Laguna, los jóvenes interesados deben acudir a una oficina del Servicio Canario de Empleo, solicitar el servicio identificado con el código 12H y mantener actualizado su currículum en la base de datos del organismo.
El Servicio Canario de Empleo realiza una primera selección de candidatos en función de las titulaciones y los perfiles profesionales solicitados por las empresas. Estas son las encargadas de elegir finalmente a los participantes.
Los interesados pueden consultar toda la información y acceder al formulario de interés a través de la página web del programa Cataliza.
La Fundación también pone a disposición de los jóvenes el teléfono 922 319 946 y el correo electrónico cataliza@fg.ull.es para resolver dudas relacionadas con el programa.